Sürdürülebilir büyüme alanında dünyanın en iyileri arasında Türkiye’den üç şirket yer aldı

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Dünyanın en saygın listelerinden biri olarak kabul edilen “TIME & Statista Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” için 30’dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirket değerlendirildi. Liste, gelir büyümesi, finansal istikrar ve çevresel etki olmak üzere üç ana başlıkta yapılan analizlerle oluşturuldu. Gelir büyümesi, şirketlerin 2021-2023 arasındaki performansına göre incelendi. Finansal istikrar, Piotroski F-Puanı ve Altman Z-Puanı gibi köklü ölçütlerle değerlendirildi. Çevresel etki, analizin temel odak noktası olup; şirketlerin mutlak emisyonları, emisyon yoğunluğu ve sektörel karşılaştırmaları göz önüne alınarak belirlendi.

Konu hakkında açıklama yapan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, bu önemli başarıyla ilgili şunları ifade etti: “TIME ve Statista iş birliğiyle hazırlanan bu prestijli listede yer alan üç Türk şirketten biri ve gayrimenkul sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, şirketimizin uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik yönetiminin yanı sıra sektörde fark yaratan yenilikçi vizyonumuzu da ortaya koymaktadır. Güçlü mali performansımız ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimizle hem yatırımcılarımıza değer yaratıyor hem de çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu süreçte, özellikle gelir büyümemizdeki istikrarı ve mali sağlığımızı korumadaki başarımızın yanı sıra çevresel etki azaltımındaki kararlılığımız bu başarıda önemli rol oynamıştır. 2021-2023 yılları arasındaki gelir büyümemiz ve finansal sağlamlık göstergelerimiz, sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı güçlendirmiştir. Şirket olarak, sektörümüzde sadece bugüne değil, geleceğe yönelik de kalıcı değerler yaratmaya odaklanıyoruz. Akiş GYO olarak, daha sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeye ve gayrimenkul sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz.”