Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: İnsan kaynakları teknolojilerine yatırım yapıyoruz

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E-ticaret sektörünün gelişimiyle birlikte büyüyen kargo ve taşımacılık sektörünün büyüklüğü dünyada ve Türkiye’de ne durumda?

2023 yılı itibarıyla küresel lojistik ve taşımacılık pazarının yaklaşık 8.6 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 5.7 büyümesi bekleniyor. Bu da pazarın 2030 itibariyla 13 trilyon dolara ulaşabileceği anlamına geliyor.

Türkiye’de kargo ve taşımacılık sektörü ise, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda, e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının yüzde 30 olduğu görülüyor. Türkiye’de ise bu oran 2023 yılında yüzde 20.3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2023 yılında kargo sektörünün tamamı hacimsel olarak bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında büyüdü. 2023 yılında toplam ticaretin içerisindeki e-ticaret payındaki yüzde 1.2’lik artışın, kargo sektöründe yaklaşık yüzde 10 hacimsel artışı getirdiği görülüyor. Bu veriler doğrultusunda, önümüzdeki 10 yıl boyunca yıllık ortalama büyümenin yüzde 10-11 arasında olması tahmin ediliyor. Kargo sektörünün önümüzdeki 10 yılın sonunda 5.2 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor.

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800 ŞUBE, 800 ÇALIŞAN

Sürat Kargo’nun, çalışan sayısı ve operasyonel büyüklüğü ile ilgili bilgi verir misiniz? Pandemi öncesine göre nasıl bir değişim geçirdi?

Sürat Kargo, 8 binin üzerinde çalışanı, 800’e yakın şubesi, 16 bölge müdürlüğü ve 25 aktarma merkezi ile 81 ilde tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Gebze Çayırova’da bulunan Uluslararası Lojistik Merkezi ile de Azerbaycan’a hizmet veriyoruz. Yaklaşık 5000 araç ile yılda 100 milyonun üzerinde kargo taşıyan bir yapıya sahibiz. Pandemi öncesine göre çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40 oranında arttı.

İnsan kaynakları yönetimi böyle bir büyük yapı ve dağıtım ağı için çok kritik. Sizin bu konuda genel yaklaşımınız ve bakış açınız nedir?

Her sektörde olduğu gibi kargo sektöründe de insan kaynakları yönetimi son derece kritik bir rol oynuyor.

Sektörün dinamik yapısına ayak uydurabilecek çalışanların bünyemize kazandırılması, böylelikle doğru kişilerin doğru görevlerde olması, yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde, müşterilerimize süratli ve kaliteli hizmet verilmesinin, şirketimizin bir adım önde olmasını sağladığının farkındayız. Genel yaklaşımımız, çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkaracağı bir çalışma ortamı yaratmak. Hizmet içi eğitimler ile çalışanlarımızı destekliyor ve performans değerlendirme sistemleri ile gelişimlerini takip ediyoruz.

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Ayrıca şirket politikamız doğrultusunda kadın gücüne inanıyor ve sektörde görece az olan kadın çalışan sayısını sürekli artırmayı hedefliyor ve yoğun şekilde kadın istihdamına yöneliyoruz. Yeni nesil teknoloji kullanımını yaygınlaştıkça genç ve kadın çalışan istihdamına yönelik projelerimizi de hayata geçiyoruz.

DÜZENLİ EĞİTİM FIRSATI

Yetenek yönetimi başlığı altında hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?

Yeni çalışanlarımızın işe adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla kapsamlı oryantasyon programları düzenliyoruz, yeni nesil teknoloji çözümleri ile birlikte çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz ve adaptasyon sürecini hızlandırıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlamak için düzenli eğitim programları sunuyoruz. Özellikle saha yönetiminin en önemli pozisyonları olan bölge müdürü ve şube müdürü kadrolarına içeriden atama yapmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda da yönetim gelişim programlarımız ile geleceğin yöneticilerini iç kaynaklardan yetiştiriyoruz. Yönetim kadrolarımızda kadın çalışan sayımızı arttırıyoruz.Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için anketler düzenleyerek aldığımız geri bildirimler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyor ve çalışanlarımızın motivasyonlarını artırıcı uygulamaları hayata geçiriyoruz.

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İnsan kaynakları teknolojileri olarak neler kullanıyorsunuz? Hangi yatırımları planlıyorsunuz?

Kargo sektörünün önemli bir oyuncusu olarak 8 binin üzerindeki çalışan sayımızı etkin bir şekilde yönetmek için güncel insan kaynakları teknolojilerine yatırım yapıyoruz.

Bu kapsamda, çalışanların eğitim ve gelişimini desteklemek için çevrimiçi e-eğitim platformlarını hayata geçiriyoruz. Böylece çalışanların istedikleri zaman ve istedikleri yerde eğitim almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çalışanların memnuniyetini artırmak ve bağlılıklarını güçlendirmek için çalışan beklenti ve taleplerini aldığımız platformlar sayesinde, sosyal etkileşim, geri bildirim toplama ve işyeri kültürünü destekliyor ve onların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz.

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Uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerini dijital ortama taşıdık. Bu sayede çalışanlarımız, tüm bilgilere tek platformdan hızlı bir şekilde ulaşarak insan kaynakları süreçleri ile ilgili işlemlerini kullanıcı dostu ekranlar üzerinden yapabiliyorlar.

Gelecekteki esnek çalışma modellerini desteklemek için mobil uygulamalara ve dijital işyeri araçlarına yatırım yaparak, çalışanların hibrit ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerine adapte olmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ilerleyen dönemlerde yapay zeka gibi teknojilere yatırım yaparak, insan kaynakları süreçlerini daha verimli hale getirerek, stratejik karar alma süreçlerini desteklemeyi ve iş gücü planlaması, yetenek yönetimi ve performans yönetimi gibi alanlarda daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.