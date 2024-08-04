Stresli çalışan verimliliği etkiliyor

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Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa genelindeki yeni bir araştırma, çalışanların yüzde 49’unun işini stresli bulduğunu, yüzde 47’sinin mevcut işini stres ve iş yükü fazlalığı nedeniyle bırakmayı düşündüğünü, yüzde 29’unun ise stresi daha az bir görev için daha düşük maaşlı işlere razı olduğunu ortaya koyuyor.

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert “Bir iş yerinde çalışanlar iş stresi nedeniyle ayrılmak üzereyse tehlikede olan sadece onların zihinsel sağlığı değil, aynı zamanda o şirketin geleceğidir. O nedenle iş stresini azaltmaya yönelik gerçek bir taahhütte bulunmak işveren için stratejik bir zorunluluktur. Aksi halde eylemsizliğin maliyeti çok yüksek olur. Çalışanların sağlığına ve mutluluğuna yatırım yapan işverenler, onların tüm potansiyelini ortaya çıkarır ve işletmelerini uzun vadeli başarıya hazırlar” diyor.

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DESTEKLER YETERSİZ KALIYOR

Yakın zamanda yaklaşık 4 bin iş arayan ve çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, çalışanların işyerinde ihtiyaç duyduğu koşullar ile işverenlerin şu anda sundukları arasında kopukluk görülüyor. Türkiye dahil tüm Avrupa genelinde iş stresi dalgasının yaygınlaşmakta olduğunu ortaya koyan bu araştırmaya göre, iş stresi çalışanların ruh sağlığını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelere de zarar veriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si çalışmalarının taktir görmemesi, yüzde 27’si bunaltıcı iş yükleri, yüzde 33’ü iş ve özel yaşam dengesini kurma mücadelesi nedeniyle iş yerinde stres yaşadıklarını belirtiyor. Çalışanlarda artan tükenmişlik sendromu tehlikesine rağmen pek çok şirket, iş gücünün refahını destekleme konusunda yetersiz kalıyor. Çalışanların yalnızca yüzde 14’ü şirketlerinin ruh sağlığı desteği sunduğunu söylüyor.



NELER YAPILABİLİR?

Michael Page araştırma sonuçlarına göre iş stresinin çözümü ve mutlu bir işyeri yaratmak için işverenlere pratik öneriler ise şöyle sıralanıyor:

Takdir sürecini hızlandırın: Takdir eksikliği 4 çalışandan 1’inde ciddi strese neden oluyor. Bu sorunu çözmek için yöneticileri, ekiplerinin sıkı çalışmasını ve başarılarını düzenli olarak takdir etmeye teşvik edin.

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İş yükünü hafifletin: İş süreçlerini basitleştirebileceğiniz, gereksiz toplantıları ortadan kaldırabileceğiniz ve iş gücünüze biraz nefes alma alanı sağlayabileceğiniz alanları belirleyin.

İş-yaşam dengesine öncelik verin: Bu araştırma çalışanların yüzde 64’ünün uzaktan çalışmayı ofiste olmaktan daha az stresli bulduğunu gösteriyor. Ancak stres seviyelerini değerlendirmek, iş yüklerini yönetmek ve uzaktaki çalışanların kendilerini yalnız veya bunalmış hissetmemeleri için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya özen gösterin.