“START Stajım” programına katılan gençler AKM’de buluştu

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Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek oluyoruz. START Stajım programına katılan genç yetenekler, Türk Telekom’un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim sağlayacaklar. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarında biri olarak gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl “Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.