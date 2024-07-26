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“START Stajım” programına katılan gençler AKM’de buluştu

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#Türk Telekom#START Stajım#AKM
“START Stajım” programına katılan gençler AKM’de buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 12:38

“START Stajım” programına katılan gençler Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile bir araya geldi.

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Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek oluyoruz. START Stajım programına katılan genç yetenekler, Türk Telekom’un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim sağlayacaklar. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarında biri olarak gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl “Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

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#Türk Telekom#START Stajım#AKM

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