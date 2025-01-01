Şirketlerin çalışan kaybı artıyor

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Online istihdam platformu Kariyer.net, HR Pulse Q4 2024 Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Adayların ve işverenlerin beklentilerine dair içgörüler sunan araştırma, çalışan sirkülasyonunun artış eğiliminde olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan işverenlerin yaklaşık yüzde 40’ı son 12 ayda çalışan kaybı oranlarının arttığını ifade ediyor. Çalışan kaybını azaltmak için şirketlerin aldığı önlemler arasında ise zirvede temel ücret artışı yer alıyor. 2 işverenden 1’i çalışan kaybını azaltmak için maaş artışı çözümünü denediğini ifade ediyor.

İLK KRİTER YAN HAKLAR

Yetenekler bir iş teklifini değerlendirirken tek önemli kriterlerinin maaş olmadığını belirtiyor ve yüzde 90’ından fazlası iş teklifini değerlendirirken yan hakların etkili olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda 10 çalışandan 7’si, mevcut yan haklarından memnun olmadığını belirtiyor.

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HR Pulse Q4 2024 sonuçları, kariyer gelişim fırsatlarının da adayların öncelikli kriterlerinden olduğunu gösteriyor. Çalışanların yüzde 68’i mevcut iş yerindeki kariyer gelişimi fırsatlarından memnun olmadığını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 52’si mevcut veya geçmiş iş yerlerinde net bir kariyer gelişimi çerçevesi sunulmadığını ifade ederken, yalnızca yüzde 13’ü bu konuda tatmin edici bir yapı gördüğünü belirtiyor.

KARİYER GELİŞİM FIRSATLARI ETKİLİ

Kariyer gelişimi olanaklarının iş teklifleri üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaya katılan yeteneklerin yüzde 38’i bu faktörün kararlarında ‘direkt etkili’ olduğunu, yüzde 55’i ise kararlarında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Adaylar, öğrenme ve gelişim fırsatları açısından; liderlik ve yönetim becerileri (%81.1), teknik eğitimler (%69.6) ve sertifika programları (%68.2) gibi olanaklara öncelik veriyor. Mentorluk programları (%43.2) ve eğitim bütçesi (%42.9) de adayların dikkat çeken beklentileri arasında yer alıyor. HR Pulse Q4 2024 sonuçları, işverenlerin yalnızca maaş ve yan haklar sunmakla yetinmeyip, çalışanlara net kariyer yolları ve gelişim olanakları sağlamasının kritik önem taşıdığını gözler önüne seriyor.

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ÇALIŞMA MODELİ VE ULAŞIM FAKTÖRÜ

Araştırmalar şirketlerin yetenek kazanımı stratejileri açısından çalışma modelinin kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Yeteneklerin bir iş teklifini değerlendirirken en çok önem verdiği 5 unsur arasında çalışma modeli ve lokasyon bulunuyor. İş teklifini değerlendirirken çalışma modelini önemli etkenler arasında gösteren yeteneklerin oranı yüzde 63 olurken, lokasyonu ve ulaşım kolaylığını da öne çıkaranların oranı yüzde 75.

Global araştırmalar da benzer şekilde İK’nın çalışma modelini dikkate alması gerektiğini gösteriyor. SHRM tarafından yayınlanan Talent Trends 2024’e göre ofisten çalışan şirketlerin yüzde 83’ü işe alımda zorlandığını belirtirken uzaktan çalışan şirketlerin sadece yüzde 43’ü işe alım sürecinde zorlandığını ifade ediyor.

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Yetenek kazanımı için şirketlerin teknolojik altyapısı önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeteneklerin yüzde 90’ı çalışacakları şirkete karar verirken teknoloji altyapısının kararlarında etkili olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 40’ı ‘çok etkili’ olduğunu belirtiyor.