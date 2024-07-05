Şirketler en iyi çalışan uygulamaları ile yarışacak

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Kadın istihdamına destek

Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Hepsiburada, Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı. Mühendislerinin yüzde 36’sı kadın olan Hepsiburada, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Hepsiburada, kadın çalışanların profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Hepsinspire ile çeşitli mentorluk fırsatları ve kariyer gelişim olanakları sunuyor. Kadın çalışanlara ve kadın mühendislere liderlik eğitimlerinin verildiği Hepsinspire platformu, çalışanların kendini geliştirmelerini teşvik ediyor. Hepsinspire oluşumu kapsamında kadın çalışanlar 2024 yılının Haziran ayına kadar toplam 1285 saat eğitim aldı. Kadın mühendisler, hem bireysel hem de profesyonel olarak kendilerini geliştirebiliyor ve kariyerlerinde önemli adımlar atabiliyor.

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Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu “Hepsiburada olarak kadın mühendislerimizin başarılarını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturarak, kadın mühendislerimizin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. 2030 yılına kadar kadın mühendis oranımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yarım asrı aşkın süredir ‘şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etme’ vizyonuyla çalışan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), 16. İnsana Değer Ödülleri’ni düzenlemeye hazırlanıyor. İş dünyasında insan odaklı yaklaşımları ve uygulamaları ile örnek teşkil eden şirketlerin onurlandırıldığı ödüllerin bu yılki başvuruları başladı.

Ödül programı kapsamında iki ana, yedi alt kategoride ödüller küçük ölçekli ve büyük ölçekli firmalar ayrıca değerlendirilerek sahiplerini bulacak. ‘İnsana Değerde Liderlik’ (Büyük Ödül) ve ‘Değer Yaratan Uygulamalar’ ana kategorilerinin bulunduğu ödüllerde, şu alt kategorilerde şirketler insan odaklı uygulamalarıyla yarışacak: ‘Yetenek Kazanımına Yönelik İşveren Markası’, ‘Bağlılık, Kültür ve Dönüşüm Yönetimi’, ‘Dijital Dönüşüme Liderlik’, ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönetimi’, ‘Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği’, ‘Yaşam Kalitesini Destekleyen Uygulamalar’, ‘Geleceğin İş Yaşamında Değer Yaratmak’.

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EN BÜYÜK SERMAYE İNSAN

PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, 16. İnsana Değer Ödülleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün hepimizin çok iyi bildiği gibi, kurumların en büyük sermayesi, en değerli hazinesi ‘insan’dır. Bu nedenle de en büyük yatırım ‘insan’a yapılandır. İnsana yatırım yapan şirketler yalnızca çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmakla kalmıyorlar, aynı zamanda performans ve iş çıktılarını da sektörlerinde fark yaratan ölçüde artırıyorlar. İnsana Değer Ödülleri’ni düzenlemeye başladığımız 16 yıl öncesinden bugüne ülkemizdeki çalışma hayatında insan odaklılıkta önemli bir gelişme kaydedildiğini gururla izliyoruz. Bununla birlikte işin ve çalışanın değişen dünyasına paralel olarak halen daha atacak çok adım, gidecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz. İnsana Değer Ödülleri’nin bu yolu adımlarken önemli bir itici güç olduğunu, yıllar içinde artan şirket başvurularından görüyoruz. Bu ödüller ile birlikte şirketlerin iyi uygulamaları birbirlerinden dinleyerek, öğrenerek çokladığını görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 başvuru alarak rekor kırdık. Bu yıl daha çok şirketi ‘insana değer’ demek için ödüllere başvurmaya davet ediyoruz.”

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PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi ve Ödül Çalışma Grubu Başkanı Ela Kulunyar ise ödüllerin 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek tören ile sahiplerini bulacağını belirterek ekledi: “İnsana Değer Ödülleri, PERYÖN’ün 34 ülkeyi temsil eden çatı derneği Avrupa İnsan Yönetimi Birliği (EAPM) tarafından tanınan ve desteklenen ilk ve tek ödül olma özelliğini taşıyor. Ödüllere başvurular 5 Temmuz 2024 tarihinde son bulacak. İnsan odaklı uygulamalar yürüten tüm kurumları İnsana Değer Ödülleri’ne başvurmaya çağırıyoruz.”

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye https://www.peryon.org.tr/odul adresinden ulaşılıyor.