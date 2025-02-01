Şirket kültürü ve itibar: İşveren markasında yeni çağ

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Kariyer.net olarak 25 yıllık tecrübemizle gerçekleştirdiğimiz araştırmalar; yetenek kazanımı, çalışan bağlılığı ve şirket prestijinin birbirine bağlı olduğunu ve işveren markasının bu süreçlerdeki belirleyici rolünü gözler önüne seriyor. Özellikle genç yeteneklerin beklentileri, şirketlerin stratejilerini dönüştürmesini gerektiriyor.

ÇALIŞAN ŞİRKETİN İTİBARINA BAKIYOR

Yakın zamanda yaptığımız araştırmalar, adayların bir iş teklifini değerlendirirken yalnızca maaş ve yan haklara odaklanmadığını net bir şekilde gösteriyor. HR Pulse 2024 sonucuna göre adayların yüzde 70’inden fazlası, işverenin itibarı ve marka değerini kritik bir faktör olarak görüyor. Özellikle genç yetenekler, çalışmayı düşündükleri şirketlerin misyonunu, vizyonunu ve kültürünü, kendi değerleriyle örtüştürmeye büyük önem veriyor.

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“Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmamıza göre, kariyerinin ilk yıllarındaki adaylar iş değiştirme nedenleri arasında maaş ve yan haklardan hemen sonra “daha prestijli bir iş” arayışını önceliklendiriyor. Tecrübeli adaylar için de bu kriter ilk üç motivasyon unsuru arasında yer alsa da genç adaylar prestiji yalnızca maddi getirilerle değil, aynı zamanda işverenin itibarı, şirket kültürü ve sunduğu kariyer fırsatlarıyla ilişkilendiriyor. Bu durum, genç yeteneklerin iş seçiminde daha kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ve şirket değerleri ile uyum aradığını ortaya koyuyor.

Bu veriler, işveren markasının artık sadece bir tercih sebebi değil, aynı zamanda yetenekleri çekme ve elde tutma sürecinde vazgeçilmez bir araç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin işveren markalarını güçlendirmek için kapsamlı stratejiler geliştirmesi, sektördeki konumlarını korumaları ve yetenek savaşlarında öne geçmeleri için kritik bir gereklilik haline geliyor.

ESNEKLİK BEKLENTİSİ GİDEREK ARTIYOR

Adil, şeffaf ve destekleyici bir şirket kültürü, çalışan bağlılığını artıran en önemli faktörlerden biri. HR Pulse 2024 verileri, iş yeri kültürünün çalışanların yüzde 70’inin iş değiştirme kararını etkilediğini ortaya koyuyor. Ancak şirket kültürünün etkili bir şekilde uygulanabilmesi, yalnızca organizasyon içi söylemlerle değil, somut aksiyonlarla mümkün. Esneklik, bu noktada önemli bir rol oynuyor.

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Çalışma modellerine yönelik esneklik beklentisi, özellikle genç yetenekler arasında giderek artıyor. Araştırmalarımıza göre, adayların yüzde 63’ü bir iş teklifini değerlendirirken çalışma modeline büyük önem veriyor. Hibrit ve uzaktan çalışma imkânlarının sunulması, işveren markasına duyulan güveni artırmanın yollarından biri olarak öne çıkıyor. Diğer yandan çalışanların yaklaşık yüzde 63’ü iş teklifini değerlendirirken lokasyon ve ulaşım kolaylığını dikkate alıyor.

ADAYLARA DEĞER VEREN KAZANIYOR

The Network ve Boston Consulting Group tarafından gerçekleştirilen, Kariyer.net olarak Türkiye ayağını yürüttüğümüz Global Yeteneklerin Şifresi Araştırması, işe alım sürecinin işveren markasına etkisini gözler önüne seriyor. Türkiye’deki adayların yüzde 51’i, maaş ve yan haklar ne kadar cazip olursa olsun, mülakat sırasında olumsuz bir deneyim yaşadığında iş teklifini reddedebileceklerini ifade ediyor. Bu durum, işe alım sürecinin tek taraflı bir değerlendirme aşaması olmadığını, adayların da şirketleri değerlendirdiğini bizlere hatırlatıyor.

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İşe alım sürecinde profesyonellik, şeffaflık ve hızlı geri dönüşler, hem yetenek kazanımını kolaylaştırıyor hem de şirket itibarını güçlendiriyor. Adaylara değer veren ve onların ihtiyaçlarını merkeze alan şirketler, yetenek savaşlarında rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlıyor.

2025 YILINDA NELER YAPILMALI?

İşveren markasının yanı sıra 2025 yılı; yan haklar, esneklik ve kariyer gelişim fırsatlarının da ön planda olduğu bir dönem olacak. Maaş artışları önemli bir kriter olmaya devam ederken, çalışanların işte kalma kararlarını etkileyen unsurların karmaşık hale geldiği bir gerçek.

Şirketler hem mevcut çalışanlarının bağlılığını artırmak hem de yeni yetenekleri çekmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsemeli.

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Kariyer.net olarak, dijital İK çözümlerimiz ve yapay zekâ destekli teknolojilerimizle işverenlerin bu dönüşüme adapte olmalarına destek oluyoruz. İşgücü piyasasını şekillendiren dinamikleri anlamak ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmek, işverenlerin başarısında kritik bir rol oynayacak.