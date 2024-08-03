Rota: Toplumsal cinsiyet eşitliği

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Yarım asrı aşkın süredir Türkiye’de sanayinin çeşitli kollarında yoğun istihdam sağlayan büyük ölçekli toplulukların başında gelen Kibar Holding, Türkiye’de bir holding tarafından belirlenen en erken sürdürülebilirlik ajandasının izinde her alanda çalışmalarına ivme kazandırıyor. Yaklaşık beş yıl önce çoğulcu bir katılımla belirlenen ve 36 hedefi kapsayan 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi ışığında, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere pek çok alanda projeler üretiyor.

Kurumsal sürdürülebilirliği, bir yönetim paradigması olarak ele aldıklarını anlatan Kibar Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, “Sürdürülebilirliği kurumsal yönetime tam anlamıyla entegre etmek için de sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi gerekiyor. Gelecek nesillerimize daha iyi bir dünya bırakabilmek amacıyla sorumluluk alıyoruz. Kibar Holding 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi ile kendimize 36 adet hedef belirledik. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının ötesinde, özellikle kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyen, teşvik eden bir yaklaşımla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kurduğumuz ‘BİZ Eşitiz’ platformu altında çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

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Kibar Holding, müdür ve üzeri pozisyonlarda kadın yönetici oranını yüzde 25’in üzerine çıkarmayı başardı. Hedef, 2025 yılına kadar cinsiyet eşitliği prensiplerine bağlı kalarak kadın yönetici oranını evrensel optimum katılımcılık oranı olan yüzde 30’a çıkarmak. Saha çalışanları tarafında kadın istihdamını artıracak adımlar ise aralıksız sürüyor. Sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm topluluk şirketlerinin fiziki koşulları kadınların çalışmasına elverişli şekilde tasarlandı.

ÖZEL BİR KILAVUZU VAR

Kibar Holding’in kuruluşundan bu yana temel değerleri ışığında faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Kuru, “Eşitlikçi insan kaynakları uygulamalarımız ve kadın istihdamını destekleyen politikalarımız ile bağımsız değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandık. Kadın ve erkek çalışanlarımızın hayata eşit katılımı kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu’nu yayımladık. Çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımları için çalışmalarımıza ‘BİZ Eşitiz’ diyerek hız kesmeden devam ediyoruz. BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)’nin imzacısı olan şirketimizde, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kurumsal ortak bir dil oluşturuyoruz. BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu ile tüm çalışanlar için eşitlikçi dil kullanımından karar mekanizmalarına, eşit rol dağılımına, kamuoyuna örnek teşkil edecek projelerden düzenlenecek etkinliklere ve eğitimlere uzanan geniş bir çerçevede aksiyonlar alıyoruz” diye konuştu.

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‘EŞİT ÜCRET’ SERTİFİKASI ALDI

Toplumsal cinsiyet alanında uzun yıllardır süren çalışmaları neticesinde Türkiye’de bir ilke imza attıklarını kaydeden Kuru, “Kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) alan ilk Türk holdingi olduk. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejimizin önemli bir bileşenini oluşturan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında aldığımız ‘Eşit Ücret’ sertifikasıyla birlikte kadın ve erkek çalışanlarımıza eşit ücret ödediğimizi kanıtlayarak hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

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"EŞİTLİK KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK"

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Üretim yaptığımız tüm sektörlerde birçok alanda ilkleri yaşadık. Türkiye’de “Eşit Ücret Sertifikası” alan ilk holding olduk. Tüm süreçlerimizi sahiplenip, hedeflerimizi gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye devam ettikçe daha nice başarılar geleneğimiz olmaya devam edecek, eşitlik konusundaki duruşumuz, çalışmalarımız ve kararlılığımız sürecektir” şeklinde konuştu.

‘DİLDE DEĞİŞİM, HAYATTA DEĞİŞİM DEMEK’

Dilde değişimin hayatta değişim anlamına geldiğine dikkat çeken Şennur Kuru şunları söyledi: Cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı çalışmaları kapsamında, kadın ve erkek çalışma arkadaşlarımızın birlikte çalışma bilincinden yola çıkarak şirketimizin içinde ve dışında kullandığımız iletişim dilimizi cinsiyet eşitliğine uygun, kapsayıcı ve herkese hitap edecek şekilde biçimlendiriyoruz. Şirket içinde birbirimizle iletişim kurarken kullandığımız dil başta olmak üzere yazışma dili, formlar, belgeler, iç iletişim platformları, sosyal medya, reklamlar ve görselleri toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek oluşturuyoruz. Bireylerin cinsiyetlerine dayalı farklılaşan ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak gerekli aksiyonları alıyoruz. Duşlar, emzirme odaları özellikle de ağır sanayi alanında çalışan gruplar arasında kadınlar için soyunma odalarına sahip şirketlerden biri olma özelliğimizle örnek oluyoruz.”