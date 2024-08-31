Roche Türkiye, güçlenen organizasyonel yapısıyla değer yaratmaya devam ediyor... ‘Çözüm odaklı bir çalışma kültürü benimsiyoruz ’

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- Kısa bir süre önce Roche Türkiye’ye katıldınız. Bu süreçteki gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz?

Farid Bidgoli: 2017 yılında Roche’a katılarak farklı ülkelerde genel müdürlük görevleri üstlendim. Bu görevlerimdeki önceliğim her zaman sağlık sistemlerini şekillendirerek ve yenilikçi ilaçlara erişimi artırarak insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilemek oldu. Bunu ancak sağlık otoriteleri, fikir liderleri, STK’lar ve derneklerle güçlü ortaklıklar geliştirerek başarabilirsiniz. Roche, tüm dünyada 125 yılı aşkın süredir kronik ve yaşamı tehdit eden hastalıklar için yenilikçi tedavi çözümleri geliştirerek karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara çözüm üretmek ve sağlık hizmetlerini dönüştürmek üzere çalışıyor. Türkiye, bu global ekosistemin çok önemli bir oyuncusu.

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Roche İlaç Türkiye Genel Müdürlük görevine Mayıs 2024’te başladım. Kısa süre içinde edindiğim bilgilerle şunu söyleyebilirim ki, Türkiye’nin son 20 yıl içinde sağlık alanında kaydettiği gelişmeler çok etkileyici. Sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlamak, doğru hastaya doğru tedaviyi ulaştırmak amacıyla Türkiye’de 1958 yılından bu yana tutkuyla çalışmaya devam ederek, 65 yıldır Türkiye’nin sağlık sistemi yolculuğunun bir parçası olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum.

GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

Nazli Sahafi: 2009 yılında katıldığım Roche bünyesinde çeşitli ülkelerde birçok farklı sorumluluk üstlendim ve son olarak İsviçre’de global düzeyde Koagülasyon, Hematoloji ve İdrar alanlarının liderliğini yaptım. Benim için Roche’u diğer sağlık firmalarından ayıran en önemli özellik, tanıdan tedaviye çözümler sunan bir şirket olarak hasta yolculuğunun her adımında yer alması. Sunduğumuz laboratuvar ve otomasyon çözümleri, hastalardan alınan numunelerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde taranmasını sağlarken aynı zamanda daha iyi hasta sonuçları elde edilmesine katkı sunuyor. Bu da beraberinde hastaneye yatış oranlarının azalmasına, hedefe yönelik tedavi stratejilerinin geliştirilmesine ve kronik hastalıkların yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

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Türkiye, sağlık hizmetleri alanında Roche olarak önemli katkılar sunduğumuz bir ülke. Yalnızca 2023 yılında Türkiye’de 1.3 milyar testin Roche çözümleriyle gerçekleşmesi önemli bir veri. Nisan 2024 itibarıyla Roche Diagnostik Türkiye’deki görevime başladığımdan beri geçen sürede Roche’un, Türkiye’de sağlık hizmetlerini nasıl şekillendirdiğini gözlemleme fırsatım oldu. Türkiye sağlık ekosisteminin sürekli gelişime açık yapısı ve sunduğu fırsatlar beni çok heyecanlandırıyor. Bu zamana kadar Türkiye’deki çalışma arkadaşlarım güçlü işbirlikleri ile çok başarılı işlere imza atmışlar. Bu ekiple daha pek çok başarı elde edeceğimize ve birlikte hastaların yaşamlarını iyileştirecek önemli projeler hayata geçireceğimize inanıyorum.

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ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE KATKI

- Roche’un Türkiye’deki uzun vadeli hedefleri neler? Bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri izlemeyi planlıyorsunuz?

Farid Bidgoli: Roche olarak 2030 vizyonumuz doğrultusunda sağlık ekosistemine daha fazla yenilikçi tedavi sunmayı ve bunu topluma sürdürülebilir bir maliyetle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni tedavilerin keşfi ancak hastalara ulaşılabildiğinde anlamlı oluyor. Bu doğrultuda, sağlığa erişime engel olan temel nedenleri belirleyip paydaşlarımızla birlikte bunların üstesinden gelmek için çalışıyoruz.

Artan ve yaşlanan nüfus sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor ve Türkiye ne yazık ki yaşlanıyor. Bunu da göz önünde bulundurarak tedaviye erişim için bütüncül bir yaklaşımla çözüm aramak oldukça kritik. Türkiye’deki en büyük klinik araştırma ortaklarından biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. Onkoloji, Oftalmoloji, Nadir Hastalıklar ve Nöroloji gibi hastalık alanlarında klinik araştırmalar yoluyla Türk halkına yenilik ve umut getiriyoruz. Ayrıca, kamu-özel sektör işbirliklerini güçlendirmeyi, dijital sağlık çözümlerimizi yaygınlaştırmayı, veri ve yenilikçi sözleşme yaklaşımları aracılığıyla sağlık hizmetlerine erişim için yaratıcı çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Nihai olarak hedefimiz, hastaların toplumsal yükü en yüksek olan hastalıklara yönelik yenilikçi tedavilere ulaşabilmelerini sağlamak. Elbette hedeflerimize giden yolda en büyük gücümüz çalışanlarımız. Çalışanlarımızın hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

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Nazli Sahafi: Sağlık sorunlarına yönelik doğru ve etkili tedavi arayışı doğru tanıyla başlar. Roche olarak misyonumuz, yalnızca sağlık profesyonellerinin hastaların sağlığıyla ilgili kritik kararlar almasını destekleyen tanı çözümleri sunmak değil, aynı zamanda dünya çapında hastaların güvenilir tanı çözümlerine daha düşük maliyetlerle eşit erişimini sağlayarak sağlık ekosistemlerini iyileştirmek. Bunu yaparken, dijitalleşme odağımızı koruyarak ve paydaşlarımızla sinerji oluşturarak daha fazla hasta için daha fazla fayda yaratmayı hedefliyoruz. Hızla değişen ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmamız için çevik bir organizasyonel yapı, hedeflerimize ulaşma yolunda büyük önem taşıyor. Roche’ta, çalışanlarımıza yetki ve sorumluluk veren çalışma modelimiz sayesinde daha çevik, daha yaratıcı ve çözüm odaklı bir çalışma kültürü benimsiyoruz. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek en önemli hedeflerimizden biri olmaya devam edecek.