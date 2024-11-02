Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt: ‘Çalışanlar özel günlerde hatırlanmak istiyor’

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Pluxee’nin kurumsal dijital hediye çözümü “Pluxee Hediye”nin nasıl bir çalışma mekanizması var ve şirketlere ne gibi avantajlar sunuyor?

Pluxee Hediye, çalışanlarına yılbaşında hediye vererek mutlu etmek isteyen şirketlere kolaylık sağlıyor. Şirketler, çalışanlarına Pluxee Hediye platformu üzerinden yükledikleri bakiyelerle, gıda, giyim, elektronik, ev dekorasyonu, akaryakıt ve market gibi farklı kategorilerdeki yüzlerce marka arasından ihtiyaçlarına göre seçme özgürlüğüne sahip oluyor. Bu sayede çalışanlar, ihtiyaçlarına uygun hediyelerini kendileri seçebiliyor. Şirketler, Pluxee Hediye sayesinde çalışanlarına yüzde 100 dijital çözümler sunarak operasyonel yüklerden kurtuluyor. Ayrıca işverenler, yüzde 45’e varan vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Hem çalışan memnuniyeti sağlanıyor hem de operasyonel süreçler daha kolay ve hızlı hale geliyor.

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Çalışanlar platformu nasıl kullanıyor?

Esnek bakiye yönetimiyle çalışanlar hediye bakiyelerini ister tamamını tek seferde isterse de ihtiyacına göre parça parça kullanabiliyorlar. Pluxee Hediye platformunda CarrefourSA, Mavi, Koton, Boyner, Migros, Ikea, Mudo, Teknosa, Hepsiburada, Ofix, Pazarama gibi Türkiye’nin gözde markalarından seçenekler de sunuyoruz. Pluxee Hediye aynı zamanda çalışanların pek çok farklı kategoride dilediği hediyeyi özgürce seçmesine ve fiziksel mağazalarda veya e-ticaret markalarında harcama yapmasına imkan veriyor.

DİJİTALİN PAYI YÜZDE 91’E ÇIKTI

Hem çalışanlar hem de şirketler için özel günlerde hatırlanmak neden önemli?

Yıl sonu yaklaşırken işverenler hem çalışanlarını özel hissettirecek hem de operasyonel yüküyle vakit kaybettirmeyecek yeni yıl hediyesi arayışına yöneldi. Yapılan araştırmalar özellikle yılbaşı gibi özel bir dönemde çalışanların işverenleri tarafından hatırlanmak istediğini, kurumların ise yarısından fazlasının yılbaşında kurumsal hediye verdiğini gösteriyor. Tüketicilerimizin kullanım alışkanlıklarını incelediğimizde ise yüzde 91’inin, kullanımlarını tamamen dijital olarak yaptığını gözlemliyoruz. Çalışanlar aynı zamanda değişen ve kişiselleşen ihtiyaçların da etkisiyle sunulan yan haklardan esnek şekilde faydalanabilmeyi istiyor.

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Çalışanların bu konuda beklentileri artarken kurumsal hediye alanındaki hacim de önemli bir büyüme gösterdi. Değişen ihtiyaçları ve seçme özgürlüğüne verdikleri önem de göz önüne alındığında çalışan motivasyonunu ve bağlığını güçlendirecek kurumsal hediyeler alanında pratik ve çok seçenekli bir platform şirketler için bir seçenek değil, artık bir ihtiyaç. Biz de Pluxee Hediye ile tam olarak bu ihtiyacı cevaplıyoruz; şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçleri ortadan kaldırarak maliyet ve zaman tasarrufuyla daha rahat bir operasyon yürütmelerine yardımcı olurken çalışanların da seçme özgürlüğünden faydalanmasını sağlıyoruz.

Türkiye’de hızlı büyüme gösteriyor

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Şirketlerin hediye kartı kullanım oranı dünyada ve Türkiye’de nasıl? Bu alanda gelişim potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hediye kartı kullanım oranları dünya genelinde ve Türkiye’de son yıllarda büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Özellikle son 5 yılda çalışan memnuniyeti ve teşvik programlarında hediye kartlarının kullanımı giderek yaygınlaştı. Araştırmalar, dünyada her yıl büyüyen hediye kartı kullanımının 2032 yılına kadar yüzde 16’lık bir büyüme göstereceğine işaret ediyor. Türkiye’de ise bu oranlar yüzde 45 seviyelerinde. Bununla birlikte tüketicilerin geçtiğimiz yıllarda hediye bakiyelerini en çok gıda ve giyim kategorilerinde harcama eğilimi gösterirken artık teknoloji, e-ticaret, ev dekorasyon gibi kategorilerde de harcadığını gözlemliyoruz.

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Çalışanlar için kişisel tercihlerine göre alışveriş yapabilme imkanı sağlamak, motivasyonu ve bağlılığı artıran önemli bir etken olduğunu her zaman söylüyoruz. Önümüzdeki dönemde de esnek yan hak çözümlerinin giderek daha fazla talep edileceğini öngörüyoruz. Dijitalleşme, kişiselleştirme ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte, hediye kartı kullanımının daha da artacağını ve şirketlerin bu alana yatırım yaparak çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artıracaklarını düşünüyoruz. Türkiye pazarında da bu yöndeki talep artışını net bir şekilde gözlemliyoruz.