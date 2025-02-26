Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu: Her 4 çalışandan 3’ü Ramazan’da işvereninden hediye kartı bekliyor

Haberin Devamı

TOPLUMDA dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayı ve hemen ardından gelen Ramazan Bayramı döneminde bireysel ve kurumsal yardım etme motivasyonu artıyor. Fiziksel olarak hazırlanan hediyeler ya da yardım paketleri gibi geleneksel yöntemlerin operasyonel zorlukları nedeniyle destek sunmak isteyen şirketlerin hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını engellediğini belirten Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, Pluxee olarak kurumsal dijital hediye platformu Pluxee Hediye ile Ramazan Bayramı gibi özel dönemlerde çalışanlarına destek olmak isteyen işverenlerin yanında olduklarını söyledi.

Pluxee Hediye, çalışanlarını bayram hediyesiyle desteklemek isteyen kurumlara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Türkiye’de sektörünün en geniş üye ağına sahip şirketi Pluxee olarak yemek, hediye, ulaşım gibi kategorilerimizle 63 bini online olmak üzere 120 bin noktada, her gün 1.5 milyon çalışanın hayatına dokunuyoruz. Ramazan Bayramı’nda çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlerin, bu süreçte karşılaşacakları fiyat araştırmasından hediye teslimine tüm zaman ve maliyet sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Yüzde 100 dijital ve kişiselleştirilebilir çözümler ile çalışanlarını mutlu etmek ve onlara destek olmak isteyen işverenlere destek oluyoruz. Pluxee Hediye, gıdadan teknolojiye, giyimden ev dekorasyonuna kadar farklı kategorilerde hediye seçenekleri ile işverenlere hızlı ve avantajlı çözümler; çalışanlara ise hediye seçme özgürlüğü sunuyor.

Haberin Devamı

ŞİRKETLERE VERGİ AVANTAJI

Hediye platformumuz Pluxee Hediye, kolay bakiye tanımlamaya imkân sunan yenilenen altyapısı ile şirketlerin operasyonel süreçlerine hız ve verimlilik katıyor. Gıda, seyahat, teknoloji ve ev dekorasyonu gibi çeşitli kategorilerde geçerli Pluxee Hediye ile şirketler, çalışanlarını Ramazan Bayramı’nda çeşitli ihtiyaçları için desteklerken yüzde 45’e varan vergi avantajlarından da yararlanıyor. Bu avantajla birlikte çalışanlarına da esneklik ve mutluluk hediye etmiş oluyor. Esnek yapısı ile Pluxee Hediye çalışanlara da hediyelerini diledikleri gibi kullanma fırsatı tanıyor. Çalışanlar farklı kategorilerdeki hediyeleri online alışveriş ya da mağazalarda rahatça kullanabiliyor.

Haberin Devamı

DİJİTAL ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle son yıllarda yan haklar dünyası zenginleşiyor. Bu durumun çalışan bağlılığına yönelik bir etkisi bulunuyor mu?

İyi bir çalışan deneyimi sunmak, organizasyonel mutluluk ve başarı için bir ön koşul. Yan haklar dünyasının lideri olarak, müşterilerimizin çalışanlarına daha iyi bir deneyim sunmasını sağlamak için yenilikçi çözümler üretiyor, ürün ve hizmetlerimizi kusursuzlaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda gördük ki, çalışanlar işverenlerinin özel günlerde onları hatırlamasını çok kıymetli buluyor. Üstelik artık çalışanlar fiziksel hediye yerine onlara özgürlük sunan, kişiselleştirebilecekleri dijital çözümleri beklediklerini paylaşıyor. Her 4 çalışandan 3’ü Ramazan gibi özel dönemlerde işverenlerinin hediye çeki/kartı desteği vermesini tercih ediyor. İşveren ve çalışan arasında köprü olma misyonumuz doğrultusunda, Pluxee Türkiye olarak hem çalışanları memnun edecek hem de işverenlerin, İK ve satın alma profesyonellerinin operasyonel yükünü azaltacak, verimlilik ve tasarruf sağlayacak çözümler sunuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de son dönemde yenilediğimiz Pluxee Hediye platformumuz oldu.

Haberin Devamı

60 BİN NOKTADA KULLANMA İMKÂNI

Peki çalışanlar Pluxee Hediye’yi nasıl ve nerelerde kullanılıyor?

Pluxee Hediye, yenilenen altyapısı ile çalışanların bakiyelerini diledikleri şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyor. Hediye seçme özgürlüğünün yanı sıra çalışanlar, hediye bakiyelerinin tamamını ister tek seferde ister ihtiyaçlarına göre birden fazla seferde harcayabiliyor. Pluxee Hediye; giyimden gıdaya teknolojiden ev dekorasyonuna kadar farklı kategorilerde tam 60 bin noktada kullanıma imkân tanırken, Boyner, Mavi, Koton, Ikea, Mudo, Teknosa, Hepsiburada, Ofix ve Pazarama gibi Türkiye’nin sevilen markalarında ve CarrefourSA, A101, Mopaş gibi seçkin marketlerde çeşitli hediye alternatiflerini çalışanlarla buluşturuyor.