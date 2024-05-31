Pluxee Türkiye CEO’su Eda Özcan: Hedef mutlu çalışanlar

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1993 yılında yemek kartı sisteminin Türkiye’de kurulmasına liderlik eden Sodexo Avantaj, Türkiye’de 30 yılda birçok ilke imza attı. Türkiye’deki serüvenine yemek çekleriyle başlayan Sodexo, ilk mobil kartı çıkardı ve sektörün en kapsamlı ve uçtan uca dijital platformu olma vizyonuyla, çalışan deneyimi alanında birçok yeniliği sektöre sundu. Bugün gelinen noktada ise; çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirmek amacıyla, yemek kartı markasından, çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markasına dönüşüyor.

1.5 MİLYONU AŞKIN KULLANICIYA ULAŞTI

Pluxee markasıyla çalışan dünyasına yeni bir bakış açısı getirmeye odaklandıklarını anlatan Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan “Çalışan dünyasının büyük değişimler yaşadığı günümüzde, ihtiyaçlara daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi, ürün ve fırsatlarımızı dönüştürme kararı aldık. Bir çalışan deneyimi platformuna dönüşme vizyonu ile artık tüm dünyadaki faaliyetlerimize Pluxee olarak devam ediyoruz. Aynı zamanda sadece kurumlara değil, tüketicilere de hitap eden bir marka olarak çalışan deneyimine odaklanıyoruz. 1.5 milyona ulaşan kullanıcılarımıza, bizi tercih eden müşterilerimize ve 30 bini aşkın küçük esnafımıza hayatlarında değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamaları için yemek kartından çok daha fazlasını sunuyoruz” dedi.

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Pluxee’nin kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir çalışan deneyimi yaratarak çalışanı mutlu eden bir dünya sunmayı hedeflediğini vurgulayan Eda Uluca Özcan, yeni vizyonları kapsamında şirketlerin ve çalışanlarının dünyasını nasıl şekillendirdiklerini şöyle anlattı:

ARAŞTIRMALARLA İHTİYACI BELİRLEDİ

“Pluxee dönüşüm yolculuğumuzda ‘İşin içinde hayat var’ diyoruz ve artık kendimizi ‘çalışanı mutlu etmek için çalışan’ bir marka olarak tanımlıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çalışan dünyasını analiz edebilmek için birçok gözlem ve araştırma yapıyoruz. En son FutureBright ile yaptığımız araştırmanın sonuçları çarpıcıydı. Çalışanlar tekdüze ve monoton işleyişin çemberinde kendilerine ait değerlerini, biricikliklerini ve kişisel gelişim fırsatlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını hissediyorlar. Halbuki iş hayatında sürdürülebilir bir başarı ve mutluluk elde edebilmek için iş yerinde geçirilen vakitten ve sosyal hayattan keyif alınması şart. Geliştirdiğimiz yeni vizyon ve marka kimliği doğrultusunda en büyük önceliğimiz şirketlerin çalışanlarının iş ve özel yaşamını bir bütün olarak görmesini ve hayatlarına onları mutlu edecek daha fazla dokunuş yapmalarını sağlamak. Bunun için çalışan ihtiyaçlarını analiz ederek şirketlere rehber olmayı çok önemsiyoruz.”

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SADECE GIDA DEĞİL

Pluxee olarak yenilikçi ve dijital çözümler aracılığıyla, bireylerin iş hayatlarında ve ötesinde, refahına katkıda bulunacak anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmayı hedeflediklerini de belirten Eda Uluca Özcan, “Pluxee ile ürün ve hizmetlerimizin kapsamını yemek ve gıdanın yanı sıra kültür, hediye, sağlık ve mobilite gibi çalışanların hayatlarına değer katacak şekilde genişletiyoruz. Aynı zamanda sunduğumuz tüm bu hizmetleri tek bir dijital platform aracılığıyla çalışanlara daha fazla değer katmak için tasarlıyoruz” dedi.