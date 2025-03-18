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Pfizer İtalya Ülke Müdürü Özgür Yazıyurt oldu

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#Pfizer İtalya#Özgür Yazıyurt#Atama
Pfizer İtalya Ülke Müdürü Özgür Yazıyurt oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:16

Kariyerine 2004 yılında Pfizer Türkiye’de başlayan ve 2022’den bu yana şirketin Rusya Ülke Müdürlüğü görevini yapan olan Özgür Yazıyurt’un, 1 Mart 2025 itibarıyla İtalya Ülke Müdürü olarak görev yapacağı açıklandı.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özgür Yazıyurt, Pfizer Türkiye bünyesine 2004 yılında katıldı ve ilk olarak finans departmanında çalışmaya başladı. Sonrasında iş geliştirme, solunum ve üroloji terapötik alanlarında satış ve pazarlama, kurumsal eğitim ve gelişim alanlarında görev yaptı. Yazıyurt, 2013’te şirketin Gelişen Pazarlar EURIT (Avrupa, Rusya, Hindistan, Türkiye) Bölgesi Ağrı ve Merkezi Sinir Sistemi Terapötik Alan Lideri olarak atandı. Ardından Türkiye Global Yenilikçi Portföy (Solunum, Üroloji, Kardiyovasküler ve Nadir Hastalıklar) İş Birimi Direktörü, Avrupa Biyobenzerler Bölgesel Direktörü gibi önemli ve farklı coğrafyalara uzanan görevler üstlendi. Özgür Yazıyurt, 2016’da Nadir Hastalıklar Orta ve Doğu Avrupa Lideri olarak çalışmasının ardından, 2018’de Pfizer İtalya Temel Sağlık İş Birimi Lideri olarak İtalya’da yerleşik olarak görev yaptı. Aynı yıl şirketin bir divizyonu olan Upjohn’da İtalya Genel Müdürü oldu. 2020’de Upjohn Bölge Başkanlığını, ardından Belarus ve Kafkasya Bölgesel Liderliği’ni de kapsayacak şekilde Rusya Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

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Avrupa'da ve Gelişen Pazarlarda çeşitli görevlerde bulunan Yazıyurt, özellikle İtalya organizasyonu içinde deneyime sahip oldu. Özgür Yazıyurt, 1 Mart 2025 itibarıyla Pfizer İtalya Ülke Müdürü olarak yeni görevine başladı.  

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#Pfizer İtalya#Özgür Yazıyurt#Atama

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