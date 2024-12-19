Pazarlama sektörü Smarties Next! Conference’da buluştu

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MMA Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı konferansın ana teması “New Era: Scary or Possible” ile yapay zekâ teknolojisi sonrası döneme odaklanıldı. Yapay zekâdan dijital dönüşüme, veriden sürdürülebilirliğe, hiper-kişiselleştirmeden e-ticaretin değişen dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı.

Konferansın açılışını yapan MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, “Modern pazarlama teknolojilerini ve uygulamalarını sektörümüze tanıtmak ve yaygınlaştırmak için pek çok çalışmaya imza attık. Öne çıkan çalışmalarımızdan biri, ALC, yapay zeka liderlik koalisyonu. Bu oluşumda, dünya çapında 150'den fazla büyük kurum ve 350'den fazla lider bir araya gelerek yapay zeka teknolojilerinin pazarlamadaki etkisini şekillendiriyor. MMA Türkiye olarak biz de bu oluşumun aktif bir parçasıyız ve çıktılarıyla üyelerimize rehberlik ediyoruz.

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Diğer önemli bir konu ise, yaptığımız çalışmalarla doğru hedefleme ile reklam yatırımlarında sağlanan geri dönüşlerin nasıl artırılabileceğini gösterdik. 150 dolar yatırım ile 1000 dolarlık geri dönüş sağlanabileceğini ispatladık.

Bu sene kurduğumuz MMA Academy ile Türkiye’de ve uluslararası düzeyde, farklı seviye ve derinlikte sunduğumuz eğitim ve sertifika programlarıyla profesyonelleri dijital çağın dinamiklerine uygun becerilerle donatıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yaparak, yeni nesil pazarlama stratejileri ve müşteri deneyimi gibi konuları müfredata dahil ediyoruz. Bu yıl, Smarties Next!’te gene pazarlama dünyasının geleceğini mercek altına alıyoruz. Yine hem ulusal hem de uluslararası konuşmacılarımız ile geniş bir perspektifte konuları ele alacağız. Ama bu sene modern pazarlamanın yeni döneminde bu denli farklı alanlarla uğraşırken pazarlama profesyonelleri olarak bu yeni olanaklardan “korkmalı mıyız, yoksa başka bir gelecek mümkün mü?” bunu anlamaya çalışacağız” dedi.

MMA Global MEA CEO’su Melis Ertem yaptığı konuşmada “MMA’nın amacı pazarlama profesyonellerinin kabiliyetleri artırmak, öğrenmek, öğretmek, onları cesaretlendirmek. Gözümüz hep ileride, teknolojiyi takip ediyoruz. Hep çıktılarla konuşuyoruz. Tamamen sayısal, verilerle konuşuyoruz. Veri destekli hikayeler anlatmaya çalışıyoruz. Cesur olan kazanacak. Denemekten korkmayın. Pazarlama değişiyor. Veriyi okuyabilen ve kullanabilen, cesurca çalışacak olanlar öne çıkacak. MMA'de pazarlamanın geleceğini şekillendirmek için Think Tanks platformları oluşturuldu. Bu platformlar, pazarlamanın en çok merak edilen konularına odaklanarak çalışıyor ve içerisinde pazarlamacılar, akademisyenler ve endüstri liderlerinden oluşan toplulukları barındırıyor. Sektörünün geleceğini dört ana odak alanı üzerinden etkilemeyi hedefleyen Think Tanks, aynı zamanda AI Leadership Coalition ile yapay zekanın pazarlamada sorumlu ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapıyor” dedi.

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Pazarlama, medya ve teknoloji şirketlerinin liderlerini MMA Global çatısı altında buluşturan, pazarlama sektörünü geliştirerek dönüştüren Greg Stuart da Smarties Next! Conference’da pazarlamanın geleceği üzerine bir konuşma yaptı. Marka pazarlamasının zaman içindeki ekonomik etkisinin ilk kez bilindiğini söyleyen Stuart, “Bugün uyguladığımız bir kampanya 9-12 ay içinde satışlarda 7 kat bir geri dönüş sağlayabiliyor. CMO ve CFO’lar bu bilgiye daha önce sahip olmuyorlardı. Tabi bu noktada CMO ve CFO’lar arasındaki bakış açısı farkı da önemli bir nokta. Ayrıca biliyoruz ki, organizasyonel değişiklikler satış ve gelirleri arttırabiliyor, bu noktada yeteneklerin stratejiye uyumu çok önemli. Yine, kampanyalarda hedefleme de çok önemli. MMA’ın geliştirdiği yeni pazarlama büyüme çerçevesi ‘Moveable Middles” mevcut kitle hedefleme yaklaşımlarının önüne geçiyor. Yapay zeka şimdiye kadar gördüğüm en güçlü desteği sağlıyor” diye belirtti.

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Stuart’ın, Türkiye programında, Smarties Next! Conference’sı dışında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CMO’ları ile bir toplantısı da bulunuyor. Stuart, CMO’ları yapay zeka destekli pazarlama çalışmalarında öncü olmaya çağırıyor.

Etik, veri, sürdürülebilirlik ve içerik gibi dijital pazarlamanın temel taşlarını oluşturan konular, sektörün bu hızlı dönüşümünde, direksiyonda olan kadın liderler tarafından ele alındı. Konferansta, Türkiye’de ilk kez konuşan Reddit’in global sesi Bella Jagger yapay zekâ teknolojilerinin sosyal medya topluluklarını nasıl şekillendirdiğine dair bilgiler verdi. DACH (Almanya – Avusturya – İsviçre) bölgesinde veriye dayalı pazarlama çözümleri sunarak sektöre yeni bir soluk getiren Maren Seitz (Analytic Partners), değişen ekonomik ve politik koşullarda markaların büyüme hedeflerine ulaşmalarında veri analitiğinin önemini vurguladı. Bu yıl Mozilla Rise25’te yer alan, Birleşmiş Milletler’e Yapay Zekâ Etiği konusunda danışmanlık veren, yapay zekâ etiği uzmanı ve filozof Dr. Cansu Canca (AI Ethics Lab), bu teknolojinin sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği tehditleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

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Linkedin DACH Bölgesi Pazarlama Direktörü Henrick Ihlo, iş dünyasında yapay zeka kullanımını ve insan kaynaklarına etkisini, LinkedIn’in global bakış açısıyla aktardı.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi, LinkedIn’in Türkiye’deki 13 milyon kullanıcı arasında Top Voice unvanını alan ve profilinde mavi Linkedin rozeti taşıyan tek kullanıcı olan Sertaç Doğanay yaptığı konuşmada yapay zekanın hem sürdürülebilirliğe faydaları hem de potansiyel riskleri üzerinde durarak, bu iki çelişkili durumu dengelemenin önemini vurguladı. Mastercard İş Geliştirme Müdürü Alpay Akdemir’in yönettiği Gelecekteki Pazarlama Uygulamaları panelinde TAB Gıda Pazarlama Müdürü Funda Eratalar, Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş hiper-kişiselleştirme ile yeni döneme giren e-ticaret stratejileri ile ilgili görüşlerini paylaşırken, Doç. Dr. Dicle Yurdakul’un yönettiği seansta Hopi Pazarlama Direktörü Selvi Talipoğlu ve Mall IQ CEO’su Batu Şat perakende sektöründe finansal uygulamalardan aldıkları verimi örnekleriyle paylaştılar.

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Moderatörlüğünü Dr. Sertaç Doğanay’ın yaptığı Bankacılık panelinde Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı Burcu Küçükünal, Garanti BBVA Teknoloji Veri ve İleri Analitik Genel Müdür Yardımcısı Ali Özgür Tüzemen ve Yapı Kredi Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Arda Öztaşkın, bankacılık sektörünün dijital dönüşümündeki zorluklarını ve bu zorlukları çevreye daha duyarlı yaklaşımlarla nasıl aşılabileceğini dinleyicilere aktardılar. Amplitude EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise yapay zekanın etkileşimi ve büyümeyi teşvik eden kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerini nasıl şekillendirdiği anlattı.

Digital Turbine Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan Satış Direktörü Nur Cephanecigil’in yönettiği Oyun İçi Reklamcılıkta Uzmanlaşma panelinde Koton Pazarlama ve Görsel İletişim Direktörü Büşra Miray Diren Müftüoğlu, Kopaş Kozmetik Dijital Pazarlama Müdürü Süleyman Ersin ve Ford Trucks Marka İletişimi ve Dijital Ürünler Lideri Pınar Sevil Kocadurmuş oyun içi reklamların etkinliği, mobil oyuncuların alışveriş davranışları ve markaların kampanyalarını optimize etmek için verileri nasıl kullandığıyla ilgili bilgiler verdiler.

Karnaval Media Group CEO’su Burak Can dijital sesin pazarlamadaki rolünü yeniden tanımlayan, dönüştürücü bir yaklaşım olan çığır açan Voice2Be konseptini tanıttı.

MigrosOne CMO’su Süreyya Bayraktaroğlu ve SEM CCO’su Alper Cengiz e-ticaret sektörünün geleceğine dair önemli ipuçları sunarlarken, Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Başkanı Serkan Tavşanoğlu Türkiye’den çıkan ve tüm dünyada büyük beğeni alan yaratıcı işleri çarpıcı örneklerle katılımcılarla paylaştı. Yandex İş Geliştirme Müdürü Dila Özkan yapay zeka, analitik ve otomasyon alanındaki en son yenilikleri, Yandex açısından değerlendirirken, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Müşteri Çözümleri Başkanı Cihan Öztürk dikkat değerlemesi ve otomasyon yoluyla medya verimliliğinin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili detaylıbilgiler verirken TikTok’un bu alanda yaptığı çalışmaları katılımcılara aktardılar.

Amazon.com.tr İletişim Direktörü Hande Karamanoğlu Orhan’ın yönettiği Müşteri Odaklı Pazarlama panelinde İçerik Üreticisi Berk Keklik (Uberküloz), ekşisözlük Satış ve Pazarlama Direktörü Yasemin Aktürk ve Cimri Satış Direktörü Murat Öner Amazon Türkiye'nin yenilikçi ‘Fırsat Avcıları' konseptiyle Prime Day satış etkinliğini nasıl dönüştürdüğünü anlatırken, Tooplay Satış Direktörü ve MMA Türkiye Saymanı Emir Sanlı, Unilever Perakende Medya Başkanı Kübra Telyak ve Mimeda Yeni İş, Teknoloji ve Reklam Operasyonları Direktörü Hamitcan Balcı perakende medyasında veri ve video reklamcılığının birlikteliğini konuştular.

REPİD Başkanı ve MMA Türkiye Onursal Başkanı Ahmet Pura’nın yönettiği, “REPID: Medya Ölçümü ve Sürdürülebilir Reklamcılık” panelinde REPİD Araştırma ve Ölçme İcra Kurulu ve Medya Ölçme Konseyi Başkanı, Medya Ölçme Çalışma Grubu Üyesi Erdem Tolon ve REPİD Sürdürülebilirlik İcra Komitesi Başkanı Ekin İlyasoğlu yenilikçi teknolojiler, reklam etkinliğini ölçmeye yönelik yeni yöntemler ve sürdürülebilir yaklaşımların sektördeki etkisi anlattılar; REPİD’in sektörü sürdürülebilirlik ekseninde dönüştürmek, kamu ve ilişkileri yönlendirmek ve global platformlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için kararlılıkla çalıştığını ve 5 yıl içinde sıfır emisyona ulaşma hedefi ile uluslararası işbirliği Ad Net Zero’ya dahil olunduğunu duyurdular.

Datamoire CRO’su ve MMA Türkiye Araştırma Komisyonu Başkanı Serdar Çelik tarafından yönetilen İçgörü Ölçümü ve Veri Yorumlama oturumunda Ludus Venture Capital Kurucu Ortağı, yatırımcı Volkan Biçer, L’Oreal Tüketici Ürünleri Bölümü Dijital Direktörü Efe Volkan ve Unilever Dondurma Grubu Medya Yöneticisi Erdi Arıcan veri ölçümünün önemi vurguladılar.

Etkinliğin sunuculuğunu nöromarketing ve sürdürülebilirlik liderlerinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul (AU Inova Lab) yaptı.