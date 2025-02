Pazarlama liderlerinden uyarı: Sektörde yetenek açığı derinleşiyor

Haberin Devamı

Pazarlamacıların hem analitik düşünebilmesi hem de teknolojiye hâkim olması gerektiğini vurgulayan Devrim, “Reklam sektörü, sadece markaları tüketicilerle buluşturan bir alan değil; aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve istihdamı doğrudan destekleyen kritik bir itici güç. Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) tarafından hazırlanan Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Raporu, sektörün ülke ekonomisi ve istihdam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’de toplam 29,3 milyon kişilik istihdam içinde 648 bin 776 kişi, reklam ve medya yatırımları sayesinde iş gücüne katıldı. Daha da önemlisi, on yıllık verilere (2012-2023) bakıldığında, reklam ve medya yatırımlarının istihdama olan katkısının güçlü ve pozitif bir ilişki içinde olduğu vurgulanıyor. Araştırmada reklamın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) katkısını da görüyoruz. Her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelirde 19,3 TL değer yarattı. Bu da reklam sektörünün yalnızca doğrudan değil, dolaylı yoldan da ekonominin pek çok alanına etki ettiğini gösteriyor. 2018-2023H1 döneminde, Türkiye ekonomisinin büyümesine reklam yatırımlarının katkısı yüzde 6,34 olarak hesaplandı. Bu oran, reklam ve medya sektörlerinin yalnızca görünür yatırımlarla değil, geniş bir ekosistemi besleyen dolaylı etkileriyle de ekonomik büyümeye ivme kazandırdığını kanıtlıyor. Reklam, yalnızca marka bilinirliği yaratmanın ötesinde, istihdamı artıran, girişimciliği destekleyen ve ekonomik büyümeye doğrudan katkı sunan bir güç. Ancak sektörün bu katkıyı sürdürülebilir kılabilmesi için, insan kaynağı açığının giderilmesi büyük önem taşıyor. Bugün reklam sektörü, yalnızca yaratıcı endüstrilerin değil, tüm ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçası. Bu ekosistemin sürdürülebilir olması ve gelecekte de güçlü kalabilmesi için eğitimin önemi her zamankinden daha büyük” dedi.

Dünya genelinde pazarlamacılar için en kritik beceriler listesinin her yıl biraz daha genişlediğini vurgulayan Devrim, “We Are Social "Digital 2025 Global Advertising Trends" raporunda da gördüğümüz üzere, pazarlama ekipleri artık yalnızca yaratıcı düşünmekle kalmayıp, aynı zamanda veri analitiği, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve performans pazarlaması gibi alanlarda da uzmanlaşması gerekiyor. Pazarlama profesyonellerinin teknoloji ve veriyle imtihanı uzun zamandır önemli bir konu başlığı. Yapay zekanın hayatımıza girmesi, pazarlama profesyonellerinin doğru kullanmayı öğrendiklerinde bu aradaki boşluğu daha hızlı kapatmasına imkan vereceğini düşünüyorum. İçerik üretmek yetmiyor; içeriğin nasıl performans gösterdiğini analiz edebilmek, hedef kitleyi anlamak ve otomasyon teknolojilerinden faydalanmak gerekiyor. İş dünyasında dijital becerilere sahip profesyonellerin değeri her geçen gün artarken, eğitim ve yetkinlik kazanımı da pazarlamacılar için öncelikli hale geliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimleri Araştırması’na göre, pazarlama yöneticileri için en kritik konuların başında veri analitiği, stratejik düşünme, teknoloji yönetimi ve yaratıcı iletişim geliyor. Ancak, bu alanlarda yetkin profesyonel bulmanın zorlaştığı da vurgulanıyor. Özellikle dijital medya yönetimi ve veri analitiği gibi konularda uzmanlaşmış insan kaynağının sınırlı olduğu belirtiliyor. Dijital dönüşüm her sektörü etkilerken, pazarlama ekiplerinin bu dönüşüme adapte olabilmesi için eğitim programlarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiği görüşü ön plana çıkıyor.” diye belirtti.

Sektörün yetenek açığını kapatmak ve geleceğin profesyonellerini yetiştirmek için eğitim ve gelişim programlarına odaklandıklarını vurgulayan Devrim, dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı büyümesi için hem mevcut profesyonellerin yetkinliklerini geliştirmeyi hem de genç yetenekleri sektöre kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

IAB, sektördeki eğitim ihtiyacına yönelik çeşitli inisiyatifler hayata geçiriyor, IAB Akademi altında, pazarlamacılar için dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmeye yönelik programlar sunuyor.