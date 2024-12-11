Özerden: En büyük gücümüzün insan kaynağımız

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Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özerden, düzenlenen ödül galasında yaptığı konuşmada “Başarının yolu; çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve hissedar memnuniyetidir. Tüm çabamız bu döngünün sürdürülebilirliğini sağlamak içindir. Bizler en büyük gücümüzün insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Bu gücü korumak ve geliştirmek için ilkelerimiz ve doğamız gereği tüm paydaşlarımıza olduğu gibi çalışanlarımıza da dürüst, yasal, etik, adil ve haklara saygılı şekilde yaklaşıyoruz. Tüm bu saydıklarımız sevgiyi ve bağlılığı beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.