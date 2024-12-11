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Özerden: En büyük gücümüzün insan kaynağımız

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#Happy Place To Work®#En Mutlu İş Yerleri#Ödül
Özerden: En büyük gücümüzün insan kaynağımız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 17:55

Happy Place to Work® tarafından organize edilen Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Ödül Galası’nda Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., kendi kategorisinde geçen yılın ardından bu yıl da “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” ödülünü aldı.

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Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özerden, düzenlenen ödül galasında yaptığı konuşmada “Başarının yolu; çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve hissedar memnuniyetidir. Tüm çabamız bu döngünün sürdürülebilirliğini sağlamak içindir. Bizler en büyük gücümüzün insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Bu gücü korumak ve geliştirmek için ilkelerimiz ve doğamız gereği tüm paydaşlarımıza olduğu gibi çalışanlarımıza da dürüst, yasal, etik, adil ve haklara saygılı şekilde yaklaşıyoruz. Tüm bu saydıklarımız sevgiyi ve bağlılığı beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

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#Happy Place To Work®#En Mutlu İş Yerleri#Ödül

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