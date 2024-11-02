Oyun oynayarak yüz binler kazanıyorlar

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Küçükken yetişkinlerin ödevlerimize vakit ayırmadığımız için kızdığı video oyunlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte son 10 yıl içerisinde “e-spor” ismiyle büyük bir endüstri haline geldi. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan e-spor sektörü bu büyüklükle birlikte müzik ve sinema endüstrisini bile solladı. Son dönemde e-spor alanında adını duyuran Türkiye’de de sektör çok hızlı büyüdü. Yapılan son araştırmalar, Türkiye’de yaklaşık olarak 50’ye yakın e-spor takımı olduğunu ortaya koyarken aktif e-sporcu sayısının 450 bine yaklaştığını gösteriyor. Video oyununu işi haline getirebilen başarılı e-spor’culara ise tıpkı diğer spor dallarında olduğu gibi transfer yolu açık. Öyle ki, alanında iyi oyuncular milyon liraları bulan ücretlerle ABD ve Avrupa’ya transfer oluyor.

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FUTBOLCU GİBİÇALIŞMAK LAZIM

Biz de Hürriyet İK’nın “meslek ekonomisi” köşesinde son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen e-sporculuk mesleğini ele aldık. Türkiye’nin önde gelen e-spor takımlarının oyuncularıyla, aylık kazançları, işin avantajlarını ve çalışma zorluklarını konuştuk. PUBG Mobile oyunu üzerine uzmanlaşan ve bir e-spor takımında çalışan Eren Sağlamaz, e-sporcu olmak için gerekli şartları, “Öncelikle sporcunun hangi oyunda yetenekli olduğunu keşfetmesi şart. Ardından seçtiği oyun özelinde taktik geliştirmek üzere çok çalışmalı. Tıpkı bir futbolcu gibi özel bir antrenman programına sahip olması ve takım yapılacak çalışmalara katılması büyük önem taşıyor. Yani takımın belirli ihtiyaçlarına yanıt vermeli. Bunu forvet veya defans oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Hepsinden bağımsız olarak ise hızlı karar verme, disiplin, takım arkadaşlarıyla etkin bir iletişim becerisi ve gelişmiş refleksler de son derece önemli” şeklinde sıralıyor.

100 BİN TL BÜTÇE YETERLİ

E-spora başlamak için en önemli kriterlerden birisi ise ekipman. Buna göre, e-spor için başlangıçta oyunları kaldırabilecek bilgisayar, oyuncular için hassas klavye, koltuk, fare, kulaklık gibi ekipmanlar gerekiyor. FUT Esports oyuncusu Güney Artan, “Aslında çok büyük paralara ilk etapta gerek yok. Mesela ben sıradan bir bilgisayarla başlayıp sonradan geliştirmiştim. Bunun için yaklaşık olarak 100 bin TL gibi bir bütçe yeterli olabilir diye düşünüyorum. Zaten takımlara dahil olduğunuzda en iyi ekipmanlarla çalışmanıza olanak sağlanıyor. Burada önemli olan yeteri kadar vakit ayırmak ve antrenmanlarla kendini geliştirebilmek” diyor.

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Gelelim kazançlara. E-spor’u bu noktada tıpkı futbol, voleybol, basketbol gibi spor dallarıyla karşılaştırmak mümkün. Edindiğimiz bilgilere göre, spora yeni başlayan ve bir takıma ilk defa kabul edilen sporcular -yeteneğine bağlı olarak- aylık yaklaşık 35 bin TL ila 50 bin TL arasında kazançlar elde edebiliyor. Ancak iş bununla sınırlı değil. Şayet kendini geliştiren ve bir oyunda uzmanlaşan e-sporcuların aylık gelirleri ortalama 100 bin TL ila 250 bin TL’lere kadar çıkıyor. En iyileri ise yurtdışına transfer olarak milyonlar kulübüne giriyor. Yani iyi bir transfer bedeliyle milyonlarca lira gelirler elde edebiliyorlar.

E-sporda gelirin önemli bir bölümünü de turnuvalar oluşturuyor. Dünya çapında turnuvalara katılan e-spor takımları burada iyi bir derece elde ederlerse ücretlerini verilen ödüllere göre katlayabiliyor. Bu arada, e-sporcu olmak için bir takıma bağlı olmanız da gerekmiyor. Tek başına ilerleyen bir e-sporcu tanınır bir hale gelirse hem sponsorluklardan hem de turnuvalardan ciddi gelir elde edebiliyor.

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NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Takıma yeni giren ilk seviye oyuncular 35-50 bin TL

Takımın parçası olmuş orta seviye oyuncular 70-75 bin TL

Başarısını kanıtlamış ileri seviye oyuncular 100-250 bin TL

AVANTAJLARI

Esnek ve hibrit çalışma olanakları.



Sektörün sürekli büyümesi ve gelişmesi.



Uluslararası iş ve yabancı para cinsinden kazanç imkânı.



İşi geliştirerek yüksek kazanç elde etme olanağı.

DEZAVANTAJLARI

Sürekli antrenman yapma ve kendini geliştirme gerekliliği.



Yüksek stres ile mücadele ve geç saatlere kadar çalışma.



Çok sayıda ileri seviyede sporcu bulunması.



Yüksek kazançlar için sürekli olarak gelişim isteği.