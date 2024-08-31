Otomotivin kaynağında kadınlar var

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TÜRKİYE’de otobüs, kamyon ve çekici üretimi gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, eğitimlerinin desteklenmesi ve sosyal-ekonomik hayatta fırsat eşitliğinin sağlanması konusunu öncelikli hedef olarak belirledi. Bu kapsamda şirket, ağır sanayide kadınların pek tercih etmeyeceği varsayılan kaynak, robot ve forklift operatörlüğü işlerinde bile kadın çalışan sayısını da arttırdı. Biz de, bu sayımızda Mercedes-Benz Türk’ün İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik.





BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Mercedes-Benz Türk’ün 2008 yılından bu yana ‘çeşitliliklerin yönetimi’ çerçevesinde kadınların yeteneklerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, eşit fırsatlara, haklara ve imkânlara sahip olmaları için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Çorbacıoğlu, “Makine operatörlüğü, kaynak robot operatörlüğü, TİG kaynakçılığı, yapıştırma prosesleri, zımpara & boya orosesleri gibi mesleki yeterlilik gerektiren alanlarda görev yapan kadın çalışanlarımız ile üretimde, “işin kaynağında” kadınların imzası olduğunu vurguluyoruz. Bu kapsamda, üretim sahası kadın çalışan oranımızı bir önceki seneye kıyasla yaklaşık iki katına çıkararak sektöre öncülük ediyoruz” dedi.

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BEYAZ YAKADA ORAN YÜZDE 30

Kadınların yönetim kadrolarında ve liderlik rollerinde etkin bir şekilde yer almalarına verdiği önemi, mevcut kadın çalışan oranlarıyla da destekldiklerinin altını çizen Çorbacıoğlu şöyle devam etti: “Yüzde 25’lik kadın ofis çalışanlarının olduğu Türkiye otomotiv sanayinde, şirketimizin üst yönetim kadın yönetici ile kadın ofis çalışan (beyaz yaka) oranları yüzde 30’un üzerinde. Türkiye’den dünya çapında mühendislik hizmetleri sunan faaliyetleriyle ülke ekonomisine de katkı sağlayan Ar-Ge merkezimizde ise üst yönetimde kadın yönetici oranı yüzde 50. Öte yandan, yönetici atama değerlendirme süreçlerinde adaylar arasında en az 1 kadın aday olmasına dikkat ediyoruz. Şirketimizin İcra Kurulu’nda ise kadın icra kurulu üyesi oranı yüzde 25.”

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Mercedes-Benz Türk’ün İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu ayrıca, cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konusundaki duyarlılıklarını, KAGİDER’in Türkiye’nin iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak için geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası alıp, ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından da tescillenmesini sağlayarak, somut bir şekilde yansıttıklarını da sözlerine ekledi.

‘HER 10 ÇALIŞANDAN 2’Sİ YILDIZ KIZLARDAN’

TOPLUMSAL fayda sağlamak adına birçok proje yürüttüklerini de hatırlatan Betül Çorbacıoğlu, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 20 yıldır sürdürdüğümüz ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programı kapsamında, şimdiye kadar 7 bin öğrenciye destek sağlandı. Bu program, burs sağlamanın ötesinde, kız öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve eğitim hayatlarına kapsamlı destek sunuyor. Bugün Mercedes-Benz Türk’ün kadın saha çalışanlarının yüzde 20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” programının mezun bursiyerlerinden oluşuyor” dedi.

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Kadın mühendis sayısının arttırılması kapsamında “Mühendisliğin Yıldızları” programını da hayata geçirdiklerini aktaran Çorbacıoğlu, “2018 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğrenim gören başarılı kadın mühendis adayı öğrencileri destekleyen bu program, eğitim bursu sağlamanın yanı sıra çeşitli etkinlikler, toplantılar, eğitimler ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri tarafından sağlanan mentorluk ile bursiyerlerin profesyonel gelişimini destekliyor” bilgisini verdi.