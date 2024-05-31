×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER

Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor

Güncelleme Tarihi:

#Taylan Özgür DİL#Kadın İstihdam#Hürriyet İK
Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Yılda 1.3 milyon adedin üzerinde araç üreterek 32 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe kadının işgücüne katılım oranı artıyor. Hürriyet’in Otomotiv Sanayi Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sanayinde toplam çalışan sayısı 2023 sonu itibarıyla 60 bini geçerken, son iki yılda kadın işgücü oranı 3 puan artarak yüzde 14.22’ye yükseldi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivde kadınların işgücüne katılım oranı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Toplam çalışan sayısı içerisinde en yüksek kadın çalışan oranına sahip şirketler arasında Ford Otosan, Türk Traktör ve Oyak Renault başı çekiyor. Yıllık 1.3 milyon adedin üzerinde araç üreten 13 ana üretici firmanın üyesi olduğu Otomotiv Sanayi Derneği’nin (OSD) güncel verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, son iki yılda otomotiv sanayinde kadın çalışan oranı yaklaşık 3 puan arttı ve 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 14.22’ye ulaştı. Toplam istihdam sayısının 60 bin 619 kişiye ulaştığı sektördeki kadın çalışan sayısı 8 bin 625’e yükseldi.

BEYAZ YAKALI KADIN ORANI YÜZDE 23

Yıllık 30 milyar doların üzerinde ihracata sahip olan otomotiv sektöründeki beyaz yakalı çalışanlar dikkate alındığında ise kadınların oranının 2017 yılında yapılan Deloitte’un ‘Türkiye otomotiv sanayiinde kadın’ raporuna göre düştüğü gözüküyor. Öyle ki, 2023 itibarıyla otomotiv sanayi şirketlerinde çalışan toplam 18 bin 466 beyaz yakalı çalışanın 4 bin 261’i kadın çalışanlardan meydana geliyor. Bu rakam, sektördeki beyaz yaka çalışan sayısının son 7 yıllık dönemde yaklaşık 2 puan seviyesinde gerileyerek yüzde 23 olduğunu ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

34 KADIN ÜST KADEME YÖNETİCİ

OSD verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla otomotiv gibi ‘erkek egemen’ olarak algılanan sektörde üst kademe kadın yönetici sayısının 34’e ulaşması dikkat çeken bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde sektörde 194 üst kademe yönetici erkek çalışan görev yapıyor. Bununla birlikte, otomotiv sanayindeki orta kademe kadın çalışan sayısı 387 olarak kayıtlara geçerken, ofis çalışanı sayısı 3 bin 623 kişi olarak öne çıkıyor. Öte yandan, otomotiv sanayi sektöründeki dolaylı istihdam sayısı 550 binin üzerinde kişiye ulaşırken, yalnızca Ar-Ge çalışanlarının sayısı 5 bin kişinin üzerine çıkıyor.

Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor
60.619 Otomotiv sanayindeki toplam çalışan sayısı 
Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor
8.625 Otomotiv sanayindeki kadın çalışan sayısı
Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor

%23 Beyaz yakalı çalışanlarda kadınların oranı

Haberin Devamı

Ford Otosan kadın işgücünde lider

2023 yılı sonu itibarıyla kadın işgücünde otomotiv sanayinin lideri Ford Otosan. Şirkette çalışan 17 bin 376 kişinin 3 bin 914’ünü kadınlar oluşuturuyor ve kadın çalışan oranı yüzde 22.52 ile bu alanda açık ara lider görünüyor. Kadın çalışan oranının en yüksek olduğu ikinci şirket yüzde 14.88 ile Türk Traktör olurken, bu şirketi yüzde 13.03 ile Oyak Renault ve yüzde 12.51 ile Toyota takip ediyor. Listenin son sırasında ise yüzde 6.52 ile Otokar yer alıyor.

Hangi şirket ne kadar kadın çalıştırıyor?

   KadınKadın
  ÇalışanÇalışanİşgücü
 ŞirketSayısıSayısıOranı
1.Ford Otosan17.3763.914%22.52
2.Türk Traktör2.963441%14.88
3.Oyak Renault5.409705%13.03
4.Toyota5.258658%12.51
5.Tofaş5.889694%11.78
6.MAN Türkiye3.801422%11.10
7.Mercedes-Benz Türk7.166747%10.42
8.Hyundai Assan2.381244%10.24
9.Anadolu Isuzu1.570157%9.99
10.Karsan2.504237%9.46
11.Temsa1.692159%9.39
12.Hattat Traktör30228%9.27
13.Otokar4.308281%6.52
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taylan Özgür DİL#Kadın İstihdam#Hürriyet İK

BAKMADAN GEÇME!