Otomotiv sanayinde kadın işgücü artıyor

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TÜRKİYE ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivde kadınların işgücüne katılım oranı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Toplam çalışan sayısı içerisinde en yüksek kadın çalışan oranına sahip şirketler arasında Ford Otosan, Türk Traktör ve Oyak Renault başı çekiyor. Yıllık 1.3 milyon adedin üzerinde araç üreten 13 ana üretici firmanın üyesi olduğu Otomotiv Sanayi Derneği’nin (OSD) güncel verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, son iki yılda otomotiv sanayinde kadın çalışan oranı yaklaşık 3 puan arttı ve 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 14.22’ye ulaştı. Toplam istihdam sayısının 60 bin 619 kişiye ulaştığı sektördeki kadın çalışan sayısı 8 bin 625’e yükseldi.

BEYAZ YAKALI KADIN ORANI YÜZDE 23

Yıllık 30 milyar doların üzerinde ihracata sahip olan otomotiv sektöründeki beyaz yakalı çalışanlar dikkate alındığında ise kadınların oranının 2017 yılında yapılan Deloitte’un ‘Türkiye otomotiv sanayiinde kadın’ raporuna göre düştüğü gözüküyor. Öyle ki, 2023 itibarıyla otomotiv sanayi şirketlerinde çalışan toplam 18 bin 466 beyaz yakalı çalışanın 4 bin 261’i kadın çalışanlardan meydana geliyor. Bu rakam, sektördeki beyaz yaka çalışan sayısının son 7 yıllık dönemde yaklaşık 2 puan seviyesinde gerileyerek yüzde 23 olduğunu ortaya koyuyor.

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34 KADIN ÜST KADEME YÖNETİCİ

OSD verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla otomotiv gibi ‘erkek egemen’ olarak algılanan sektörde üst kademe kadın yönetici sayısının 34’e ulaşması dikkat çeken bir diğer önemli başlık olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde sektörde 194 üst kademe yönetici erkek çalışan görev yapıyor. Bununla birlikte, otomotiv sanayindeki orta kademe kadın çalışan sayısı 387 olarak kayıtlara geçerken, ofis çalışanı sayısı 3 bin 623 kişi olarak öne çıkıyor. Öte yandan, otomotiv sanayi sektöründeki dolaylı istihdam sayısı 550 binin üzerinde kişiye ulaşırken, yalnızca Ar-Ge çalışanlarının sayısı 5 bin kişinin üzerine çıkıyor.

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60.619 Otomotiv sanayindeki toplam çalışan sayısı8.625 Otomotiv sanayindeki kadın çalışan sayısı%23 Beyaz yakalı çalışanlarda kadınların oranı

Ford Otosan kadın işgücünde lider

2023 yılı sonu itibarıyla kadın işgücünde otomotiv sanayinin lideri Ford Otosan. Şirkette çalışan 17 bin 376 kişinin 3 bin 914’ünü kadınlar oluşuturuyor ve kadın çalışan oranı yüzde 22.52 ile bu alanda açık ara lider görünüyor. Kadın çalışan oranının en yüksek olduğu ikinci şirket yüzde 14.88 ile Türk Traktör olurken, bu şirketi yüzde 13.03 ile Oyak Renault ve yüzde 12.51 ile Toyota takip ediyor. Listenin son sırasında ise yüzde 6.52 ile Otokar yer alıyor.

Hangi şirket ne kadar kadın çalıştırıyor?