Onların işi futbolcu avlamak

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FUTBOL milyonların takip ettiği bir spor müsabakası olmasının yanında dünyanın en büyük endüstrileri arasında yer alıyor. Bu endüstrinin Türkiye’deki büyüklüğü tahmini olarak 800 milyon Euro’lara yaklaşırken tüm dünyada 30 milyar Euro’nun üzerinde devasa bir büyüklükten söz ediliyor. Milyonlarca kişinin katıldığı bu oyundaki gerçek yetenekleri bulabilmek ise başlı başına bir meslek kolunu oluştuyor; Scouting. İngilizce temelli bu sözcüğün kelime anlamı “izci” demek. Dilimizdeki karşılığı “yetenek avcısı” anlamına gelen bu mesleğe son yıllarda Türkiye’de talep oldukça yüksek. Öyle ki, futbolu iyi okuyan yetenek avcıları başlangıçta çok büyük kazançlar elde edemese de zamanla ciddi gelirler kazanabiliyor.

SERTİFİKA VE EĞİTİM ŞART

Biz de Hürriyet İK’nın “meslek ekonomisi” köşesinde son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen profesyonel futbol scout’luğunu ele aldık. Türkiye’de yetenek avcılığı yapan kişiler ile aylık kazançları, işin avantajları ve çalışma zorlukları hakkında konuştuk. Buna göre, yetenek avcılığını profesyonel şekilde gerçekleştirmek isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunların başında iyi bir futbol ve sektör bilgisi geliyor. Eğer futbolculuk ya da BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) geçmişi yoksa bazı sertifika ve kursları tamamlamak gerekiyor. Gerekli lisans ve sertifika programlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun öngördüğü şartların da yerine getirilmesi şart. Bu noktada herhangi bir kulübün scout ekibinde görev almak için o ülkenin futbol federasyonu tarafından verilecek sertifikaların alınmış olması gerekiyor.

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İKNA KABİLİYETİ

Profesyonel olarak scout olmayı hedefleyen kişilerde belirli karakter özellikleri de aranıyor. Scout olacak kişiyi bir nevi kariyer yöneticisi ya da veri madencisi olarak nitelendirmek mümkün. Sporda gelecek vadeden, yeteneği olan fakat henüz keşfedilmemiş insanların kariyer yolculuklarını planlarken mutlaka güçlü bir analiz yönetimi gerekiyor. Aynı zamanda kulüp yöneticilerini de ikna etme kabiliyeti de şart. Analiz etmeyi, incelemeyi seven bir de sporcu bir geçmişi ve yapılan hamlelerin zorluk dereceleriyle rakiplere karşı kıyaslama konusunda iyi olan kişilerin bu meslekte başarılı olma şansı oldukça yüksek.

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GALİBİYETE EK GELİR

Günümüzde amatör ligler ve profesyonel liglerin çoğunda artık bir scout ekibi bulunuyor. Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden bir takımda scout ekibinin aylık kazançları 60 bin TL-100 bin TL bandında iken, mesleğe yeni başlamış henüz tecrübesiz olarak nitelendirilecek kişiler işe 30-45 bin TL bandında aylık gelir kazanıyor. Ayrıca, kulüple anlaşma yapılırken maç başı galibiyet primleri de yine ekstra bir gelir sağlıyor. Futbol yetenek avcılarının gelirleri sadece bunlarla sınırlı değil. Kendini sektörde kanıtlamış kişilerin yurtdışında çalışma imkânları oldukça yüksek. Avrupa kulüpleri, iyi avcıları dolgun maaşlarla ekibine katabiliyor. Diğer yandan, bağımsız olarak birçok kulüple de çalışılabiliyor ve aylık gelir 200 bin TL’lere kadar çıkıyor.

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AYLIK NE KADAR KAZANDIRIYOR?

İlk kez işe başlayanlar 30-45 bin TL

Alanında uzmanlaşanlar 60-100 bin TL

Kendi işini yapanlar 100-200 bin TL

AVANTAJLARI

Futbolseverler için sevdiği alanda çalışmak.

Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımak.

Kendi işini yapabilme olanağı.

Yurtdışındaki kulüplerde çalışma imkânı.

DEZAVANTAJLARI

Sürekli ve dikkatli maç takibi yapıp derin analizler çıkarmak.

Belirli bir iş saati veya ofiste çalışma olanağının olmaması.

Giriş seviyede aylık gelirin tatmin etmemesi.

Ciddi bir ikna kabiliyeti ve sürekli bağlantı geliştirme zorunluluğu.