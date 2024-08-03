Öncelikli gündem çalışan mutluluğu

Haberin Devamı

Gelecek Varlık Yönetimi’ndeki kurum kültürünüzü nasıl tarif ediyorsunuz?

Türkiye’nin en eski varlık yönetim şirketiyiz ve sektörümüzün lideriyiz. Aynı zamanda ülkemizin en köklü kuruluşlarından Fiba Grubu iştirakiyiz. Bu üç önemli sorumluluğu öncelikle güçlü bir kurum kültürü ile taşıyoruz. Öte yandan genç bir çalışan profilimiz var. Kültürümüzü, takım olmayı, omuz omuza çalışmayı önceliklendiren, insan ve değer yaratma odaklı, birlikte başarmayı da eğlenmeyi de bilen profesyoneller olarak özetleyebiliriz.

‘ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN FARK YARATIYORUZ’

Kurum olarak değerleriniz ile kurum kültürünüzü nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Kurum kültürümüzün en temel değerlerinden biri sürekli gelişmek ve değişime hızlı adapte olabilmek. Bizim gibi sektöründe liderlik sorumluluğu taşıyan ve çekim merkezi haline gelen bir yapı için insan kaynaklarından veri bilimine, bilgi teknolojilerinden finansal inovasyonlara, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikten kurumsal iletişim süreçlerine kadar her alanda gelişmeleri takip etmek ve öncü bir rol üstlenmek kaçınılmaz. Bununla beraber, özellikle işimizin doğası gereği daima hedeflerimize ulaşmak, bizim için çok kritik. Tüm bu değerlerle beslenen kurum kültürümüzün bir diğer bacağı da birlikte başarmak. Çünkü biz tüm Gelecek Varlıklıların birlikte başarılı ve mutlu oldukları bir organizasyonun hedeflerine ulaşacağının farkındayız.

Haberin Devamı

Yeni nesil için yan haklar, uzaktan çalışma oldukça cezbedici bir hal aldı. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz?

Çalışan sayısı 560’ın üzerinde olan Gelecek Varlık’ın yaş ortalaması 33. Tüm birimlerimizde eğitim seviyesi oldukça yüksek, genç bir kadro görev alıyor. Dünyayı çok yakından takip eden böylesi bir takımda, çalışanların birer kurumsal vatandaşa dönüşebilmeleri için yan haklar ve olanaklar elbette çok önemli.

Özellikle pandemiden bu yana şirketlere dair en büyük beklentilerden biri hibrit çalışma. Şu anda çalışanlarımıza yüzde 50 hibrit çalışma olanağı sunuyoruz, hatta yaz döneminde uzaktan çalışmaya daha fazla ağırlık veriyoruz. Uzaktan çalışma sisteminde en kilit konulardan biri olan kurumsal aidiyet ve birlikteliği korumak. “Gelecek Birlikte Güzel” iç iletişim dünyamızda hem beraberlik hissini güçlendiren hem de motivasyonu destekleyen çalışmalarımızla fark yarattığımızı görüyoruz.

Haberin Devamı

Esnek yan haklarımızdan bahsedecek olursam, Fi’bana Göre Esnek Yan Haklar programımız sayesinde Gelecek Varlıklıların, yan haklarını çok geniş bir yelpazede diledikleri gibi esnetme şansı bulunuyor. Kendilerine sunulan esnek bütçe dâhilinde Fiba Grubu şirketleri ve çok sayıda farklı mağaza ve markadan indirimli alışveriş, yabancı dil kursu veya bireysel emeklilik sisteminde birikim gibi çeşitli olanaklardan yararlanabiliyorlar. Hatta bu bütçeyi, yıllık izinleri veya günlük yemek ücretlerini de esneterek yükseltebiliyorlar.

Çalışan bağlılığını artırmak sizin için neden önemli? Yan haklar dışında, bunun için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Çalışan bağlılığı, son yıllarda neredeyse tüm şirketlerin en öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Her kurumun bu konuda farklı stratejiler benimseyip dikkate değer işlere imza attıklarını gözlemliyoruz. Gelecek Varlık olarak biz de çalışma arkadaşlarımızın kurumumuzla kurdukları bağları güçlendirmeyi ön planda tutuyoruz diyebilirim. Az önce konuştuğumuz üzere, bu konudaki rekabetçi insan kaynakları ve iç iletişim uygulamalarımızla sektörümüzün cazibe merkeziyiz. Gelecek Birlikte Güzel dünyamızla çalışma arkadaşlarımıza sosyalleşme olanaklarından eğitim ve gelişim fırsatlarına, zindelik uygulamalarından takdir ve ödüllendirme süreçlerine kadar aynı amaca hizmet eden farklı farklı imkânlar sunuyoruz.

Haberin Devamı

BİRÇOK ALANDA ‘BİRLİKTE’

Gelecek Birlikte Güzel uygulaması neler vadediyor?

Gelecek Birlikte Güzel dünyamız, kendi içinde alt başlıklara ayrılıyor. Örneğin “Eğlencede Birlikte” dediğimiz zaman; çalışanlarımızın aileleri ve arkadaşlarının da katılabildiği, açık hava yaza merhaba partilerimizi, yeni yıl kutlamalarımızı, keyifli happy hour buluşmalarımızı, hobi aktivitelerimizi sayabilirim.

“İyilikte Birlikte” başlığındaysa ofisimizde gerçekleştirdiğimiz masaj terapileri, online yüz yogası, diyetisyen hizmeti veya ücretsiz spor salonu üyeliği imkanlarımız bulunuyor. “Her Anında Birlikte” başlığındaysa aile kapsamlı özel sağlık sigortası, kreş, bakıcı, ev taşıma destekleri veya yüksek lisans destekleri bulunuyor. “Teşekkürde Birlikte” başlığında da tahsilat ödüllerimizi, takdir uygulamamızı, özel gün hediyelerimizi sayabilirim.

Haberin Devamı

“Diyalogda Birlikte” anlayışımız doğrultusunda ise çalışanlarımızın tüm sorularını ilgililere yöneltebildikleri “Gelecek Yanıtlar” canlı yayınımızı, insan kaynakları iş ortağı yapımızı ya da tüm çalışanların bir araya geldiği “İçimizden Gelecek” buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. “Gelişimde Birlikte” başlığımızda; eğitim ve gelişim platformlarımız Öğren-G ve GO!, çalışanların farklı birimleri tanımaları için başlattığımız “Empati Rotasyon” uygulamamız, performans sistemimiz “Pusula”, geribildirim kültürümüzü desteklediğiniz 360 derece yetkinlik değerlendirme yapımız ve yönetici atamalarını içeriden gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yetenek yönetimi yaklaşımımızı sayabiliriz.