Ofisteki yeni yüz: Toplantı kabini

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İstanbul’da mikro ve küçük ölçekli atölyelerde metal çekmece üretimi ile başlayan Türkiye ofis mobilyaları sektörü 1950’li yılların yarısına kadar yerel ihtiyaçları karşılayan bir sektör olarak yoluna devam etti. 1980’lerden sonra bankacılık sektörünün gelişmesi, özel sektörün büyümesi, teknoloji otomasyonun yaygınlaşması ile payını giderek arttıran alan, 2000’li yıllar ile birlikte ulusal ve uluslararası fuarlarda dünya pazarında kendini göstermeye başladı. Özellikle uzak bölgelere ihracatını artıran sektörde 2010’da 59 ülkeye, 179 milyon ihracat yapılırken en son 2023’te 177 ülkeye 1 milyar 890 milyon ihracat gerçekleştirildi. İşlerin hız kazandığı alanda, COVID-19 pandemisi çalışma hayatını köklü bir şekilde değiştirdi. Birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçti.

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İHTİYACA ANINDA CEVAP VERİLDİ

Bu dönemde ofisler artık çalışma alanı olmaktan çıkarak, işbirliği ve sosyal etkileşim alanına döndü. Günümüzde artık birçok şirket ofise dönerken kimileri de hibrit çalışma sistemine geçmiş durumda. Çalışanlar haftanın belli günlerinde ofiste buluşurken, diğer günlerde esnek bir iş akışı sergiliyor. Ancak bu dönüşüm beraberinde birtakım zorlukları da getiriyor. Ofise dönen çalışanlar online toplantı yapmakta zorluk çekiyor. Zira toplantı sırasında ofisteki gürültü karşı tarafı rahatsız ediyor, karşından gelen sesler ise bu taraftan işitilmiyor. Hal böyle olunca ofiste anında görüşmelerin yapılacağı, gürültüden izole edilmiş alan ihtiyacı doğdu. Ofis mobilyaları sektörü de bu alandaki ihtiyacı karşılamak için ses geçirmeyen, en fazla üç kişinin girip toplantı yapabileceği kabinler üretmeye başladı. Fiyatları 3 bin ila 10 bin arasında değişen bu ürünler şu anda hala yaygınlaşmasa da büyük ölçekli şirketler tarafından talep ediliyor. Kısa ve orta vadede ise tüm dünyada yaygınlaşması öngörülüyor.

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Ercan ATA

ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM DE ÖNE ÇIKTI

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata’ya göre pandemi ile değişen çalışma hayatı alışkanlıkları yeni normalde artık fiziki temaslar ile paralel çevrimiçi iletişimi de öne çıkardı. Daha önce sadece ofis alanları için üretim yapan sektörün, artık ev ve iş yerlerinde çevrim içi toplantılar için de tasarımlar geliştirdiğini ve üretim yaptığını anlatan Ata bu kapsamda üretilen ürünleri; bölmeler, kabinler, ses yalıtımı sağlayan akustik emilimli tasarımlar olarak sıraladı.

Abdurrahman UZUN

VERİMSİZ ALANLAR FARK EDİLDİ

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Hürriyet İK’ya konuşan ofis mobilyası markalarından Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun da pandemi döneminde insanların kapanarak, sanki bir daha hiç ofise gitmeyeceklerini ve artık hep evden çalışacakmış gibi bir algıya kapıldığını anlatarak başladı söze. “Daha sonraki süreçte gözlemlenen ve bizim de yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde etkileşim ve iletişim kurmanın insan psikolojisi ihtiyacı için çok kıymetli olduğunu anladık” diyen Uzun’a göre iletişim kurmak birçok alanda üretkenlik ve yaratıcılığa katkı sağlıyor.

Dünyada yarı zamanlı veya evden çalışma modeliyle hizmet veren şirketlerin birçoğunun ofise döndüğüne işaret eden Uzun, ancak bazı sektörlerin ise bu çalışma modelinin çok faydalı olduğunu keşfettiğini söyledi. Söz konusu sektörlerin bunu sürdürmeye devam ettiklerini belirten Uzun, yine de ofisi kenara itmediklerine işaret etti. Ofislerde çalışma hayatına tekrar geri dönüldüğünde, verimsiz kullanılan alanlar olduğunun fark edildiğini dile getiren Uzun, yavaş yavaş bu alanların revize edildiğini belirtti.

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İZOLE ALAN İHTİYACI DOĞDU

Toplantı alışkanlıklarının içerisine bir de dijital toplantı kültürü girdiğine dikkati çeken Uzun, “Online toplantı alışkanlığı gelişti ve birçok noktada kolayımıza geldi artık. Hız çağında yaşadığımız bir dünyada insanlarla Zoom’da toplantı yapıp, birbirimizin yüzüne bakarak, işlerimizi hızlıca halletmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Tam da bu noktada ofislerde görüşme gerçekleştirirken karşıdan gelen sesin işitilmemesi ve bu taraftaki rahatsız edici sesin de karşı tarafa gitmesi gibi birçok sorunla karşılaşıldığını dile getiren Uzun, bunun sonucunda kapalı ve sesten, gürültüden izole edilmiş alanlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Bu kapsamda yavaş yavaş taleplerin oluşmaya başladığını ve arttığını aktaran Uzun, “Kapalı, ses izolasyonu sağlayan ve bunun değerlendirilmelerinin yapıldığı kabinler yapılmaya başlandı. Bu konuda ihtisas veren şirketler de ortaya çıktı. Ayrıca bu tarz yeni ürünler de geliştiriliyor. Müşterilerimize, bir veya iki, maksimum üç kişinin girebileceği, hızlıca toplantısını yapabildiği sesten, gürültüden izole edilmiş ortamlar sağlıyoruz. Şu anda kendi ofisimizde, yeni açtığımız showroom’larda, mağazalarda satışa sunuyoruz” diye konuştu.

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FİYATLAR 3 BİN İLA 10 BİN DOLAR ARASINDA

Özellikle ofisleri kalabalık olan global şirketlerin bu ürünlere ilgi gösterdiğini söyleyen Abdurrahman Uzun, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Satışlar henüz çok da genele yayılmış bir durumda değil. Daha çok nitelikli tüketicinin talebi doğrultusunda devam ediyor. Çünkü bu ürünlerin fiyatları henüz çok da ulaşılabilir seviyede değil. Şu anda bu tip ürünlerde fiyatlar 3 bin dolar ila 10 bin dolar arasında değişiyor. İçerisinde kullanılan malzeme, ses yalıtım konusunda yapılan testlerden alınan sonuçlara göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.”

Bu kapsamda kendilerine en çok talebin Avrupa ülkeleri ve İngiltere’den geldiğinin bilgisini de paylaşan Uzun, “Kabinler Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da henüz çok etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmadı. Kullanılan yerlerde de yine global şirketler tarafından tercih ediliyor. Oralarda da bir müddet sonra taleplerin artacağını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

8 AYDA İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bugün itibarıyla Türkiye ofis mobilyaları sektörü 16 büyük ölçekli, 173 orta ölçekli, 1160 küçük ölçekli ve 14047 mikro ölçekli olmak üzere 15 bin 396 girişimcisi ile 55 bin 393 kişiye istihdam sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın GBS verilerine göre 12.5 milyar dolar olan genel mobilya üretiminin yüzde 25’ini Türkiye ofis mobilyaları sektörü gerçekleştiriyor. 2024 yılı ilk 8 ay ihracatı 1 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleştiren sektör, Ar-Ge, inovasyon ve tasarımda mobilya sektörünün öncü alt grupları arasında yer alıyor.

'BİLİNÇLİ SEKTÖR'

Türkiye ofis mobilya sektörünün sürdürülebilir ofis mobilya tasarımı bilinci yüksek firmalardan oluştuğunu ve çevre duyarlılığı ile ofis mobilyaları ürettiğine işaret eden Ercan Ata, “Bu amaçla, sürdürülebilir bir yaşam döngüsü oluşturmak için mobilyanın sahip olması gereken döngüsel tasarım ilkelerini; düşük ağırlık, daha az bileşen, doğru malzeme seçimi, uzun ömür, sökülebilir tasarım şeklinde üretime devam ediyor ve karbon ayak izimizi ve enerji tüketimimizi azaltmayı, gezegenden daha az kaynak tüketmeyi ve atıklarımızı en aza indirmeyi, insanları ve gezegeni daha güvenli tutmayı hedefliyoruz” diye konuştu.