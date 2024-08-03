Nitelikli işgücü için ‘harekete’ geçti

Haberin Devamı

Hareket Lojistik’in iş alanı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 1957 senesinde kuruldu. Hareket, 2023 yılından bu yana 490’dan fazla çalışanıyla 3 kıtada 16 ofisle faaliyetlerini sürdürüyor. 67 yıllık köklü tecrübesiyle hizmet veren Hareket, güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri.

Hareket, Türkiye merkezli olup dünya genelinde geniş bir hizmet ağına sahip. Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Asya’da stratejik olarak konumlanmış ofisleri ve operasyon merkezleri sayesinde müşterilerine küresel ölçekte hizmet veriyor.

Türkiye’de ve dünyada enerji, petrokimya, petrol-gaz, nükleer enerji, altyapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde, yük mühendisliği, ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı, yenilenebilir enerji santrallerinin ve spesifik endüstriyel ekipmanların montajı, vinç ve makina kiralama ve alternatif kaldırma teknikleri ile montaj ve yerleştirme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

SEKTÖRE TALEP GİDEREK ARTACAK

Sektörünüzün büyüklüğü ve istihdam gücü nedir? Gelecek yıllarda nasıl bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyorsunuz?

Global ağır yük taşıma ve kaldırma pazarının büyüklüğü milyarlarca dolara ulaştı. İnşaat, enerji, petrol-gaz, maden ve altyapı projelerinin artmasıyla birlikte bu büyümenin devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’de ve dünya genelinde faaliyet gösteren Hareket, sektördeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Geniş bir coğrafi alanda hizmet veren şirketimizin sahip olduğu teknolojik altyapı ve yenilikçi mühendislik çözümleri, bizi sektördeki lider firmalardan biri haline getirdi. İstihdam gücümüz ve küresel operasyon kapasitemiz, projelerin zamanında ve uygun şekilde tamamlanmasını sağlayarak müşterilerimizin beklentilerini aşmamıza olanak tanıyor.

Gelecek yıllarda sektördeki büyümenin devam etmesini ve yeni teknolojilerin entegrasyonuyla daha verimli ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini bekliyoruz. Yenilenebilir enerji projelerinin artması, yapılan yatırımlar ve büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, sektörümüzdeki talebi artıracak önemli faktörler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

PERSONEL BULMAK ZORLAŞIYOR

Şu anda Türkiye’de nitelikli mavi yaka konusunda nasıl bir istihdam sıkıntısı yaşanıyor. Siz sektörün içerisinde hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli mavi yaka çalışanları, yani ağır vasıta sürücüleri, vinç operatörleri, bakım ve onarım teknisyenleri gibi pozisyonlar için yeterli sayıda ve kalitede personel bulmak giderek zorlaşıyor.

Bunun birkaç temel nedeni var. Birincisi, bu tür işlerde çalışacak kişilerin belirli bir teknik bilgi ve beceriye sahip olması gerekiyor. Ancak mesleki eğitim ve sertifikasyon programlarının yetersiz kalması, işgücü piyasasında nitelikli personel eksikliğine yol açıyor. İkincisi, bu tür işlerin zorlu ve fiziksel olarak yorucu olması, genç işgücünün bu alanlara ilgisini azaltıyor. Lojistik sektörünün hızlı büyümesi ve teknolojik dönüşüm, nitelikli işgücüne olan talebi artırırken arzın bu talebi karşılayamaması da bir diğer etken diyebiliriz.

Haberin Devamı

Sektörde karşılaştığımız başlıca sorunlardan biri, mevcut çalışanların eğitim ve yetkinlik seviyelerinin istenilen düzeyde olmaması. Bu durum, operasyonel verimliliği düşürebiliyor ve iş kazası risklerini artırabiliyor. Ayrıca, nitelikli personel eksikliği, ücretlerin yükselmesine ve çalışan sirkülasyonunun artmasına neden oluyor, bu da işletmeler için ek maliyetler ve zaman kaybı anlamına geliyor.

Bu sorunları aşmak için sektörle işbirliği içinde mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi, çalışanların sürekli eğitimi ve sertifikalandırılması, iş koşullarının iyileştirilmesi ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğine inanıyoruz.

Haberin Devamı

Peki nitelikli işgücü için nasıl bir strateji izlenmeli?

İstihdamın çeşitlenmesi ve nitelikli mavi yaka sayısının artırılması için kapsamlı ve çok yönlü bir strateji izlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda, şirketimizde başlattığımız ‘Hareket Akademi’ çalışmalarıyla sektördeki nitelikli işgücü açığını kapatmayı hedefliyoruz. Hareket Akademi Avrupada ikinci, dünyada üçüncü olarak ilk defa ülkemizde bu sektörde örnek bir insan kaynağı yetiştirme hizmeti sunmakta. Hedefimiz, verdiğimiz eğitimleri uluslararası akredite kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirerek dünya çapında geçerliliği olan bir eğitim kurumu haline getirmek.

Hareket Akademi çalışmalarımızdan özellikle vinç operatörü ve ağır yük yaşıyıcı ekipman operatörü yetiştirme programımız, bu stratejinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu program, şirketimizin iç eğitmenleri tarafından yürütülüyor ve katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler sunuluyor.

Haberin Devamı

Eğitim programları hem çalışanlarımızın yetkinliklerini artırıyor hem de sektördeki nitelikli işgücü açığını kapatmaya katkı sağlıyor. Ayrıca, bu programlarla sadece mevcut çalışanlarımızın değil, aynı zamanda sektöre yeni adım atan gençlerin de profesyonel gelişimlerini destekleyerek bu konuda uzmanlaşmalarını sağlıyor.

EN ÇOK HANGİ ALANDA?

Sektörde en çok hangi alanda işgücü eksikliği yaşanıyor?

Sektörde en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar ağır vasıta sürücüleri ve vinç operatörleri. Bununla birlikte teknik personel de lojistik sektörünün bel kemiği. Bakım ve onarım teknisyenleri, araçların ve ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli. Ayrıca, bilgi teknolojileri uzmanları ve veri analistleri de modern lojistik operasyonlarında giderek daha fazla önem kazanıyor. Sektörde en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlardan bir diğeri de lojistik uzmanları ve nakliye planlamacıları.