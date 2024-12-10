Milliyet Executive ile Stratejik Yönetim Merkezi ile yeni ufuklar

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Dijital dönüşüm ve nitelikli personel istihdamı ile birlikte krediler, yatırımlar ve devlet teşviklerinin etkili kullanımı sürdürülebilir hızlı büyüme için hayati önemde... Devlet destekleri, KOBİ'ler için büyük önem taşıyor. Destek isteyen işletmeler, başvuru öncesi vergi borcundan telif hakkına kadar birçok konudaki sorularına yanıt arıyor. İşte devlet desteklerine başvuran şirketlerin en çok sorduğu sorular ve yanıtları yeni sayımızda yer alıyor.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak havayolu şirketi SunExpress'in CEO'su Max Kownatzki, hızlı yükselişi sırrını anlatıyor.

Lider Koçu Tülin Kahvecioğlu, hazırladıkları 'Duygusal Zeka Analiz Raporu'yla, yöneticilerin liderlik davranışları konusundaki dikkat çekici ayrıntıları paylaşıyor.

Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'nın 'Stratejik Yönetim Merkezi' oldu. Genel Müdür Cem Küçükcan, "Stratejik olarak güçlendirilmiş yeni yapımızla Türkiye'ye kattığımız değeri de büyüteceğiz" mesajını veriyor.

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ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketin yönetiminde her geçen daha fazla söz sahibi olan genç kuşak bir yönetici. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın oğlu olan Ozan Turan, "Doğru 'kale pazarlar' belirliyor ve bu pazarlarda derinleşerek hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz" diyor.

2025 yılı için evlerde yumuşak ve sıcak renkler öne çıkıyor. Jotun Türkiye Renk Uzmanı Ceylin Ceylanoğlu, öne çıkan trendleri anlattı.

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.