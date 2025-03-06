Milliyet Executive ile Kadınlara ‘Finansal Doping’

Haberin Devamı

E-ticaretten ihracata kadar başta kamu olmak üzere, kadın girişimciler için çok önemli destekler var. Kadınların ekonomideki payı giderek artarken, kadın girişimcilere yönelik destekler de büyüyor. Kadın girişimciler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kredi Garanti Fonu desteğiyle finansmana çok daha kolay ulaşabiliyor. İhracata açılmak isteyen kadınlar için de başta Eximbank olmak üzere önemli programlar yürütülüyor. Kadın girişimciler için finansmana ulaşabilmenin yol haritası Milliyet Executive sayfalarında bulabilirsiniz.

Türkiye'nin hizmet alanındaki en büyük online platformlarından biri haline gelen Armut.com CEO'su Başak Taşpınar Değim, "2011'de Armut'u kurarken öncelikli amacımız taşınmadan, temizliğe, tamirattan eğitime kadar tüm hizmetlere kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde erişim sağlamaktı" diyor. Şirket 14 yıl içinde sadece hizmet sektörüne önemli bir platform sağlamakla kalmadı, dünyaya da yayıldı. Armut.com şirketi, ProntoPro ve HomeRun markalarıyla 14 ülkede geniş bir hizmet yelpazesi sunarak operasyonlarını yürütüyor. Başak Taşpınar Değim, bu büyüme hikâyesini anlattı.

Haberin Devamı

Zeynep Aktaş, son bir yılda yüzde 65'in üzerinde kazanç sağlayan fonların farklı stratejileri, yatırım tercihleri ve piyasa hareketlerine uyum kabiliyetleriyle dikkat çektiğini yazdı. Bu fonlar, aynı zamanda yeni yatırım kararları için ipuçları da veriyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun tema olarak belirlediği "Intelligent Age" (Zeki Çağ) teknolojinin hızlı yükselişinin ve bunun toplumlara, ekonomilere ve bireylere olan etkilerine dikkat çekiyor. DataExpert Ortağı Nuran Durmaz bu süreçte öne çıkanları kaleme aldı.

Arkas Line CEO'su Can Atalay, Batı Afrika'dan Karadeniz'e, Akdeniz'den Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bir taşıyıcıya dönüşme öykülerini paylaşırken, Sneaks Up Kurucu Ortağı ve CEO'su Mustafa Ünal ise Türkiye'de 3 yıl içinde 100 mağazaya ulaşma hedefinin yanı sıra 5 yıl içinde 10'a yakın ülkede faaliyete geçme planını aktardı.

Haberin Devamı

Uzaktan çalışmak bazı faydalar sunuyor ama çeşitli olumsuz etkileri de beraberinde getiriyor. Çalışanlarından ofise dönmelerini isteyen şirketler dışında ara çözüm geliştirenler de var. Servet Yıldırım bu bitmeyen tartışmayı kaleme aldı.

Şükrü Andaç, Türkiye'de startup kurmanın, bir fikri işe dönüştürerek yatırımcı bulmanın zorluklarına ve özellikle erken aşama girişimlerin yaşadığı ikilemlere yakından bakarken, Çağdaş Ertuna ise birçok moda markasının, tüketimde önemli bir güç haline gelen Alfa kuşağıyla farkındalık oluşturmaya başlamanın zamanı geldiğini ve video oyunlarının bu bağlantıları kurmanın en iyi yolu olduğu görüşüne yer veriyor.

Hiç bumerang diyalog duymuş muydunuz? Size karşı gerçek bir ilgi ifadesi gibi görünen şeyin aniden değişmesi ve karşınızdakinin sadece kendisi hakkında paylaşımlarda bulunması taktiği "bumerang diyalog" şeklinde kavramlaştırılmış durumda... Peki nasıl başa çıkacaksınız? Ayrıntılar bu ayki sayımızda...

Haberin Devamı

Çok az bir sermayeyle iyi bir plaj çantası yapmak için yola çıkan Kim Vaccarella önce büyük talihsizlikler yaşamış ancak Sandy Kasırgası sonrası bir tesadüf eseri başarıyı yakalamış ve Bogg çantayla 100 milyon dolarlık ciroyu yakalamış. Bu girişimin hikâyesi Milliyet Executive'de...

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.