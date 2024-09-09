Milliyet Executive ile ekonomi ve teknoloji dünyasında öne çıkan trendler

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Ekonomideki etkisi her geçen gün artan yapay zekâ uygulamaları, e-ihracat alanında da önemli fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Bu sayımızda Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracatçılara yönelik yapay zekâ kılavuzunda öne çıkanları okuyacaksınız. Müşteri davranışlarını analiz etmekten yurtdışında kullanılacak markayı belirlemeye kadar birçok işlem artık çok kolay.

Yapay zekâ çağında şirketlerin İnsan Kaynakları Direktörleri’nin, yani CHRO’ların sorumlulukları artıyor ve oyun kurucu rolü daha fazla öne çıkıyor. Bu sayımızda Data Expert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen 'Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'su araştırmasının sonuçlarını da okuyacaksınız. 50 CHRO'nun gösterdiği dönüşüm liderliği rolünü sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

TAV Havalimanları CEO'su Serkan Kaptan, "Teknolojinin bizi taşıyacağı ufuklara rağmen, insan tüm stratejilerin odağında olmak zorunda. Seyahat etmek, yüz yüze görüşmek, yeni deneyimler kazanmak vazgeçilmez önemde. Havayolu erişilebilir oldukça dünyanın daha iyi bir yer olmasına da katkı sunuyor" diyor.

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Re-Pie Portföy Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztürk ile özellikle bireysel yatırımcının ufak rakamlarla, normalde parçası olamayacakları yatırımlara katılımını mümkün kılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarını (GYF) anlatıyor.

Bulut tabanlı eğlence biletlemesi yapan dünyadaki ilk 5 oyuncudan biri olabilmeyi hedefleyen Biletinial, Avrupa'yı da gözüne kestirdi. Ulaş Uslu, bir unicorn olma yolculuğundaki hedeflerini paylaşıyor.

Merve Yomralıoğlu Sargın uzun yıllar yazlık olarak kullandıkları mekânı, İtalyan iş ortaklıklarının merkez şehri Parma'dan esinlenerek Parma Sole'ye yani 'Parma Güneşi'ne çevirmiş. Şile'deki gastronomi ve turizm çalışmaları ilginizi çekecek.

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.