Milliyet Executive ile E-ticaret ve dijitalleşmenin gücü

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2023’te 5 milyar doları aşan e-ihracat hacminin, bu yıl 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Baş döndürücü bir hızla büyüyen e-ticaret ve bir üst aşama olan e-ihracat, fırsatlar kadar riskler de barındırıyor. Milliyet Executive’in bu sayısında, Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret ve e-ihracat alanında girişimcilere sunduğu yol haritasına yer veriliyor. Bu rehber, sektörde ilerlemek isteyenlere önemli bir ışık tutuyor.

Dijitalleşmenin baş döndürücü hızı tüketici alışkanlıkları da süratle değiştiriyor. Bu durum CMO'ların (Chief Marketing Officer) şirketlerdeki rolünü giderek daha stratejik hale getiriyor. Milliyet Executive'in bu sayısında sizleri sergiledikleri performansla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'suyla da tanıştırıyoruz.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Türkiye'yi uçuşa geçirmeyi hedefleyen yatırım planlarını anlatıyor.

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Zülal Tannur, Silikon Vadisi'nde büyüyen NeuroVision AI Tech'in kurucusu. Görme engelli 330 milyon insan için yapay görme üretmek üzere çıktığı yolda şimdi otomobiller ve havalimanları için de teknoloji üretiyor. Tannur planlarını paylaşıyor.

2024 yılı, küresel servet göçü açısından bir dönüm noktası olma yolunda ilerliyor. Dünya genelinde bu yıl 128 bin milyonerin ülke değiştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, 120 bin milyonerin taşınmasıyla rekor seviyeye ulaşılmıştı. Servet göçü, küresel ekonomik dinamiklerde önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor. Henley & Partners'ın Türkiye Direktörü Burak Demirel'den yeni trendleri dinliyoruz.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, "Değişimin tek başına değil, ancak birlikte atılacak adımlarla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz" diyerek adım adım sürdürülebilirlik faaliyetlerini sıralıyor.

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak hobi trendinden faydalanarak markanın yaptığı atağı anlatırken, Yazarlarımızdan Zeynep Aktaş, Çağdaş Ertuna, Şükrü Andaç ve Servet Yıldırım yine farklı bakış açıları sunuyor.

Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.