Milliyet Executive ile 2025’e Bakış

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Türkiye'de önde gelen firmaların üst yönetim pozisyonlarında görev alan 252 katılımcıyla DataExpert'in yaptığı 'Liderlerin 2025 Ajandası' anketi, 2025'te iş dünyası liderlerinin gündemine ışık tutuyor. İş dünyasında 2025'te öne çıkacak trendler ve stratejik hedefler, dijital dönüşüm süreçlerinden sürdürülebilirlik stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 2025 yılı için ajandalarda dikkat çeken başlıklar, hem iş dünyasında hem de şirketlerin yönetim süreçlerinde önemli değişiklikler ve odaklanılacak alanları da işaret ediyor. Bu anketin ortaya koyduğu trend ve stratejik hedefleri Milliyet Executive'de bulacaksınız.

2025 yılı, küresel ekonomide yüzde 3 büyüme ile fırsatlar ve risklerin yeniden dengelendiği bir dönem olacak. Bölgesel ayrışmalar artarken, ABD, Hindistan ve Suudi Arabistan büyüme hızını artırıyor. Jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar riskleri yükseltse de gelişmekte olan piyasalarda fırsatlar dikkat çekiyor. Zeynep Aktaş teknoloji yatırımları ve sürdürülebilirlik projelerinin 2025’in öne çıkan yatırım alanları olabileceğini yazdı.

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Nuran Durmaz ise sizleri geleceğin organizasyonlarına yönelik yeni bir yaklaşım olan 'Teal' ile tanıştıracak ve mikroalgleri kullanarak atık suyu arıtan Algbio'nun kurucusu Selen Şenal, girişimcilik serüvenini ve kazandığı James Dyson Ödülü'nün ayrıntılarını paylaşıyor.

Figopara CEO'su Koray Bahar, "Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının yüzde 70'i KOBİ'ler tarafından üretiliyor ancak toplam kredi havuzundan aldıkları pay yüzde 10'un altında" diyerek bunun için bir 'finansal köprü' kurduklarını dile getiriyor.

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, teknolojik, esnek ve çevik İK'nın gücünü anlatırken, ailesi Osmanlı döneminde Filistin'den göç ettiği için 'El Turco' lakabı takılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin stratejisi de Milliyet Executive'de yer alıyor..

Yazarlarımız Zeynep Aktaş, Çağdaş Ertuna, Şükrü Andaç ve Servet Yıldırım her zamanki gibi gündemdeki konulara farklı bakış açıları sunuyor.

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Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini, analiz ve trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da çıktığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabilir. Sonrasında İstanbul hariç diğer bölgelerde; seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabilmektedir.