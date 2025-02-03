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Mikheil Lomtadze Hepsiburada’nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu

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#Mikheil Lomtadze#Hepsiburada#Atama
Mikheil Lomtadze Hepsiburada’nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 12:40

Çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından Hepsiburada’nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısında şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu.

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Mikheil Lomtadze yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum. Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye’deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaspi.kz’nin kurucu ortaklarından biri olun Mikheil Lomtadze’nin, şu anda Kaspi.kz’nin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yaptığı belirtildi. 2002 yılında Harvard Business School’dan MBA derecesi alan Lomtadze halen Harvard Business School’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu üyesi.

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#Mikheil Lomtadze#Hepsiburada#Atama

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