MetropolCard Uluslararası Yatırım Koordinatörü Duygu Görmüş: Hedefimiz karbon-nötr ekosistem

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Çevreye duyarlı dijital yemek kartı olan MetropolCard, şirketlerin kurumsal harcamalarını tek kart üzerinden yönetebilmelerine imkân sağlayan yerli sermayeli dijital yemek kartı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet alanlar içerisinde yemeğin yanı sıra ayni yardım ve ödüllendirme, yakıt, konaklama, kapı giris-çıkıs ve filo kiralamanın da bulunduğu MetropolCard’ın 200’e yakın çalışanı bulunuyor. MetropolCard Uluslararası Yatırım Koordinatörü Duygu Görmüş ile sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmaların yanı sıra tüm insan kaynakları uzmanlarının gündeminde olan çalışan memnuniyeti kavramı üzerine konuştuk.

MetropolCard’ın yeni dönem çalışmaları ve hizmet verdiği alanlar üzerine bilgi alabilir miyiz?

90 bini aşkın üye işyeri, 75 binden fazla POS cihazında restoran ve marketlerde hizmet veriyoruz. Sağladığımız öncü hizmetlerle kurumlar, çalışanlarının gider yönetimini kolayca kontrol edilebiliyor, ek avantajlarla çalışan motivasyonlarını destekleyebiliyor. Deneyimlerimizi yakın gelecekte yurtdışı operasyonlarımızla büyüterek uluslararası arenada da hizmetlerimizi paylaşacağız. Balkan ülkeleri nezdinde başlattığımız özel projelerimizle sektördeki tüm tecrübelerimizi ve hayatı kolaylaştıran ürünlerimizi bölgedeki kullanıcılarımızla paylaşacağımız için heyecanlıyız. Bu doğrultuda; MetropolCard çatısı altında uzun yıllar gururla sürdürdüğüm “Türkiye Satış Müdürü” görevimi 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle devrederek; mevcut çalışmalarıma “Uluslararası Yatırımlar Koordinatörü” olarak devam edeceğim için oldukça mutluyum. Sektöre yön veren, ilkleri hayata geçiren tüm çalışmalarımızı artık Türkiye dışına çıkarıp, yerli sermayeli yapımızdan aldığımızı gücü farklı ülkelerde farklı kullanıcı profilleriyle paylaşmak ve en önemlisi yapacağımız yatırımlarla bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak bizler için oldukça gurur verici.

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Sürdürülebilirlik başlığı altında gerçekleştirdiğiniz çalışmaları öğrenebilir miyiz?

Kullanıcılarımızın günlük deneyimlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir hale getirmek adına dijitaldeki başta QR kod ile ödeme yöntemimiz olmak üzere Türkiye’nin en gelişmiş, kartsız, temassız ödeme seçenekleri ve Mobil POS uygulamamızla sürdürülebilir bir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya “özde” bir şekilde katkı sağlıyoruz.

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İklim değişikliğiyle mücadele konusunu kurum kültürümüzün merkez odağına alan kurumumuz; 3pmetrics’in destekleriyle kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını ISO 14064 standardında hazırlayarak, 2021 yılında dijitalleşme ve ödeme yöntemleri alanında yaptığı geliştirmeler doğrultusunda; fiziksel kart kullanımı yerine dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesiyle işlem başına karbon ayak izini yüzde 10 oranında azaltmayı başarmıştı.

ÇEVRECİ HAMLE

2023 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz çevreci uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek; satış ekibimizin sahada kullandığı araçları tümüyle yenileyerek, yüzde 100 elektrikli, yüzde 100 yenilenebilir ve doğa dostu elektrikli araçları kullanımlarına sunduk. Sürdürülebilirlik adımlarımızın paralelinde gerçekleştirdiğimiz “Sıfır Atık” konusu da bu anlayışımız çerçevesinde özümsediğimiz konuların en başında geliyor. Bu doğrultuda; belirlenen tüm konu başlıkları ve kriterlerde sıfır atık yönetimi için gerekli tüm aşamaları tamamladık ve eğitim organizasyonlarıyla değerli çalışma arkadaşlarımızı bu konuda bilinçlendirdik.

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Kurum olarak 2050 yılındaki en büyük hedefimiz tüm MetropolCard ekosistemimizi karbon-nötr hale getirerek, doğaya zarar vermeden geliştireceğimiz inovatif ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturmak. İnandığımız bu hedefler doğrultusunda, partnerimiz GreenStars’ın destekleriyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda performans ölçümleri, uygulamaları ve pek çok farkındalık eğitimlerini hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

BAŞARI İÇİN GÜÇLÜ EKİP ŞART

Çalışan mutluluğu ve şirketin onlara sundukları imkânlar bakımından geçmişten bugüne neler değişti?

Dünyada da çok heyecan verici değişimler oluyor. Yapay zekâ teknolojilerinin entegrasyonu, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olma niteliğini devam ettiriyor. Değişimi ilk yakalayan ve bu hıza ekonomik anlamda ayak uydurarak bu değişimi yaratan girişimler, başarıyı yakalamak ve sürdürmek için çok güçlü ekiplere sahip olmak durumunda. Hızı odağına alarak değişen iş dünyasında, kurum çalışanlarının ihtiyaçları ve beklentileri de aynı hızda değişebiliyor. Tam da bu noktada MetropolCard; kurumlara ve çalışanlara sağladığı esnek yan haklar, vergi avantajı ve ekstra faydalarla daha mutlu ve verimli olmalarını sağlarken, şirketlerin de kârlılığını bu süreçte destekliyor. MetropolCard sunduğu geniş hizmet seçenekleriyle kurumlara özel imkânlar sağlayarak; çalışanların yan haklarını kendi seçmesine imkân sunuyor. Yarattığımız bu özelleştirebilir alan iş verimliliği ve çalışan performansına şüphesiz pozitif etki ediyor. MetropolCard’ın insan kaynakları politikalarının temelinde “iyi insan ve iyi çevre” anlayışımız yatıyor. Tüm paydaşlarımız için hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerin öncü, örnek, inovatif değerler taşıması ve sağladığı faydalarla hayatı kolaylaştıran pozitif etki yaratmasını; çalışanlarımız nezdinde ise çalışma alanlarından, mesleki ve sosyal yaşamlarına kadar artılar sağlayacak odağına “iyiliği” alan bir deneyim izleri yaratmak en büyük hedefimiz.