Marmara Bölgesi’nde istihdamda artış bekleniyor

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Ankete göre işverenlerin önümüzdeki çeyrek için sakin ancak olumlu bir iş piyasası beklediği Türkiye’de Net İstihdam Görünümü (NEO) yüzde 12 puan oldu. Bu, bir önceki çeyreğe göre 4 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12 puanlık bir düşüşü yansıtıyor.

Türkiye’nin en rekabetçi bölgesi 26 NEO ile geçen çeyreğe göre 12 puanlık bir artış gösteren ancak 2023’ün 4. çeyreğine göre 3 puanlık bir düşüş kaydeden Akdeniz Bölgesi olurken Marmara Bölgesi’ndeki işverenler de 12 NEO puanı ile istihdamda olumlu bir seyir bekliyor. Öte yandan, İç Anadolu’da son 3 yılın en düşük NEO puanı görüldü. Tüm bölgeler NEO puanlarına göre şu şekilde sıralandı: Akdeniz (26), Karadeniz (23), Ege (21), Marmara (12), İç Anadolu (11), Güneydoğu Anadolu (-2) ve Doğu Anadolu (-7).

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Ankete göre küresel istihdam görünümünde ise yavaş iyileşme nedeniyle mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) 25’e yükseldi. Bu, geçen çeyreğe göre 3 puanlık bir artışa işaret etse de 2023’ün 4. çeyreğinde kaydedilen seviyelerin 5 puan altında kalıyor.

İŞVERENLER TEMKİNLİ

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Küresel işgücü piyasası yavaş ama istikrarlı bir şekilde iyileşiyor, ancak ya iyileşmeye ya da daha fazla yavaşlamaya doğru ilerleyebileceği bir dönüm noktasında bulunuyor. Birçok ülkede istikrarlı ekonomik büyüme ve para politikalarındaki gevşeme işveren güvenini artırsa da işverenler işe alımları hızlandırma konusunda temkinli davranmaya devam ediyor. Yaptığımız anket de işverenler arasındaki bu belirsizlik ve ihtiyatlı iyimserlik karışımını yansıtıyor. Türkiye’deki işverenler ise ülkemizin ekonomik büyümesini yavaşlatan sıkı para politikalarının etkisini hissediyor. Yüksek enflasyon bir miktar iyileşme gösterse de sorun olmaya devam ediyor. İşsizlik artarken işgücü piyasası zayıflıyor ve bu koşullar, Türkiye’deki işverenlerin 2024 yılının 4. çeyreğinde işe alımların beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor” dedi.

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GÜÇLÜ VE ZAYIF SEKTÖRLER

* TÜRKİYE’deki en rekabetçi sektör 26 NEO ile sağlık ve yaşam bilimleri sektörü oldu. Sektörün istihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 30 puanlık önemli bir artış kaydetti. İletişim hizmetleri sektörü 9 çeyreğin en düşük NEO puanına geriledi. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

- Sağlık ve Yaşam Bilimleri (26)

- Taşımacılık ve Lojistik & Otomotiv (24)

- Finans ve Gayrimenkul (18)

- Bilgi Teknolojileri (15)

- Tüketim Ürünleri ve Hizmetleri (15)

- Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (11)

- Enerji ve Kamu Hizmetleri (7)

- İletişim Hizmetleri (-14)

Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesi alınarak ve bundan işe alım faaliyetlerinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak elde edildi.