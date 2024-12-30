MAPIC 2024’te Türk markasına ödül

Haberin Devamı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ödüllendirildiği MAPIC 2024’te bu sene 13 farklı kategoride yarışan markaların değerlendirildiği belirtildi.

Yılın eğlence markası kategorisinde kazananın ise Türk Markası HUPALUPA olduğu duyuruldu. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ödülü ECE Almanya yöneticisi Steffen E. Friedlein’ın elinden aldı.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Ekibimizin özverisi, yaratıcılığı ve tutkusu bizi bugün bulunduğumuz noktaya getirdi. Bu ödül, sadece bir başarı değil, aynı zamanda gelecekteki hedeflerimiz için bir motivasyon kaynağı. Bu global başarı, HUPALUPA'nın küresel pazarlara açılma hedefini daha da güçlendirerek, dış pazarlarda marka bilinirliği oluşturma yolunda çok önemli bir mesafe alınmasına olanak tanıdı” ifadelerini kullandı.