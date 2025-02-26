Lojistikte cinsiyet eşitliğine odaklanıyor

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WILAT’ın Lojistik ve Taşımacılık Sektöründeki Yetkinlik ve Cinsiyet Eşitsizliği Araştırması’na göre, lojistik sektöründe kadın çalışan oranı son 3 yılda yüzde 9’dan yüzde 11’e yükselmişken, DHL Express Türkiye’de bu oran yüzde 25’e ulaşmış durumda. Hatta, liderlik seviyelerinde bu oran yüzde 40 seviyelerine kadar çıkıyor. Bu gelişme, DHL Express Türkiye çalışanlarının da cinsiyet eşitliğine olan bağlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. DHL Express Türkiye, iş dünyasında eşit fırsatlar yaratmanın, yalnızca kadın çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamayacağını, aynı zamanda şirketin sürdürülebilir başarısına da büyük katkılar sunacağını vurguluyor.

YETKİNLİK BAZLI İŞE ALIM YAPIYOR

DHL Express Türkiye, kadın istihdamını artırmak ve cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyor. Kadın çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı hedefleyen programlar ve uygulamalarla, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmeleri sağlanıyor. Lojistik sektöründe genellikle erkek çalışanların yoğunlukta olduğu operasyon departmanı gibi rollerde, değerlendirme ‘cinsiyet bazında’ değil, ‘yetkinlik bazında’ yapılıyor. Tüm mülakat süreçlerinde cinsiyet farkı gözetilmeksizin eşit fırsatlar yaratılıyor. Şirket, operasyon alanındaki kadın çalışan oranlarını artırmak için bilinçli çalışmalarına devam ediyor.

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2020 yılında başlatılan DHL4HER programı, hızla DHL4ALL programının bir parçası haline gelerek, kadın çalışanlarının gelişimine ilham vermek ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlamak için önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca, kadın çalışanlar için kariyer yolculuklarında rehberlik sağlayan mentörlük programları da sunuluyor.

DHL Express Türkiye, sadece kadın istihdamını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş yerinde eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültür oluşturmak için de çeşitli girişimlerde bulunuyor. Hibrit çalışma imkânları ve aile dostu prosedürlerle kadın çalışanlarının iş ve özel yaşam dengelerini kurmaları sağlanıyor. Bu uygulamalar, kadınların işgücüne katılımını artırırken, kariyerlerinde başarılı bir şekilde ilerlemeleri sağlanıyor.

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2025 yılının içerisinde üst düzey yönetimdeki kadın lider oranını arttırmayı hedefleyen DHL Express Türkiye, organizasyonda liderlik rolleri üstlenecek yetenekli kadınlara aktif olarak imkân sağlıyor. Bu hedefe ulaşmak için kadın liderlere sürekli gelişim fırsatları ve destek sunmanın bilinciyle projeler üretiyor. “Shift Up A Gear (SUAG)” çerçevesi kapsamında, kadın çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak, üst düzey liderlerle etkileşimi artırmak ve ilişkileri güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış atölyelere katılma fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda düzenli aralıklarla farklı ülkelerdeki kadın liderlerle bir araya gelinen çalıştaylar düzenliyor.

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KADINLARA GÜÇ VEREN PROJE

Kadın çalışanlarının iş-özel hayat dengesini desteklemenin yanı sıra, sağlıklarına da büyük önem veriliyor. Şirket, annelik ve babalık izinlerini standartlardan daha uzun tutarak, çalışanlarının ihtiyaç duydukları her an bir uzmanla iletişime geçebilecekleri destek programlar sunuyor.

DHL Express Türkiye, şirket içindeki cinsiyet eşitliği çalışmalarının yanı sıra toplumsal düzeyde de kadınların güçlendirilmesi için aktif olarak projelere destek veriyor. 2023 yılında başlatılan “DHL Ailem” programı ile devlet koruması altında yetişen 20 kız üniversite öğrencisine 4 yıl boyunca eğitim desteği sağlanıyor.

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MÜGE ARSLAN

‘EŞİT GELECEK İÇİN KARARLIYIZ’

İNSAN Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Müge Arslan, cinsiyet eşitliğinin iş dünyasında bir hedef değil, kültüre dönüşmesi gereken bir değer olduğunu belirterek, kadınların güçlü, yetkin ve lider olarak işgücüne katılmalarının toplumda daha adil ve dengeli bir geleceğin temellerini atacağını ifade etti. “Kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusunda şimdiye kadar önemli adımlar atılmış olsa da, her yıl daha fazla kadını işgücüne katmayı ve onlara eşit fırsatlar sunmayı hedefliyoruz” diyen Arslan, “İş Hayatında Güçlü Kadınlar çalıştayında kadın çalışanlarla bir araya geliyoruz. Bu çalıştaylar, kadınların işyerindeki başarılarını ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayarak büyük bir ilham kaynağı yaratıyor. Eşit fırsatlar yaratıldığında, hem bireyler hem de şirketler en yüksek potansiyellerine ulaşabilir. Bu bakış açısıyla eşit bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.