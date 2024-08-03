KVKK hamlesi İK süreçlerine katkı sağlayacak

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PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), ‘KVKK Reformu Yasası’nın iş ilişkilerini ve İK süreçlerini nasıl etkilediğini konuştu. EnerjiSA Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı, PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Gürkale’nin moderatörlüğünde düzenlenen webinarda, PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir ve Özdağıstanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortak Avukat Burak Özdağıstanlı konuşmacı olarak yer aldı.

İSABETLİ BİR REFORM

Prof. Dr. Erdem Özdemir, KVKK Reform Yasası’nın sağlık verilerinin işlenmesiyle ilgili önemli değişiklikler getirdiğini belirterek, “Bu reform oldukça gerekliydi. İnsan kaynakları süreçlerini genel olarak rahatlatan bir düzenleme olacak. Özel verilerin işlenmesi açısından imkânlar genişledi” dedi.

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Av. Burak Özdağıstanlı ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugüne kadar çalışanlardan açık rıza alarak, zaman zaman sözleşme içerisine açık rıza metni eklenerek verileri yurt dışına göndermek zorunda kalıyordu veri sorumluları. Yeni düzenleme ile birlikte açık rıza, verilerin yurtdışına transferinde geçerli bir uygulama olmaktan çıktı. Tek seferlik bir amaç için açık rıza bir araç olabilir. Bugüne kadar almış olduğumuz tüm açık rızalar 1 Eylül 2024 itibariyle artık geçersiz hale gelecek. Bu değişiklikle birlikte öncelikle İK süreçlerinde veri envanterinin doğru şekilde haritalanması lazım, diğer aksiyonları bunun üzerine bina etmeliyiz. Eğer bugüne kadar doğru şekilde yurtdışına veri transfer etmişsek, standart sözleşmenin imzalanması için hızlıca çalışmalara başlanması gerekiyor. Bu iki adım atıldıktan sonra da beş gün içerisinde bunu kuruma bildirmek lazım. Bu üç adım sonrasında verilerin yurtdışına doğru şekilde transfer edildiği söylenebilir.”