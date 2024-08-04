Kuryeler ‘esnaf’ oldu

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PANDEMİ dönemiyle birlikte hızla büyüyen sektörlerden birisi de moto kuryelik oldu. 2020 yılından itibaren talebin katlanarak arttığı sektöre yeni oyuncuların girmesiyle moto kurye ihtiyacı arttı. 2024 yılının başı itibarıyla sadece İstanbul’daki moto kurye sayısı 350 bin adedin üzerine çıkarken günümüzde Türkiye genelinde çalışan moto kuryelerin sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Çok hızlı bir şekilde büyüyen moto kuryelik sektörü bu dönemde kendi iş modelini de büyüttü. “Esnaf kurye” isimli modelde, moto kuryelik yapmak için artık bir şirkette çalışan olmak gerekmiyor. Moto kuryelerin kendi motosikletleriyle dahil olduğu, sigortasını ve vergilerini kendilerinin ödediği bu model, şirketlerin giderini azaltırken moto kuryelerin gelirlerinin de artmasını sağladı. Son yıllarda birçok kişi 50 CC’lik yani B sınıfı ehliyetle kullanılabilen bir motosiklet alarak esnaf kurye modeline dahil oldu.

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İYİ BİR MOTOSİKLET ŞART

Biz de Hürriyet İK’da bu sayıyla birlikte başlayacağımız “meslek ekonomisi” köşesinde son yıllarda genç nüfusun önemli bölümünün tercih ettiği esnaf kuryelik modelini mercek altına aldık. Getir, Trendyol, Yemeksepeti, Paket Taxi gibi sektörün dört önemli oyuncusunda çalışan moto kuryelerle konuşarak aylık kazançları, işin avantajlarını ve çalışma zorluklarını konuştuk. Buna göre, esnaf kuryelik modeliyle bir markada çalışmak için öncelikle bir motosiklet sahibi olmanız gerekiyor. Genellikle fiyatı 50 bin ila 60 bin TL arasında değişen 50 CC’lik motosiklet tercih edilse de moto kuryeler, 120 CC gücündeki motosikletlerin yoğun iş temposu için daha uygun olduğunu belirtiyor. Bu motosikletlerin fiyatı da ortalama 80-90 bin TL’leri buluyor.

EN AZ 90 BİN TL SERMAYE

Motosikletin ardından sıra şahıs şirketi açma ve fatura, vergi gibi işlemlerin düzenlenmesi için bir muhasebeciyle anlaşmaya geliyor. Verilen bilgilere göre, bir muhasebeciyle anlaşmak ve şahıs şirketi açmak için başlangıçta 5 bin TL ödemek yeterli oluyor. Daha sonra anlaştığınız muhasebeciye aylık düzenli olarak 1.000-1.500 TL arasında ücret ödemek gerekiyor. Özetle, iyi bir motosikletle esnaf kuryeliğe başlamak için yaklaşık 90 bin TL sermayeniz olması gerekiyor. Sıkı bir çalışmayla yaklaşık 3-4 ayda giderler amorti edilebiliyor.

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AYLIK 55 BİN TL BRÜT GELİR

Motosiklet ve muhasebe işlemlerimden sonra sırada uygun şirketi seçmek var. Şirketlerin dağıttığı paket başına moto kuryelere ödediği ücret değişse de genelde 65-70 TL’lik ücretlendirmeler yapılıyor. Konuştuğumuz moto kuryeler, “55 TL veren de var 70 TL’ye kadar çıkan da” diyor. Temmuz 2024 itibarıyla esnaf kuryelerin haftalık brüt gelirleri 12 ila 15 bin TL arasında değişiyor. Günde yaklaşık 10-12 saat kadar çalışan bir esnaf kuryenin aylık brüt geliri 50-55 bin TL’ye ulaşıyor. Bu tutarın ortalama 10 bin TL’si motosiklet bakımı, yakıt, muhasebe ve vergi gibi giderlere ayrılıyor. Sonuç olarak, günde 10-12 saatten haftanın 6 günü çalışan bir motor kuryenin aylık geliri 40-45 bin TL’ye ulaşıyor.

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İşe girmek için ne gerekiyor?

- 120 CC’lik bir motosiklet



- Şahıs şirketi açmak



- Muhasebeci ile anlaşmak



- Toplam sermaye: 90 bin TL

Ne kadar kazandırıyor?

- Paket başına 65-70 TL ücret



- Bahşiş imkanı ve saatlik ücretler



- Toplam brüt kazanç: 50-55 bin TL

AVANTAJLARI

Çalışma saatlerini ve çalışacağın günleri kendin belirlemek.

Aylık net kazancın asgari ücretin iki katından fazla olması.

Kendi işinin patronu olunması, şirketin şahsa ait olması.

Bakım, yakıt, yiyecek gibi kalemleri gider göstererek vergiden düşebilme imkanı.

DEZAVANTAJLARI

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Yüksek gelir için günde 12 saat ve haftanın 6 günü çalışmak zorunda olmak.

Motosiklet üzerinde yoğun ve stresli şehirlerde saatlerce çalışmak.

Yazın ya da kışın zorlu hava şartlarında dışarda çalışmak.

Trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle oluşan kaza riski.