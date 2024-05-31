Kurumlar yapay zekâya karşı çekimser

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RANDSTAD “2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu”na göre, şirketlerin yüzde 39’u yapay zekânın işlerine yapacağı etki konusunda net bir görüşe sahip değil. Kurumlar yapay zekâ bağlantılı yeni teknolojilerin nerelerde kullanıldığı ve iş akışlarını nasıl kolaylaştırdığı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor.

Yapay zekânın kurumlarda kullanım yaygınlığı hakkında konuşan Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli; “Yaptığımız son araştırmada, yapay zekâ uygulamalarının işgücü piyasası üzerinde yaratacağı etki yüzde 50 oranında iş sayısını azaltacağı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ancak şirketlerin yapay zekâ karşısında tutumları net değil. Kurumlar arasında yüzde 37’lik bir kesim yapay zekâ kullanımını destekliyor ve bunu genişletmeyi planlıyor. Buna karşın kurumların yüzde 39’u yapay zekâ kullanımına ilişkin net bir görüşe sahip değil. Yöneticilerin yüzde 19’u yapay zekânın kullanımına yalnızca belirli alanlarda açıkken, yüzde 5’i ise yakın gelecekte yapay zekâ kullanımını ön görmüyor” dedi.

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EN ÇOK BT/ TEKNOLOJİ ALANINDA KULLANILACAK

Yapay zekânın kullanılacağı alanların en başında BT/Teknoloji’nin olduğunu belirten Gedikli, “Ankete katılan şirketlerin yarısı, yapay zekânın BT/Teknoloji alanında kullanılacağında hemfikir. Bu oranı yüzde 42’yle personel ve insan kaynakları yönetimi izlerken; iş geliştirme, üretim, pazar analizi, geliştirme planları ve stratejileri, finans- muhasebe - pazarlama ve reklamcılık yapay zekânın kullanımına açık alanlar olarak görünüyor. Teknolojinin iş hayatında çalışanların elini kolaylaştırdığı konusunda ortak fikre sahibiz. Özellikle yapay zekanın görsel oluşturma, yazılı çalışmalar ve iş geliştirme gibi noktalarda büyümesi ve yayılımı oldukça dikkat çekici. Daha hızlı veri işleme, daha doğru tahminler, daha yüksek işgücü verimliliği, tekrarlayan görevlerin otomasyonu, daha iyi iş ve çıktı kalitesi, yapay zekânın iş hayatında kullanılmasının en büyük faydalarından olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

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Ufuk Gedikli

Z KUŞAĞI İLE DEĞİŞECEK

Ufuk Gedikli, sözlerini gençlerin meslek seçimiyle ilgili görüşleriyle tamamladı: “Randstad Türkiye olarak yaptığımız araştırmalar ve yaşadığımız tecrübelerle görüyoruz ki gençlerin teknolojiye olan ilgisi oldukça yüksek. Özellikle yapay zekâya karşı mesafeli olan kurumların duruşunu, Z kuşağı pozitif yönde değiştirecek. Gençlerin eğitimlerini genişleterek sektörlerde açık kalan teknoloji- yapay zekâ- yazılım gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Şirketler de özellikle teknolojinin içine doğmuş Z kuşağını işe almak ve elinde tutmak için hem maddi hem de yan haklar olarak kendilerini ilerletmek durumunda kalıyor. Araştırmamızda da gördüğümüz sonuçlardaki gibi enflasyona rağmen işten çıkarmalar yerine maaşlarda iyileştirmeler ilk seçenek haline geliyor. Ayrıca yan haklar skalası, yeni döneme göre genişlerken, yemek kartı/ sağlık sigortası gibi klasikleşmiş haklar dışında, hayat sigortası, emeklilik planı, tatil çekleri ve kâr payı dağıtımı gibi yaygınlaşması beklenen hakları çalışanlarına sunmak durumunda kalıyorlar. Bu nedenle genç çalışanların sektördeki eksikliği görüp, kendilerini hazırlamaları önem taşıyor.”