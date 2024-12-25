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Kız çocukları ve kadınlar için anlamlı proje

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#Aksa Akrilik#Akkim#Eşitliğin Kimyası
Kız çocukları ve kadınlar için anlamlı proje
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:37

Üç kimya şirketi Aksa, Akkim ve DowAksa toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda “Eşitliğin Kimyası” projesini hayata geçirdiklerini duyurdu. Projenin ilk ayağına AÇEV iş birliğinde Yalova’da ‘Hayat Dolu Buluşmalar’ programı ile başlayan üç şirket, kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılmasını hedefliyor.

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Program kapsamında, 18 yaşından büyük kadınlara ileri okuryazarlık, matematik ve yaşam becerileri gibi konularda eğitimler sunuluyor. 14-18 yaş arası kız çocuklara yönelik olarak düzenlenen ‘Genç Hayat Dolu Buluşmalar’ programında ise, kız çocukların eğitimlerine devam etmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri destekleniyor. Aktif, katılımcı ve paylaşıma dayalı bir ortamda eşitlikçi yaklaşım ile yüz yüze uygulanan program 8 hafta sürüyor.

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş proje hakkında yaptığı açıklamada, “Eşitliğin Kimyası projesi kapsamında başlattığımız ‘Hayat Dolu Buluşmalar’ programı ile kadınların ve kız çocukların hayatlarına katkı sağlayarak, onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Projemizin ana amacı, öncelikle Yalova’da, ardından Türkiye genelinde her kesimden bireyin eşit fırsatlara erişimini sağlamak ve geniş bir etki yaratmaktır” dedi.

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Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri de yıllardır Akkim Cinsiyet Eşitliği programı kapsamında kadınların iş yaşamında ve toplumda güçlendirilmesini amaçlayan çalışmalar yaptıklarını belirterek “Bu amaçla grup kimya şirketlerinin güçlerini birleştirmesi çok kıymetli. Bu önemli güç birliğinin başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye’de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Daha eşit bir toplum ve gelecek için kız çocukların ve kadınların güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

DowAksa İcra Kurulu Başkanı Massimo Rebolini ise “Eşitliğin Kimyası projesi, bizim için yalnızca bir sosyal sorumluluk inisiyatifi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Kadınların ve kız çocukların güçlenmesi, toplumların ilerlemesi için vazgeçilmez bir temeldir” şeklinde konuştu.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt de yaptığı açıklamada, “Eşit bir toplum için kadın güçlenmesine odaklanarak 2016 yılından bu yana ne işte ne okulda olan kadınları Hayat Dolu Buluşmalar programımızla buluşturuyoruz. Şimdi de ‘Eşitliğin Kimyası’ projesinin ilk paydaşı olarak Akkök Holding iştirakleri Akkim Kimya, Aksa Akrilik ve DowAksa iş birliğinde Hayat Dolu Buluşmalar programımızı Yalovalı kadınlarla buluşturabilmek, bizler için mutluluk verici. Eğitimle güçlenen her kadının, eşit bir toplum inşa etme yolunda daha parlak bir geleceğe adım attığına inanıyoruz” dedi.

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#Aksa Akrilik#Akkim#Eşitliğin Kimyası

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