Kibar Holding Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Direktörü Umut Önen: Geleceğin liderlerini bugünden kazanıyoruz

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YETENEK kazanımı ve yetenekleri elde tutmak şirketlerin öncelikli gündemi haline geldi. Bu alanda uzun yıllardır önemli çalışmalar yürüten şirketlerden biri de Kibar Holding.

“Genç yetenekleri çekmek, onları geliştirmek ve uzun vadeli işbirlikleriyle Kibar Topluluğu’na değer katmak her zaman öncelikli hedeflerimizden biri oldu” diyen Kibar Holding Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Direktörü Umut Önen, “Kariyer.net ile yıllardır süregelen işbirliğimizi bu yıl yeni bir seviyeye taşıyarak, genç yetenek programımız ‘K-team’ sürecini de birlikte yürütme kararı aldık. Bu işbirliği, genç yeteneklere ulaşmak, onların yetkinliklerini keşfetmek ve geleceğin liderlerini yetiştirmek adına önemli bir adım” şeklinde konuştu.

GENÇLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLIYOR

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İki farklı genç yetenek programı yürüttüklerini dile getiren Önen, “K-team Genç Yetenek Programı ve K-Start Sahada Genç Yetenek Programı. 2014 yılından bu yana devam eden K-team, üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları iş hayatına hazırlarken, 2022’de başlattığımız K-Start üretim sahasında deneyim kazanmak isteyen genç yeteneklere odaklanıyor. K-team, üniversite 4. sınıf öğrencileri için özel olarak tasarlandı. Amacımız, genç yetenekleri iş dünyasına hazırlarken onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak.

K-team Genç Yetenek Programı’nda 10 yılı geride bıraktık. Bugüne kadar programa katılan 505 genç yetenek iş hayatına adım atarken Kibar Holding’in bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalandı. Bu katılımcılardan 182’si, program sonrasında kadrolu bir pozisyonda aramıza katıldı. Bugün 76’sı hâlâ Kibar Topluluğu bünyesinde çalışmaya devam ediyor” dedi.

BİR YIL BOYUNCA GELİŞİM FIRSATI

K-team katılımcılarının, bir yıl boyunca iş deneyimleri kazanırken aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyecek pek çok fırsattan faydalandığını söyleyen Önen şu bilgileri paylaştı: “Program, yetkinliklerini geliştiren online ve sınıf içi eğitimler, liderlerimizle düzenlenen ilham verici Bi’Mola etkinlikleri, saha oryantasyon gezileri, outdoor aktiviteler ve yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri üst yönetim ekibimize sunma fırsatları gibi etkinliklerle zenginleşiyor. Bu süreçler, genç yeteneklerin iş dünyasına adapte olmalarını kolaylaştırırken, liderlerimizin tecrübelerinden ilham alarak kendilerini geliştirmelerine de olanak tanıyor.

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Yeni çalışma modellerine uyum adına, program katılımcılarına pozisyonun gerekliliğine göre hibrit, uzaktan ya da ofis çalışma modeli sunuyoruz.

Genç yeteneklerimizin yalnızca iş deneyimi kazanmalarını değil, aynı zamanda sağlıklı ve destekleyici bir çalışma ortamında yer almalarını önemsiyoruz. İş BİZim, Hayat BİZim İzni, sağlık sigortası, çalışan indirimleri ve daha birçok sosyal fayda, K-team programına katılan genç yeteneklerin de yararlanabildiği olanaklar arasında.

ADİL VE OBJEKTİF DEĞERLENDİRME

Programın aday seçme ve yerleştirme süreçlerinde dijitalleşmenin etkili şekilde kullanılması, K-team’i öne çıkaran önemli bir özellik. Yetenek testleri, ingilizce testleri, video mülakatlar, online vaka ve insan kaynakları-yönetici mülakatları gibi değerlendirme aşamalarıyla adaylar çok yönlü inceleniyor. Tüm süreçler, adil ve objektif bir değerlendirmeyle katılımcılarımızın yetkinliklerini en doğru şekilde değerlendirmemize olanak tanıyor.”

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‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ’

2025 hedeflerini paylaşan Umut Önen şunları söyledi: “Bu yıl K-team programıyla 95 genç yeteneği aramıza katmayı hedefliyoruz. 27 Ocak-7 Mart tarihleri arasında açık olacak ilanımıza başvuruları bekliyoruz. Seçilecek arkadaşlarımız, 1 Temmuz’da aramıza katılacak. Şimdiden bu sürecin bir parçası olacak gençlerle tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Onların katkılarıyla başarı hikayemizi daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz.

Kariyer.net ile sürdürdüğümüz güçlü işbirliği sayesinde, programımıza katılmak isteyen genç yetenekler dijital başvuru süreçlerini kolayca tamamlayabiliyor. Programın sonunda gençler, topluluğumuzdaki açık pozisyonlarda öncelikli değerlendirilme şansı elde ediyor ve mezuniyetlerinin ardından Kibar Topluluğunu’nun bir parçası olabiliyor. Kibar Holding olarak, gençlere yatırım yapmanın ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğuna inanıyoruz. K-team Genç Yetenek Programı, yalnızca bir iş deneyimi değil; aynı zamanda bir kariyer yolculuğunun başlangıcı. Geleceğin liderlerini bugünden kazanarak sürdürülebilir başarımızı birlikte inşa ediyoruz.”