Kariyer.net ve Hürriyet İK: İş dünyasına değer katan ortaklık

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Bu noktada Hürriyet İK ile ortak bir noktamız var. Hürriyet İK da yaklaşık 30 yıldır aynı amacı taşıyor ve insan kaynakları dünyasına rehberlik ediyor. 90’lı yıllarda kurulmuş iki kurumun bugün yollarının kesişmesi, bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. İşbirliğimizin Türkiye’nin istihdam ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

1.9 MİLYON KİŞİYE DOKUNUYORUZ

Kariyer.net olarak 25 yıldır insanların hayatına dokunuyoruz; Her ay yaklaşık 16 milyon iş başvurusu Kariyer.net platformları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bağımsız bir araştırma şirketiyle (Politika Analiz Laboratuvarı - PAL) gerçekleştirdiğimiz analiz, yılda ortalama 1.9 milyon kişinin yeni işini doğrudan

Kariyer.net platformları aracılığıyla bulduğunu ortaya koydu. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.

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2024’ü kapatırken bizi gururlandıran başka bir konu da Kariyer.net’in yapay zekâyı odağına alan bir İK teknolojileri şirketine dönüşüm yolculuğunun Harvard Business School tarafından bir vaka analizi olarak değerlendirilmesi oldu. Türkiye’den yola çıkan, yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak hikâyemizin, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde derslerde okutulacak olması bizleri çok heyecanlandırdı ve mutlu etti.

2025 YILININ İK AJANDASINDA NELER YER ALACAK

2024’ü kapatırken, bu yılın öne çıkan konularını ve 2025’ten beklentilerimizi gözden geçirelim. Geçen yıl istihdam piyasasına daha çok ekonomi perspektifinden bakıldı. Ancak, 2025’te yetenek hareketliliği daha sık konuşulacak ve yetenekleri kazanmak, elde tutmak her zamankinden daha kritik olacak.

Biz de 25. yılımız vesilesiyle bir dizi araştırma gerçekleştirerek insan kaynakları sektörüne ışık tutarak firmaların ve adayların yanında olmayı hedefledik.

HR Pulse 2024, Türkiye’de Yeteneğin 25 Yılı ve Global Yeteneklerin Şifresi araştırmalarının sonuçlarına dayanarak şirketler ve yeteneklerin önceliklerini şöyle özetleyebiliriz:

Yetenek savaşları devam ediyor

Global raporlar, şirketlerin açık pozisyonlarını doldurmakta zorlandığını gösteriyor. SHRM Talent Trends 2024’e göre, şirketlerin yüzde 77’si geçen yıl açık rollerini doldurmakta zorlandığını belirtiyor. HR Pulse 2024 verileri, çalışanların yüzde 75’inin iş değiştirmeyi planladığını, işe alım uzmanlarının ise yüzde 40’ının çalışan kaybında artış yaşadığını ortaya koyuyor. Bu tablo, şirketlerin 2025’te yetenek yönetimi ve bağlılık stratejilerine daha fazla odaklanmasını gerektiriyor.

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Ücret, kültür ve yan hakların dengesi

Araştırmalar, iş değişikliklerinin hâlâ ücretle tetiklendiğini, ancak iş yeri kültürü ve yan hakların giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Talent Trends 2024’e göre, çalışanların yüzde 70’i iyi bir iş yeri kültürünün işte kalma kararlarında etkili olduğunu belirtiyor. HR Pulse 2024 de adil ve şeffaf iş kültürünün, çalışan tercihinde birinci sırada yer aldığını ortaya koyuyor. Yan haklar çalışan taleplerinde öne çıksa da; çalışanların yüzde 70’i mevcut yan haklarını yeterli bulmuyor.

Çalışma modelinin önemi

2025’te çalışma modeli, İK ajandasının ana maddelerinden biri olacak. Özellikle genç çalışanlar ofise gitmek konusunda memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. HR Pulse 2024 verilerine göre, adayların yüzde 63’ü iş teklifini değerlendirirken çalışma modelini önemli bir faktör olarak görüyor. İş lokasyonu ve ulaşım kolaylığını dikkate alanların oranı ise yüzde 75’e çıkıyor.

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2025: Kültür ve yan haklar yılı

2025, şirketlerin iş yeri kültürünü ve yan haklarını yeniden tanımlayarak rekabet avantajı sağlayabilecekleri bir yıl olacak. Şirketlerin çalışan bağlılığı stratejilerinde sadece ücret artışına değil, kültür ve yan haklara odaklanmaları artık bir zorunluluk haline geliyor.

Kariyer.net olarak, bu dönüşümde hem işe alım ekiplerinin hem de yeteneklerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara doğru çözümler sunmaya devam edeceğiz. Yetenek kazanımı ve bağlılık için inovasyon odaklı çalışmalarımızla, şirketlerin 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmasına destek olmayı hedefliyoruz.

Hürriyet İK & Kariyer.net işbirliğinin insan kaynakları sektörüne yeni bir soluk getireceğini düşünüyor, herkese mutlu, sağlıklı ve keyifli bir yıl diliyorum...