Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attı

Haberin Devamı

Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların ekonomik hayata tam katılımını sağlamak için geliştirilmiş küresel bir girişim olan WEPs, şirketlere kadınların eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimini artırmaları konusunda rehberlik ederken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve iş dünyasında kadın liderliğini desteklemeyi amaçlıyor. Emlakjet İnsan Kaynakları Direktörü Nilhan Üçok Erten, konuyla ilgili olarak “Kadınların iş dünyasında güçlenmesine katkı sağlamak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek bizim için büyük bir sorumluluk. Şu an kadın çalışan oranımız yüzde 45, yönetim kademesinde ise bu oran yüzde 43. WEPs imzacısı olarak bu oranları eşitlikçi seviyede korumayı ve sadece Emlakjet içi değil, sektörümüz içinde de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Erten, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak eğitim programları düzenlemeye devam edeceklerini ekledi.