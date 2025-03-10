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Kadın istihdamı için ‘sürdürülebilir gelecek’ vurgusu

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#Kadın#İstihdam#8 Mart
Kadın istihdamı için ‘sürdürülebilir gelecek’ vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 12:37

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kadınların iş hayatındaki temsiliyetinin güçlenmesinin sadece ekonomik büyüme için değil, daha sürdürülebilir bir gelecek için de kritik olduğunu vurguladı.

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Holdingin Çamlıca Kampüs’te düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Ali Ülker, “Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor. Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler yalnızca iş dünyasına değil, topluma da fayda sağlıyor. Bugün burada, fırsat eşitliği odaklı çalışmalarımızın somut çıktılarının paylaşılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu öncü projelerimizin, iş dünyasında daha fazla kuruma ilham vermesini diliyor, bu vesileyle başta çalışma hayatındaki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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Etkinlikte ayrıca holdingin kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmaları ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçlar duyuruldu.

 

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#Kadın#İstihdam#8 Mart

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