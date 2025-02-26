Kadın çalışan oranını yüzde 50’Ye taşıyacak

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Günümüzde gençler kariyer gelişimini destekleyen firmaları tercih ediyor. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir?

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini kariyer ve performans yönetiminin merkezine koyuyoruz. Kendilerini geliştirmelerini ve yeni beceriler kazanmalarını sağlıyoruz. MIT, Harvard Business Publishing ve Skillsoft gibi dünyanın tanınmış içerik sağlayıcıları aracılığıyla çalışma arkadaşlarımıza yeni yetkinlikler kazanma ve mevcut yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Discover Genç Yetenek Programı ile aramıza katılan gençleri, oldukça kapsamlı bir eğitim & gelişim programına dahil ediyoruz. Online ve yüz yüze eğitimlerle Discoverların hem teknik hem de yetkinlik bazlı gelişimleri yakından takip ediliyoruz. Bunlarla da sınırlı kalmayarak, mentörlük ve proje bazlı gelişim fırsatlarıyla da gençleri destekliyoruz.

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ULUSLARARASI DENEYİM FIRSATI SUNUYOR

Global bir şirket olarak takım arkadaşlarımıza uluslararası deneyim de kazandırıyoruz. Arkadaşlarımız, farklı ülkelerdeki pozisyonlara başvurup kariyerlerini yurtdışında lokal bir çalışan olarak devam ettirebiliyor. Halihazırda 170’i aşkın arkadaşımız kariyerine yurtdışında devam ediyor. Belli süreyle yurtdışında deneyim kazanmak isteyen çalışma arkadaşlarımıza yönelik Grow Experience programımız mevcut. Gençlerin global deneyimlerini artırmak hedefiyle planladığımız, Vodafone bünyesindeki genç yeteneklerimiz için özel olarak tasarladığımız bir gelişim programımız var. London Rise isimli bu programla genç çalışma arkadaşlarımız kariyerlerinin başlarından itibaren liderlik rolleri için hazırlanmaya başlıyor. Çok yeni tanıttığımız Future Leader programı ile bilgi teknolojileri ve dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiren, Avrupa’da rotasyonlu çalışma fırsatları içeren 2 yıllık bir program sunuyoruz.

İŞE ALIM SÜRECİNE ADİL YAKLAŞIM

Fırsat eşitliğine önem veren bir şirketsiniz. Bu alandaki politikanızı ve neler yaptığınızı öğrenebilir miyiz?

Vodafone’da iş süreçlerinden başlayarak her alanda takım arkadaşlarımıza fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Çeşitliliği iş yapma biçimimizin bir parçası olarak görüyoruz. Herkesin kendisi olabileceği kapsayıcı bir kültür inşa etmeye önem veriyoruz, çünkü herkesin biricikliğine inanıyoruz. Şirketimizin en üst yönetim ekibi olan İcra Kurulu’nda kadın oranımız yüzde 60. Organizasyonumuz genelinde ise yüzde 43 olan bu oranı, 2030’a kadar yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. İşe alım süreçlerimizde yüzde 50-50 kadın-erkek fırsat eşitliğini kendimize hedef olarak alıyoruz. Genç yetenek programımız Discover kapsamında toplam işe alımlarda yüzde 60 kadın oranı hedefiyle istihdam çalışmaları yürütüyoruz.

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Adayların daha adil ve eşit koşullarda değerlendirilebilmesi için yöneticilerimize bu platform üzerinden saklı özgeçmişler (blind cv) iletiyoruz. Böylece, olası önyargıların önüne geçerek, adayların sadece deneyim ve yeteneklerine göre değerlendirilmesini sağlıyoruz.

GÜÇLÜ İŞVEREN MARKASI STRATEJİSİ

İşveren markası konusu her geçen gün daha değerli hale geliyor. Bu konuya yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz?

Tüm sektörlerin ve her büyüklükten işverenin aradığı yeteneklere ulaşabilmesi için artık güçlü bir işveren markası stratejisine ihtiyacı var. Güçlü bir işveren markası algısını yaratabilmek için konuyu özellikle üst yönetimin sahiplenmesi çok kıymetli. Bu anlayışla, şirketimizde üst yönetimden kişilerin de yer aldığı bir çalışma grubu oluşturduk. Bir işverenle ilgili algının yalnızca dışarıdan değil, içeriden dışarıya tetiklenen bir yapısı olduğunu biliyoruz. Merkeze kendi çalışanlarımızı alarak, Türkiye’nin en iyi çalışan deneyimini sunan işvereni olma hedefiyle çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık iki senedir de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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İLK İŞ GÜNÜ DENEYİMİ ANLATILDI

Yeni reklam filminizde de işveren markası konusunu vurguluyorsunuz. Bu filmde ne anlatıyorsunuz?

Çalışma kültürümüzü ve çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz imkânları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla yeni bir yaratıcı çalışmaya imza attık. Burada da konseptimiz “Vodafone’da çalışmak güzel iş” şeklinde. Cengiz Bozkurt’un canlandırdığı “Derman” karakteri, Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı “Aras” karakterinin rehberliğinde Vodafone genel merkezindeki ilk iş gününü deneyimliyor. Yemekhaneden fizyoterapist desteğine kadar, çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz pek çok hizmeti hem şaşkınlık hem de hayranlık içinde keşfediyor. Bir önceki filmimiz olan Epik İş Görüşmesi’nde her şeyden habersiz adayların katıldıkları iş görüşmesi esnasında, çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz fırsatlara olan tepkilerini izlemiştik. Bu filmimiz de bir devam niteliği taşıyor. Bu filmimize de CEO’muzu ve marka yüzlerimizi dahil ederek, müşteri deneyimi ve çalışan deneyiminin aslında bizim için birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulamak istedik.