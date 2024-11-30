JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler: ‘Global yetenek havuzuna dönüştük’

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Şirketinizin insan kaynakları stratejisini nasıl tanımlıyorsunuz?

Temel stratejimiz, çalışanlarımızı yaptığımız her işin merkezine koyarak, onların potansiyelini ortaya çıkarıp geleceğe hazırlamak ve insan odaklı bir organizasyon oluşturmak.

Pandemi sonrası değişen şartlara nasıl uyum sağlıyorsunuz? Çalışanlara sunduğunuz imkânları anlatır mısınız?

Pandemi zorlu süreçti ancak öğretici bir deneyim oldu ve farklı refleksler kazanmamızı sağladı. Her şeyden önce mekândan bağımsız çalışmayı deneyimledik. Hali hazırda yüzde 50 hibrit çalışma sistemimize devam ediyoruz. O dönemde ekip arkadaşlarımızın fiziksel, psikolojik ve finansal sağlıklarını korumak amacıyla aldığımız önlemler ve sunduğumuz olanaklara devam ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz “çalışan destek programı” ile dünya üzerindeki tüm JTI çalışanları hem kendileri hem de aile bireyleri için 7 gün 24 saat boyunca 40 bin danışmandan destek alabiliyor. Yine o dönemde başlattığımız çalışan esenliği programımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek üzere birçok eğitim programımız da çevrimiçi ve hibrit yapıda olmak üzere güncellendi.

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İHTİYACA GÖRE EĞİTİM DESTEĞİ

Yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı için hangi adımları atıyorsunuz?

Eğitimler JTI dünyasında çok önemli bir yer tutuyor ve zaman içinde bunu çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişim hedefleri doğrultusunda kişiselleştirdik. Şirket içindeki zorunlu eğitimler haricinde herkes kendi ihtiyacı doğrultusunda global ve lokal eğitim kataloglarımızdan yüz yüze ya da çevrim içi eğitim seçebiliyor ya da yeni eğitim taleplerinde bulunabiliyor.

Çalışanlarımızın farklı ülke ve departmanlarda çalışmalarını ve deneyimlerini zenginleştirmelerini de teşvik ediyoruz. Türkiye’den hem Cenevre’de bulunan merkezimize hem de JTI’ın faaliyette bulunduğu diğer ülkelere son dört yılda 34 çalışanımızı kısa ya da uzun dönemli transfer ettik.

Departmanlar arasında yatay ve dikey rotasyonlar yapıyor, çalışanlarımızın gelişimlerini desteklerken kariyerlerini yönetebilecekleri yetenek yönetimi platformumuz üzerinden şirket içinde açık tüm lokal ve global ilanları takip etmelerini sağlıyoruz.

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Uygulamalarımızla ilgili memnuniyeti ölçmek ve kendimizi geliştirmek için her yıl çalışan bağlılık anketi gerçekleştiriyoruz. Araştırma sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ediyor, bu verilere göre her sene odak noktalarımızı belirleyip o alanlarda alınması gereken aksiyonları planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

ESNEK YAN HAKLAR PAKETİ SUNUYOR

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını bireysel olarak düzenleyebilmesine imkân veren esnek yan haklar programımız ile her yıl binden fazla çalışma arkadaşımız kendi ihtiyaçları doğrultusunda, sağlık, alışveriş, spor ve eğitim, esnek bireysel emeklilik poliçesi gibi özel paketlerden yararlanabiliyor, kendi paketlerini tasarlayabiliyorlar. Öncü olduğumuz bir diğer konu ise 2021’de uygulamaya koyduğumuz Aile İzni uygulamamız ile ebeveyn olan erkek çalışanlarımız da yirmi hafta ücretli doğum izni kullanarak hem doğum hem de bakım süreçlerinde ailelerinin yanında olabiliyorlar.

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Özetle amacımız programlarımızla büyük JTI ailesinin bir parçası olan herkes için sürdürülebilir, iş yaşam dengesinin sağlandığı pozitif bir çalışma ortamı yaratmak.

GENÇLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLIYOR

Genç yetenekler için geliştirdiğiniz programlar hakkında bilgi verir misiniz?

Gençler bizim odak konularımızdan biri ve onların iş hayatına kazandırılması konusunda programlarımız var.

Bunlardan biri Yeni Mezun Programımız. Her yıl üniversitelerinden yeni mezun olmuş yaklaşık 30 genç on bir ay boyunca şirketimizde farklı departmanlarda çalışıyor, diğer tüm JTI çalışanları gibi eğitimlere katılarak hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunabiliyorlar. Programın başlangıç tarihinden bu yana 267 yeni mezuna iş imkânı sunarken 89 mezunu program sonrasında bünyemize dahil ettik ve birçoğu yıllar içinde farklı sorumluluklar alarak kariyer basamaklarında yükselmeye devam ediyor.

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FutureFlow Yaz Stajı Programımız ile de her yıl üniversiteli gençlere iş hayatında deneyim kazandırırken kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri altı ile sekiz hafta arasında süren kapsamlı bir program sunuyoruz. Program kapsamında yönetim ekipleriyle iletişim toplantıları, oryantasyon etkinlikleri, çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler, atölye ve proje çalışmaları yer alıyor.

Yeni nesli iş hayatında güçlendirmek için uluslararası bir programımız da var: Make it Bright. 2019 yılında hayata geçirilen program ile farklı ülkelerden başvuran genç yetenekler bir arada kampa katılıyor ve uzmanlardan eğitim ve koçluk alıyorlar, birlikte yaratıcı projeler üzerinde çalışıyorlar.

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Çalışanlarımızı işimizin merkezine koyarak hayata geçirdiğimiz uygulamaların başarısının en büyük kanıtı da bu sene 10. kez aldığımız “Top Employer” ödülü. Bu sene Türkiye’nin ikinci en iyi işvereni seçilmemizin yanı sıra son üç yıldır da ülkemizin ilk üçünde yer alıyoruz.