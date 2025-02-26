Japonlar mesleki eğitim için Türkiye’de

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Haberde, Japon’da eğitici oyuncaklar üreten ve yayıncılık yapan Gakken Holdings’in diğer Japon şirketleri ile beraber 2030’a kadar Türkiye’de OSB’lerde toplam 150 bin kişiye eğitim vereceğini ayrıca insan kaynakları veri tabanı da oluşturacağı yazıyordu.

Aşağıda yer verdiğim. haberdeki şu detaylar oldukça ilgi çekiciydi:

Gakken Holdings (HD), Türkiye’de üretim yetenekleri yetiştirecek. Çalışan yetişkinlere ve öğrencilere üretim ekipmanları otomasyon teknikleri ve güvenlik yönetim yöntemleri hakkında eğitim verecek. Şirket ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren SMC gibi üretim ekipmanı üreticileriyle de işbirliği yaparak 2030 yılına kadar yaklaşık 150 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyor.

Buna göre Gakken, Türkiye’nin batısındaki üç ilde bulunan sanayi bölgelerinde insan kaynakları geliştirecek. Eğitimler eylül ayında İzmir yakınlarındaki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde başlayacak. Burada 2027 yılına kadar özel bir eğitim merkezi inşa edilecek. Ayrıca 2027 yılına kadar İstanbul ve Bursa’da da eğitim merkezleri açılacak. Sanayi parkının payı da dahil olmak üzere yatırım tutarının birkaç milyar yen olması bekleniyor.

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Şirket, üretim ekipmanlarının otomasyonu ve üretkenliğin artırılmasının yanı sıra Japonca ve mantıksal düşünme gibi konuları da içeren yarım günden birkaç güne kadar değişen 100’den fazla eğitim seçeneği sunacak. Kişi başı eğitim ücretinin 30 ila 500 dolar arasında olması bekleniyor. Eğitimin sonunda özel bir de sertifika verilecek.

VERİ TABANI DA OLUŞTURACAK

Gakken yıl sonuna kadar Japon şirketleri de dahil olmak üzere 10 üretim ekipmanı üreticisiyle işbirliği yapmayı hedefliyor. Şirket eğittiği insan kaynaklarından oluşan bir veri tabanı da oluşturacak ve bunu yerel Japon şirketleriyle paylaşacak. Mesleki eğitim veren okullarda yer kiralanarak bazı eğitimler başlatılmış ve yaklaşık 5 bin kişi kayıt yaptırmış bile. Gakken Grubu, gelecekte personellerin şirketlere yönlendirilmesi işini de üstlenmeyi planlıyor.

Söz konusu bilgi metninde Türkiye’nin, otomotiv, çelik ve ev aletleri gibi imalat sanayi sektörlerinin kümelendiği bir ülke olduğuna ve Avrupa’nın ihracat üssü haline geldiğine de dikkat çekilmiş. Birçok Japon şirketinin de bu bölgeye açıldığına enflasyon ve ücret artışları nedeniyle artan maliyetler karşısında üretim sahalarında otomasyona ve gelişmişliğe olan ihtiyacın arttığına da vurgu yapılmış.

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Özetle, Japonlar, Japon şirketlerinin Türkiye’deki fabrikalarına işgücü sağlamak için düğmeye basmış. Bu sütunlarda sıklıkla önümüzdeki dönemin en büyük krizinin yetenekli, nitelikli insan gücü olacağını bu kapsamda mesleki eğitimin önemli olduğuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Japonlar bunu kaynağında çözmek için Türkiye’deler çalışmaya başlamışlar. Sizce biz konunun yeterince farkında mıyız, gerekeni yeterince yapıyor muyuz? Ne dersiniz?