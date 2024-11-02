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İşte mesleklere göre ücretler

Güncelleme Tarihi:

#Hürriyet İK#Çalışma Hayatı#Maaş
İşte mesleklere göre ücretler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

Ortalama günlük kazancı en yüksek olduğu sektör 3.699 lira ile havayolu taşımacılığı. İkinci sırayı ise 3.444 lira ile petrol ve doğal gaz sektörü alıyor. İstihdamın yüksek olduğu inşaat, ticaret sektörlerinde ise ortalama ücretler günlük 800 liralarda. İllere göre bakıldığında ise en yüksek ücretin ödendiği il Kocaeli.

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Türkiye’de asgari ücretli çalışanların sayısı sürekli tartışma konusudur. Kimileri asgari ücretli çalışan sayısının 12 milyon olduğunu söylüyor, kimileri de 9 milyon, kimileri de 6 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını savunuyor. Gözlerden kaçıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sektörlere göre kaç kişinin çalıştığını, bunların kaçının erkek ve kadın çalışan olduğunu, bu çalışanların günlük primlendirilmiş ücretlerini rapor halinde yayımlıyor. Hatta raporda, illere göre kaç kişinin çalıştığı ve bu çalışanların günlük ücretleri de yer alıyor. Biraz araştırma yaptım. Paylaşayım...

SGK’nın raporunda 89 meslek kolu bulunuyor. Bu meslek kollarında da toplam 2 milyon 185 bin işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinde de toplam 16 milyon 790 bin kişi çalışıyor. Bunların 11.1 milyonu erkek, 5.6 milyonu da kadın çalışanlar. En çok istihdam yaratan sektör, 1.5 milyon çalışan ile perakende ticaret sektörü. Bu sektörü 1.3 milyonluk istihdam ile inşaat sektörü takip ediyor. Üçüncü sırada ise 862 bin çalışan ile yiyecek, içecek sektörü geliyor. En az çalışanı olan sektör ise 2 bin 483 çalışan ile petrol ve doğalgaz sektörü.

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En çok kadın istihdam eden sektörler arasında ilk sırayı 743.4 bin çalışanla perakende ticareti gelirken, ikinci sırayı 526 bine yakın çalışanla sağlık hizmetleri alıyor. En çok erkek istihdamı sağlayan sektör ise 1.2 milyon kişi ile inşaat sektörü, ikinci sırada da 817 bin istihdam ile perakende ticaret geliyor.

EN İYİ ÜCRET HAVAYOLUNDA

SGK’nın raporuna göre ortalama günlük kazancı en yüksek olduğu sektör, havayolu taşımacılığı. Bu alanda çalışanların prime esas ortalama günlük kazancı (brüt maaş) 3.699 TL ki, bu da aylık 111 bin lira anlamına geliyor. Bu alanda toplam 431 şirket faaliyet gösteriyor, 41 bin kişilik de istihdam sağlanıyor. Yüksek maaşın alındığı sektörler arasında ikinci sırayı ise 31 şirketin faaliyet gösterdiği ve 2 bin 343 kişinin istihdam edildiği ham petrol ve doğal gaz sektörü alıyor. Bu sektörde prime esas ortalama günlük kazanç, 3.444 lira. Bu da aylık ortalama 103 bin lira maaş anlamına geliyor.

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Üçüncü sırayı ise kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı sektörü alıyor. 281 firmanın faaliyet gösterdi bu alanda 8.9 bin kişi istihdam ediliyor ve ortalama günlük kazanç 3.162, aylık kazanç ise 94 bin 860 lira. SGK’nın kayıtlarına göre 89 sektörden sadece bu saydığım üçünde günlük kazançlar 3 bin liraların üzerinde.

10 MESLEĞİN GÜNLÜK ÜCRETİ 2 BİN LİRA

Yüksek ücretli meslekler arasında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalışanlar da geliyor. Bu alanda bin 343 firma faaliyet gösteriyor, 17 bin 498 çalışan bulunuyor ve günlük ücret 2.668, aylık ücret ise 80 bin lira. Finansal hizmetler de listede yüksek maaş alan sektörler arasında. 6 bin 174 şirketin faaliyet gösterdiği, 88 bin 188 kişinin istihdam edildiği finansal alanda, günlük ücretler ortalama 2.733 lira ki, bu aylık 82 bin lira maaş anlamına geliyor. Bir diğer sektör ise bilgisayar programlama sektörü. Bu alanda günlük ücretler 2.532, aylık ücret ise 76 bin liralarda. Madenciliği destekleyici hizmetler sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.400, aylık da 72 bin liralarda.

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Yüksek maaşlı sektörler arasında bilgi hizmet faaliyetleri de geliyor. Bu alanda günlük ortalama ücretler 2.268 lira, aylık da 68 bin lira. Sigortacılık sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.154, aylık 64 bin 620 lira. Sigorta sektörünü günlük 2 bin lira, aylık da 60 bin lira ücretle telekomünikasyon sektörü sektöre takip ediyor. SGK’nın istatistiklerine göre 89 meslek arasında sadece 10’unun günlük ücretleri 2 bin liralarda.

İSTİHDAM YÜKSEK ÜCRET DÜŞÜK

SGK’nın istatistiklerine göre günlük en düşük ücreti ev işlerinde çalışanlar alıyor. İstatistiklere göre bu alanda 26 bin 376 işveren bulunuyor ve 28 milyon 571 bin kişi ev işlerinde çalışıyor. Bu kişilerin günlük ücreti ise 682 lira. Bu kişiler aylık olarak da 20 bin 476 lira alıyor. En düşük ücretin olduğu bir başka alan ise deri imalat sektörü. Bu alanda 7 bin 654 firma faaliyet gösteriyor, 65 bin 734 kişi istihdam ediliyor; ortalama ücret ise günlük 847 lira, aylık 25 bin 410 lira. Ağaç ürünleri, mobilya imalatı, gayrimenkul, hukuk ve muhasebe işlerinde ise ortalama günlük ücretler 900 liralarda.

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İstihdamın en yüksek olduğu sektörlerde ise günlük ücretlerin düşüklüğü dikkat çekiyor. Mesela, 1.3 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektöründe ortalama ücret günlük 838, aylık ücret ise 25 bin liralarda. Benzer şekilde 1.5 milyon kişiye istihdam yaratan perakende ticareti sektöründe günlük ücret 940 lira, aylık da 28 bin liralarda.

89 meslek kolunda kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha fazla ücret aldığı sektör sayısı ise sadece 7. Bunlarda da kadın ile erkek çalışan arasındaki fark çok az. Örneğin, ham petrol ve doğalgaz sektöründe kadın çalışanların günlük ücretleri 3.491 lira iken erkek çalışanların ücretleri ortalama 3.441 lira. Benzer şekilde metal cevheri madenciliğinde de kadınlar günlük 1.757 lira ücret alırken erkekler 1.755 lira ücret alıyor.

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EN YÜKSEK ÜCRET KOCAELİ’NDE

İllere göre günlük ücretlere bakıldığında ise en yüksek ücretin ödendiği il olarak ilk sırayı Kocaeli alıyor. Kocaeli’de ortalama günlük ücret 1.533 lira. En yüksek ücretin ödendiği iller sıralamasında ikinci sırayı ise günlük 1.382 lira ücret ile İstanbul alıyor. Üçüncü sırada 1.375,12 lira ile Zonguldak geliyor. Zonguldak’ı, 1.375 lira ile Ankara, 1.330 lira ile Eskişehir takip ediyor.

Çalışanlara en düşük ücretin ödendiği illerde ise Mardin ilk sırada gelirken; Mardin’i 888 lira ile Diyarbakır, 909 lira ile Tokat, 914 lira ile Nevşehir takip ediyor. 85 ilin 37’sinde günlük ücretler 1000 liranın, yani aylık 30 bin liranın altında.

 

GÜNLÜK ÜCRETİN YÜKSEK OLDUĞU İLK 15 İL

İlGünlük Ücret TL
Kocaeli1.533
İstanbul1.383
Zonguldak1.375
Ankara1.375
Eskişehir1.331
Kırklareli1.296
Tekirdağ1.275
Bilecik1.274
Karabük1.270
Kırıkkale1.254
Çankırı1.253
İzmir1.232
Bursa1.230
Sakarya1.229
Manisa1.197

İşte mesleklere göre ücretler

 

SEKTÖRLERE GÖRE ORTALAMA GÜNLÜK ÜCRETLER

MeslekFirmaÇalışanGünlük
KoluSayısıSayısıÜcret TL*
Hava Yolu Taşımacılığı43141.0373.699,20
Ham Petrol-Doğal Gaz Çıkarımı312.4833.444,23
Kok Kömürü-Petrol Ürünleri İmalatı2818.9243.162,14
Finansal Hizmetler6.71488.1882.733,25
Bilimsel Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri1.34317.4982.668,26
Bilgisayar Programlama 18.058174.6502.532,73
Madenciliği Destekleyici Hizmetler67813.4582.400,76
Bilgi Hizmet Faaliyetleri1.77823.7542.268,72
Sigorta, Emeklilik 3.25428.4012.154,61
Uluslararası Temsilciliklerinin Faaliyetleri4214.3322.116,89
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı2.140101.7142.084,98
Telekomünikasyon2.65726.8172.045,66
İdari Danışmanlık Faaliyetleri17.604205.6632.004,44
Tütün Ürünleri İmalatı1175.7511.956,01
Kömür-Linyit Çıkartılması42539.2661.902,86
Bilgisayarların, Elektronik, İmalatı2.81157.8771.881,99
Motorlu Kara Taşıt İmalatı5.674263.8691.835,79
Programcılık-Yayıncılık Faaliyetleri69910.6771.767,47
Metal Cevherleri Madenciliği82433.7191.755,94
Suyun Toplanması, Arıtılması, Dağıtılması62911.4421.755,03
Su Yolu Taşımacılığı4.41022.9011.735,75
Ana Metal Sanayii7.344179.7061.730,83
Yaratıcı Sanatlar1.79414.7731.729,36
İçeceklerin İmalatı74217.8941.725,89
Kimyasal Ürün İmalatı 7.146108.9701.642,23
Eczacılık Ürünler İmalatı 86640.8361.636,17
Makine-Ekipmanların Kurulumu-Onarımı22.616170.2691.624,57
Elektrik, Gaz, Buhar, Havalandırma Üretimi9.230120.9351.607,52
Ormancılık-Odun Üretimi3.25634.6111.577,12
Finansal Yardımcı Faaliyetler15.41966.3281.573,03
Elektrikli Teçhizat İmalatı8.686197.8681.550,89
Kanalizasyon59622.9601.526,95
Bina Dışı Yapıların İnşaatı12.689316.5351.493,71
İyileştirme ve Atık Yönetimi Hizmetleri1198.6601.484,43
Büro Yönetimi Faaliyetleri36.977484.0401.474,25
Taşımacılık İçin Depolama Faaliyetler21.422315.7101.469,34
Mimarlık- Mühendislik Faaliyetleri28.797184.8671.457,74
Sınıflandırılmamış Makine-Ekipman İmalatı17.702212.7971.452,82
Kültürel Faaliyetler7704.8801.405,07
Diğer Madencilik-Taş Ocakçılığı5.22660.5601.398,46
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri11.72358.3571.391,32
Atığın Toplanması, Islahı4.92488.8491.380,33
Yayımcılık Faaliyetleri3.04725.3291.371,96
İnsan Sağlığı Hizmetleri44.017840.1791.333,98
Kağıt-Kağıt Ürünlerinin İmalatı3.86669.7241.330,09
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı40.812399.1641.323,06
MeslekFirmaÇalışanGünlük
KoluSayısıSayısıÜcret TL*
Mineral Ürünlerin İmalatı15.681222.5191.318,05
Kauçuk-Plastik Ürünlerin İmalatı15.519233.0301.317,01
Reklamcılık-Piyasa Araştırması7.60056.0051.233,97
Kiralama-Leasing Faaliyetleri7.12629.9601.231,01
Balıkçılık-Su Ürünleri Yetiştiriciliği1.50011.2811.230,42
Kamu Yönetimi, Savunma5.495272.2631.211,88
Mesleki, Bilimsel-Teknik Faaliyetler9.38641.1311.197,21
Medyanın Basılması-Çoğaltılması6.60342.0261.194,56
Yatılı Bakım Faaliyetleri2.40051.1101.158,98
Binalar İle İlgili Hizmetler29.896499.0241.157,90
Toptan Ticaret165.765762.5981.143,00
Konaklama25.970543.2971.141,32
Sinema Filmi, TV Program Yapımcılığı2.79117.5861.132,40
Eğitim34.753534.8591.105,59
İstihdam Faaliyetleri2.736111.0401.104,83
Gıda Ürünlerinin İmalatı48.201532.3391.100,41
Güvenlik Faaliyetleri19.736223.4861.096,46
Tekstil Ürünlerinin İmalatı19.615397.4221.080,70
Posta-Kurye Faaliyetleri8.91480.2941.077,99
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü11.23477.9371.066,84
Spor, Eğlence Faaliyetleri11.90268.8911.054,58
Kara Taşıtları Ticareti82.596273.2161.037,19
Bitkisel Üretim ve Hayvancılık20.003133.228999,01
Veterinerlik Hizmetleri4.36812.807996,05
Diğer İmalatlar10.17384.560988,11
Sosyal Hizmetler6.58077.469983,54
Kumar-Müşterek Bahis Faaliyetleri2.1395.137981,04
Ağaç Ürünleri İmatalı 11.75467.597976,21
Gayrimenkul Faaliyetleri66.723155.806956,14
Kara ve Boru Hattı Taşımacılığı173.085598.332954,55
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Onarımı13.34651.379943,6
Perakende Ticaret384.4131.560.966940,26
Özel İnşaat Faaliyetleri64.921301.669937,82
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri56.155154.529914,1
Mobilya İmalatı27.312177.959900,78
Yiyecek-İçecek Hizmeti Faaliyetleri141.162862.012859,37
Deri Ürünlerin İmalatı7.65465.734847,12
İnşaat144.2191.371.046838,23
Giyim Eşyalarının İmalatı40.418611.518807,95
Hanehalklarının Ürettim Faaliyetleri 141273782,6
Diğer Hizmet Faaliyetleri41.143132.150779,25
Ev İçi Çalışanlar Faaliyetleri27.32228.923690,58
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar26.37628.571682,54
 2.185.59116.790.201 

 

*Prime esas ortalama günlük kazancı göstermektedir.

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#Hürriyet İK#Çalışma Hayatı#Maaş

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