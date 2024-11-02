İşte mesleklere göre ücretler

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Türkiye’de asgari ücretli çalışanların sayısı sürekli tartışma konusudur. Kimileri asgari ücretli çalışan sayısının 12 milyon olduğunu söylüyor, kimileri de 9 milyon, kimileri de 6 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını savunuyor. Gözlerden kaçıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sektörlere göre kaç kişinin çalıştığını, bunların kaçının erkek ve kadın çalışan olduğunu, bu çalışanların günlük primlendirilmiş ücretlerini rapor halinde yayımlıyor. Hatta raporda, illere göre kaç kişinin çalıştığı ve bu çalışanların günlük ücretleri de yer alıyor. Biraz araştırma yaptım. Paylaşayım...

SGK’nın raporunda 89 meslek kolu bulunuyor. Bu meslek kollarında da toplam 2 milyon 185 bin işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinde de toplam 16 milyon 790 bin kişi çalışıyor. Bunların 11.1 milyonu erkek, 5.6 milyonu da kadın çalışanlar. En çok istihdam yaratan sektör, 1.5 milyon çalışan ile perakende ticaret sektörü. Bu sektörü 1.3 milyonluk istihdam ile inşaat sektörü takip ediyor. Üçüncü sırada ise 862 bin çalışan ile yiyecek, içecek sektörü geliyor. En az çalışanı olan sektör ise 2 bin 483 çalışan ile petrol ve doğalgaz sektörü.

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En çok kadın istihdam eden sektörler arasında ilk sırayı 743.4 bin çalışanla perakende ticareti gelirken, ikinci sırayı 526 bine yakın çalışanla sağlık hizmetleri alıyor. En çok erkek istihdamı sağlayan sektör ise 1.2 milyon kişi ile inşaat sektörü, ikinci sırada da 817 bin istihdam ile perakende ticaret geliyor.

EN İYİ ÜCRET HAVAYOLUNDA

SGK’nın raporuna göre ortalama günlük kazancı en yüksek olduğu sektör, havayolu taşımacılığı. Bu alanda çalışanların prime esas ortalama günlük kazancı (brüt maaş) 3.699 TL ki, bu da aylık 111 bin lira anlamına geliyor. Bu alanda toplam 431 şirket faaliyet gösteriyor, 41 bin kişilik de istihdam sağlanıyor. Yüksek maaşın alındığı sektörler arasında ikinci sırayı ise 31 şirketin faaliyet gösterdiği ve 2 bin 343 kişinin istihdam edildiği ham petrol ve doğal gaz sektörü alıyor. Bu sektörde prime esas ortalama günlük kazanç, 3.444 lira. Bu da aylık ortalama 103 bin lira maaş anlamına geliyor.

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Üçüncü sırayı ise kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı sektörü alıyor. 281 firmanın faaliyet gösterdi bu alanda 8.9 bin kişi istihdam ediliyor ve ortalama günlük kazanç 3.162, aylık kazanç ise 94 bin 860 lira. SGK’nın kayıtlarına göre 89 sektörden sadece bu saydığım üçünde günlük kazançlar 3 bin liraların üzerinde.

10 MESLEĞİN GÜNLÜK ÜCRETİ 2 BİN LİRA

Yüksek ücretli meslekler arasında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalışanlar da geliyor. Bu alanda bin 343 firma faaliyet gösteriyor, 17 bin 498 çalışan bulunuyor ve günlük ücret 2.668, aylık ücret ise 80 bin lira. Finansal hizmetler de listede yüksek maaş alan sektörler arasında. 6 bin 174 şirketin faaliyet gösterdiği, 88 bin 188 kişinin istihdam edildiği finansal alanda, günlük ücretler ortalama 2.733 lira ki, bu aylık 82 bin lira maaş anlamına geliyor. Bir diğer sektör ise bilgisayar programlama sektörü. Bu alanda günlük ücretler 2.532, aylık ücret ise 76 bin liralarda. Madenciliği destekleyici hizmetler sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.400, aylık da 72 bin liralarda.

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Yüksek maaşlı sektörler arasında bilgi hizmet faaliyetleri de geliyor. Bu alanda günlük ortalama ücretler 2.268 lira, aylık da 68 bin lira. Sigortacılık sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.154, aylık 64 bin 620 lira. Sigorta sektörünü günlük 2 bin lira, aylık da 60 bin lira ücretle telekomünikasyon sektörü sektöre takip ediyor. SGK’nın istatistiklerine göre 89 meslek arasında sadece 10’unun günlük ücretleri 2 bin liralarda.

İSTİHDAM YÜKSEK ÜCRET DÜŞÜK

SGK’nın istatistiklerine göre günlük en düşük ücreti ev işlerinde çalışanlar alıyor. İstatistiklere göre bu alanda 26 bin 376 işveren bulunuyor ve 28 milyon 571 bin kişi ev işlerinde çalışıyor. Bu kişilerin günlük ücreti ise 682 lira. Bu kişiler aylık olarak da 20 bin 476 lira alıyor. En düşük ücretin olduğu bir başka alan ise deri imalat sektörü. Bu alanda 7 bin 654 firma faaliyet gösteriyor, 65 bin 734 kişi istihdam ediliyor; ortalama ücret ise günlük 847 lira, aylık 25 bin 410 lira. Ağaç ürünleri, mobilya imalatı, gayrimenkul, hukuk ve muhasebe işlerinde ise ortalama günlük ücretler 900 liralarda.

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İstihdamın en yüksek olduğu sektörlerde ise günlük ücretlerin düşüklüğü dikkat çekiyor. Mesela, 1.3 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektöründe ortalama ücret günlük 838, aylık ücret ise 25 bin liralarda. Benzer şekilde 1.5 milyon kişiye istihdam yaratan perakende ticareti sektöründe günlük ücret 940 lira, aylık da 28 bin liralarda.

89 meslek kolunda kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha fazla ücret aldığı sektör sayısı ise sadece 7. Bunlarda da kadın ile erkek çalışan arasındaki fark çok az. Örneğin, ham petrol ve doğalgaz sektöründe kadın çalışanların günlük ücretleri 3.491 lira iken erkek çalışanların ücretleri ortalama 3.441 lira. Benzer şekilde metal cevheri madenciliğinde de kadınlar günlük 1.757 lira ücret alırken erkekler 1.755 lira ücret alıyor.

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EN YÜKSEK ÜCRET KOCAELİ’NDE

İllere göre günlük ücretlere bakıldığında ise en yüksek ücretin ödendiği il olarak ilk sırayı Kocaeli alıyor. Kocaeli’de ortalama günlük ücret 1.533 lira. En yüksek ücretin ödendiği iller sıralamasında ikinci sırayı ise günlük 1.382 lira ücret ile İstanbul alıyor. Üçüncü sırada 1.375,12 lira ile Zonguldak geliyor. Zonguldak’ı, 1.375 lira ile Ankara, 1.330 lira ile Eskişehir takip ediyor.

Çalışanlara en düşük ücretin ödendiği illerde ise Mardin ilk sırada gelirken; Mardin’i 888 lira ile Diyarbakır, 909 lira ile Tokat, 914 lira ile Nevşehir takip ediyor. 85 ilin 37’sinde günlük ücretler 1000 liranın, yani aylık 30 bin liranın altında.

GÜNLÜK ÜCRETİN YÜKSEK OLDUĞU İLK 15 İL

İl Günlük Ücret TL Kocaeli 1.533 İstanbul 1.383 Zonguldak 1.375 Ankara 1.375 Eskişehir 1.331 Kırklareli 1.296 Tekirdağ 1.275 Bilecik 1.274 Karabük 1.270 Kırıkkale 1.254 Çankırı 1.253 İzmir 1.232 Bursa 1.230 Sakarya 1.229 Manisa 1.197

SEKTÖRLERE GÖRE ORTALAMA GÜNLÜK ÜCRETLER

Meslek Firma Çalışan Günlük Kolu Sayısı Sayısı Ücret TL* Hava Yolu Taşımacılığı 431 41.037 3.699,20 Ham Petrol-Doğal Gaz Çıkarımı 31 2.483 3.444,23 Kok Kömürü-Petrol Ürünleri İmalatı 281 8.924 3.162,14 Finansal Hizmetler 6.714 88.188 2.733,25 Bilimsel Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri 1.343 17.498 2.668,26 Bilgisayar Programlama 18.058 174.650 2.532,73 Madenciliği Destekleyici Hizmetler 678 13.458 2.400,76 Bilgi Hizmet Faaliyetleri 1.778 23.754 2.268,72 Sigorta, Emeklilik 3.254 28.401 2.154,61 Uluslararası Temsilciliklerinin Faaliyetleri 421 4.332 2.116,89 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 2.140 101.714 2.084,98 Telekomünikasyon 2.657 26.817 2.045,66 İdari Danışmanlık Faaliyetleri 17.604 205.663 2.004,44 Tütün Ürünleri İmalatı 117 5.751 1.956,01 Kömür-Linyit Çıkartılması 425 39.266 1.902,86 Bilgisayarların, Elektronik, İmalatı 2.811 57.877 1.881,99 Motorlu Kara Taşıt İmalatı 5.674 263.869 1.835,79 Programcılık-Yayıncılık Faaliyetleri 699 10.677 1.767,47 Metal Cevherleri Madenciliği 824 33.719 1.755,94 Suyun Toplanması, Arıtılması, Dağıtılması 629 11.442 1.755,03 Su Yolu Taşımacılığı 4.410 22.901 1.735,75 Ana Metal Sanayii 7.344 179.706 1.730,83 Yaratıcı Sanatlar 1.794 14.773 1.729,36 İçeceklerin İmalatı 742 17.894 1.725,89 Kimyasal Ürün İmalatı 7.146 108.970 1.642,23 Eczacılık Ürünler İmalatı 866 40.836 1.636,17 Makine-Ekipmanların Kurulumu-Onarımı 22.616 170.269 1.624,57 Elektrik, Gaz, Buhar, Havalandırma Üretimi 9.230 120.935 1.607,52 Ormancılık-Odun Üretimi 3.256 34.611 1.577,12 Finansal Yardımcı Faaliyetler 15.419 66.328 1.573,03 Elektrikli Teçhizat İmalatı 8.686 197.868 1.550,89 Kanalizasyon 596 22.960 1.526,95 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 12.689 316.535 1.493,71 İyileştirme ve Atık Yönetimi Hizmetleri 119 8.660 1.484,43 Büro Yönetimi Faaliyetleri 36.977 484.040 1.474,25 Taşımacılık İçin Depolama Faaliyetler 21.422 315.710 1.469,34 Mimarlık- Mühendislik Faaliyetleri 28.797 184.867 1.457,74 Sınıflandırılmamış Makine-Ekipman İmalatı 17.702 212.797 1.452,82 Kültürel Faaliyetler 770 4.880 1.405,07 Diğer Madencilik-Taş Ocakçılığı 5.226 60.560 1.398,46 Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 11.723 58.357 1.391,32 Atığın Toplanması, Islahı 4.924 88.849 1.380,33 Yayımcılık Faaliyetleri 3.047 25.329 1.371,96 İnsan Sağlığı Hizmetleri 44.017 840.179 1.333,98 Kağıt-Kağıt Ürünlerinin İmalatı 3.866 69.724 1.330,09 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 40.812 399.164 1.323,06 Meslek Firma Çalışan Günlük Kolu Sayısı Sayısı Ücret TL* Mineral Ürünlerin İmalatı 15.681 222.519 1.318,05 Kauçuk-Plastik Ürünlerin İmalatı 15.519 233.030 1.317,01 Reklamcılık-Piyasa Araştırması 7.600 56.005 1.233,97 Kiralama-Leasing Faaliyetleri 7.126 29.960 1.231,01 Balıkçılık-Su Ürünleri Yetiştiriciliği 1.500 11.281 1.230,42 Kamu Yönetimi, Savunma 5.495 272.263 1.211,88 Mesleki, Bilimsel-Teknik Faaliyetler 9.386 41.131 1.197,21 Medyanın Basılması-Çoğaltılması 6.603 42.026 1.194,56 Yatılı Bakım Faaliyetleri 2.400 51.110 1.158,98 Binalar İle İlgili Hizmetler 29.896 499.024 1.157,90 Toptan Ticaret 165.765 762.598 1.143,00 Konaklama 25.970 543.297 1.141,32 Sinema Filmi, TV Program Yapımcılığı 2.791 17.586 1.132,40 Eğitim 34.753 534.859 1.105,59 İstihdam Faaliyetleri 2.736 111.040 1.104,83 Gıda Ürünlerinin İmalatı 48.201 532.339 1.100,41 Güvenlik Faaliyetleri 19.736 223.486 1.096,46 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 19.615 397.422 1.080,70 Posta-Kurye Faaliyetleri 8.914 80.294 1.077,99 Seyahat Acentesi, Tur Operatörü 11.234 77.937 1.066,84 Spor, Eğlence Faaliyetleri 11.902 68.891 1.054,58 Kara Taşıtları Ticareti 82.596 273.216 1.037,19 Bitkisel Üretim ve Hayvancılık 20.003 133.228 999,01 Veterinerlik Hizmetleri 4.368 12.807 996,05 Diğer İmalatlar 10.173 84.560 988,11 Sosyal Hizmetler 6.580 77.469 983,54 Kumar-Müşterek Bahis Faaliyetleri 2.139 5.137 981,04 Ağaç Ürünleri İmatalı 11.754 67.597 976,21 Gayrimenkul Faaliyetleri 66.723 155.806 956,14 Kara ve Boru Hattı Taşımacılığı 173.085 598.332 954,55 Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Onarımı 13.346 51.379 943,6 Perakende Ticaret 384.413 1.560.966 940,26 Özel İnşaat Faaliyetleri 64.921 301.669 937,82 Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 56.155 154.529 914,1 Mobilya İmalatı 27.312 177.959 900,78 Yiyecek-İçecek Hizmeti Faaliyetleri 141.162 862.012 859,37 Deri Ürünlerin İmalatı 7.654 65.734 847,12 İnşaat 144.219 1.371.046 838,23 Giyim Eşyalarının İmalatı 40.418 611.518 807,95 Hanehalklarının Ürettim Faaliyetleri 141 273 782,6 Diğer Hizmet Faaliyetleri 41.143 132.150 779,25 Ev İçi Çalışanlar Faaliyetleri 27.322 28.923 690,58 Ev Hizmetlerinde Çalışanlar 26.376 28.571 682,54 2.185.591 16.790.201

*Prime esas ortalama günlük kazancı göstermektedir.