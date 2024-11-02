İşte mesleklere göre ücretler

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Türkiye’de asgari ücretli çalışanların sayısı sürekli tartışma konusudur. Kimileri asgari ücretli çalışan sayısının 12 milyon olduğunu söylüyor, kimileri de 9 milyon, kimileri de 6 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını savunuyor. Gözlerden kaçıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sektörlere göre kaç kişinin çalıştığını, bunların kaçının erkek ve kadın çalışan olduğunu, bu çalışanların günlük primlendirilmiş ücretlerini rapor halinde yayımlıyor. Hatta raporda, illere göre kaç kişinin çalıştığı ve bu çalışanların günlük ücretleri de yer alıyor. Biraz araştırma yaptım. Paylaşayım...
SGK’nın raporunda 89 meslek kolu bulunuyor. Bu meslek kollarında da toplam 2 milyon 185 bin işyeri bulunuyor. Bu işyerlerinde de toplam 16 milyon 790 bin kişi çalışıyor. Bunların 11.1 milyonu erkek, 5.6 milyonu da kadın çalışanlar. En çok istihdam yaratan sektör, 1.5 milyon çalışan ile perakende ticaret sektörü. Bu sektörü 1.3 milyonluk istihdam ile inşaat sektörü takip ediyor. Üçüncü sırada ise 862 bin çalışan ile yiyecek, içecek sektörü geliyor. En az çalışanı olan sektör ise 2 bin 483 çalışan ile petrol ve doğalgaz sektörü.
En çok kadın istihdam eden sektörler arasında ilk sırayı 743.4 bin çalışanla perakende ticareti gelirken, ikinci sırayı 526 bine yakın çalışanla sağlık hizmetleri alıyor. En çok erkek istihdamı sağlayan sektör ise 1.2 milyon kişi ile inşaat sektörü, ikinci sırada da 817 bin istihdam ile perakende ticaret geliyor.
EN İYİ ÜCRET HAVAYOLUNDA
SGK’nın raporuna göre ortalama günlük kazancı en yüksek olduğu sektör, havayolu taşımacılığı. Bu alanda çalışanların prime esas ortalama günlük kazancı (brüt maaş) 3.699 TL ki, bu da aylık 111 bin lira anlamına geliyor. Bu alanda toplam 431 şirket faaliyet gösteriyor, 41 bin kişilik de istihdam sağlanıyor. Yüksek maaşın alındığı sektörler arasında ikinci sırayı ise 31 şirketin faaliyet gösterdiği ve 2 bin 343 kişinin istihdam edildiği ham petrol ve doğal gaz sektörü alıyor. Bu sektörde prime esas ortalama günlük kazanç, 3.444 lira. Bu da aylık ortalama 103 bin lira maaş anlamına geliyor.
Üçüncü sırayı ise kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı sektörü alıyor. 281 firmanın faaliyet gösterdi bu alanda 8.9 bin kişi istihdam ediliyor ve ortalama günlük kazanç 3.162, aylık kazanç ise 94 bin 860 lira. SGK’nın kayıtlarına göre 89 sektörden sadece bu saydığım üçünde günlük kazançlar 3 bin liraların üzerinde.
10 MESLEĞİN GÜNLÜK ÜCRETİ 2 BİN LİRA
Yüksek ücretli meslekler arasında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalışanlar da geliyor. Bu alanda bin 343 firma faaliyet gösteriyor, 17 bin 498 çalışan bulunuyor ve günlük ücret 2.668, aylık ücret ise 80 bin lira. Finansal hizmetler de listede yüksek maaş alan sektörler arasında. 6 bin 174 şirketin faaliyet gösterdiği, 88 bin 188 kişinin istihdam edildiği finansal alanda, günlük ücretler ortalama 2.733 lira ki, bu aylık 82 bin lira maaş anlamına geliyor. Bir diğer sektör ise bilgisayar programlama sektörü. Bu alanda günlük ücretler 2.532, aylık ücret ise 76 bin liralarda. Madenciliği destekleyici hizmetler sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.400, aylık da 72 bin liralarda.
Yüksek maaşlı sektörler arasında bilgi hizmet faaliyetleri de geliyor. Bu alanda günlük ortalama ücretler 2.268 lira, aylık da 68 bin lira. Sigortacılık sektöründe ise günlük ortalama ücret 2.154, aylık 64 bin 620 lira. Sigorta sektörünü günlük 2 bin lira, aylık da 60 bin lira ücretle telekomünikasyon sektörü sektöre takip ediyor. SGK’nın istatistiklerine göre 89 meslek arasında sadece 10’unun günlük ücretleri 2 bin liralarda.
İSTİHDAM YÜKSEK ÜCRET DÜŞÜK
SGK’nın istatistiklerine göre günlük en düşük ücreti ev işlerinde çalışanlar alıyor. İstatistiklere göre bu alanda 26 bin 376 işveren bulunuyor ve 28 milyon 571 bin kişi ev işlerinde çalışıyor. Bu kişilerin günlük ücreti ise 682 lira. Bu kişiler aylık olarak da 20 bin 476 lira alıyor. En düşük ücretin olduğu bir başka alan ise deri imalat sektörü. Bu alanda 7 bin 654 firma faaliyet gösteriyor, 65 bin 734 kişi istihdam ediliyor; ortalama ücret ise günlük 847 lira, aylık 25 bin 410 lira. Ağaç ürünleri, mobilya imalatı, gayrimenkul, hukuk ve muhasebe işlerinde ise ortalama günlük ücretler 900 liralarda.
İstihdamın en yüksek olduğu sektörlerde ise günlük ücretlerin düşüklüğü dikkat çekiyor. Mesela, 1.3 milyon kişiye istihdam sağlayan inşaat sektöründe ortalama ücret günlük 838, aylık ücret ise 25 bin liralarda. Benzer şekilde 1.5 milyon kişiye istihdam yaratan perakende ticareti sektöründe günlük ücret 940 lira, aylık da 28 bin liralarda.
89 meslek kolunda kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha fazla ücret aldığı sektör sayısı ise sadece 7. Bunlarda da kadın ile erkek çalışan arasındaki fark çok az. Örneğin, ham petrol ve doğalgaz sektöründe kadın çalışanların günlük ücretleri 3.491 lira iken erkek çalışanların ücretleri ortalama 3.441 lira. Benzer şekilde metal cevheri madenciliğinde de kadınlar günlük 1.757 lira ücret alırken erkekler 1.755 lira ücret alıyor.
EN YÜKSEK ÜCRET KOCAELİ’NDE
İllere göre günlük ücretlere bakıldığında ise en yüksek ücretin ödendiği il olarak ilk sırayı Kocaeli alıyor. Kocaeli’de ortalama günlük ücret 1.533 lira. En yüksek ücretin ödendiği iller sıralamasında ikinci sırayı ise günlük 1.382 lira ücret ile İstanbul alıyor. Üçüncü sırada 1.375,12 lira ile Zonguldak geliyor. Zonguldak’ı, 1.375 lira ile Ankara, 1.330 lira ile Eskişehir takip ediyor.
Çalışanlara en düşük ücretin ödendiği illerde ise Mardin ilk sırada gelirken; Mardin’i 888 lira ile Diyarbakır, 909 lira ile Tokat, 914 lira ile Nevşehir takip ediyor. 85 ilin 37’sinde günlük ücretler 1000 liranın, yani aylık 30 bin liranın altında.
GÜNLÜK ÜCRETİN YÜKSEK OLDUĞU İLK 15 İL
|İl
|Günlük Ücret TL
|Kocaeli
|1.533
|İstanbul
|1.383
|Zonguldak
|1.375
|Ankara
|1.375
|Eskişehir
|1.331
|Kırklareli
|1.296
|Tekirdağ
|1.275
|Bilecik
|1.274
|Karabük
|1.270
|Kırıkkale
|1.254
|Çankırı
|1.253
|İzmir
|1.232
|Bursa
|1.230
|Sakarya
|1.229
|Manisa
|1.197
SEKTÖRLERE GÖRE ORTALAMA GÜNLÜK ÜCRETLER
|Meslek
|Firma
|Çalışan
|Günlük
|Kolu
|Sayısı
|Sayısı
|Ücret TL*
|Hava Yolu Taşımacılığı
|431
|41.037
|3.699,20
|Ham Petrol-Doğal Gaz Çıkarımı
|31
|2.483
|3.444,23
|Kok Kömürü-Petrol Ürünleri İmalatı
|281
|8.924
|3.162,14
|Finansal Hizmetler
|6.714
|88.188
|2.733,25
|Bilimsel Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri
|1.343
|17.498
|2.668,26
|Bilgisayar Programlama
|18.058
|174.650
|2.532,73
|Madenciliği Destekleyici Hizmetler
|678
|13.458
|2.400,76
|Bilgi Hizmet Faaliyetleri
|1.778
|23.754
|2.268,72
|Sigorta, Emeklilik
|3.254
|28.401
|2.154,61
|Uluslararası Temsilciliklerinin Faaliyetleri
|421
|4.332
|2.116,89
|Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
|2.140
|101.714
|2.084,98
|Telekomünikasyon
|2.657
|26.817
|2.045,66
|İdari Danışmanlık Faaliyetleri
|17.604
|205.663
|2.004,44
|Tütün Ürünleri İmalatı
|117
|5.751
|1.956,01
|Kömür-Linyit Çıkartılması
|425
|39.266
|1.902,86
|Bilgisayarların, Elektronik, İmalatı
|2.811
|57.877
|1.881,99
|Motorlu Kara Taşıt İmalatı
|5.674
|263.869
|1.835,79
|Programcılık-Yayıncılık Faaliyetleri
|699
|10.677
|1.767,47
|Metal Cevherleri Madenciliği
|824
|33.719
|1.755,94
|Suyun Toplanması, Arıtılması, Dağıtılması
|629
|11.442
|1.755,03
|Su Yolu Taşımacılığı
|4.410
|22.901
|1.735,75
|Ana Metal Sanayii
|7.344
|179.706
|1.730,83
|Yaratıcı Sanatlar
|1.794
|14.773
|1.729,36
|İçeceklerin İmalatı
|742
|17.894
|1.725,89
|Kimyasal Ürün İmalatı
|7.146
|108.970
|1.642,23
|Eczacılık Ürünler İmalatı
|866
|40.836
|1.636,17
|Makine-Ekipmanların Kurulumu-Onarımı
|22.616
|170.269
|1.624,57
|Elektrik, Gaz, Buhar, Havalandırma Üretimi
|9.230
|120.935
|1.607,52
|Ormancılık-Odun Üretimi
|3.256
|34.611
|1.577,12
|Finansal Yardımcı Faaliyetler
|15.419
|66.328
|1.573,03
|Elektrikli Teçhizat İmalatı
|8.686
|197.868
|1.550,89
|Kanalizasyon
|596
|22.960
|1.526,95
|Bina Dışı Yapıların İnşaatı
|12.689
|316.535
|1.493,71
|İyileştirme ve Atık Yönetimi Hizmetleri
|119
|8.660
|1.484,43
|Büro Yönetimi Faaliyetleri
|36.977
|484.040
|1.474,25
|Taşımacılık İçin Depolama Faaliyetler
|21.422
|315.710
|1.469,34
|Mimarlık- Mühendislik Faaliyetleri
|28.797
|184.867
|1.457,74
|Sınıflandırılmamış Makine-Ekipman İmalatı
|17.702
|212.797
|1.452,82
|Kültürel Faaliyetler
|770
|4.880
|1.405,07
|Diğer Madencilik-Taş Ocakçılığı
|5.226
|60.560
|1.398,46
|Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri
|11.723
|58.357
|1.391,32
|Atığın Toplanması, Islahı
|4.924
|88.849
|1.380,33
|Yayımcılık Faaliyetleri
|3.047
|25.329
|1.371,96
|İnsan Sağlığı Hizmetleri
|44.017
|840.179
|1.333,98
|Kağıt-Kağıt Ürünlerinin İmalatı
|3.866
|69.724
|1.330,09
|Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı
|40.812
|399.164
|1.323,06
|Meslek
|Firma
|Çalışan
|Günlük
|Kolu
|Sayısı
|Sayısı
|Ücret TL*
|Mineral Ürünlerin İmalatı
|15.681
|222.519
|1.318,05
|Kauçuk-Plastik Ürünlerin İmalatı
|15.519
|233.030
|1.317,01
|Reklamcılık-Piyasa Araştırması
|7.600
|56.005
|1.233,97
|Kiralama-Leasing Faaliyetleri
|7.126
|29.960
|1.231,01
|Balıkçılık-Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|1.500
|11.281
|1.230,42
|Kamu Yönetimi, Savunma
|5.495
|272.263
|1.211,88
|Mesleki, Bilimsel-Teknik Faaliyetler
|9.386
|41.131
|1.197,21
|Medyanın Basılması-Çoğaltılması
|6.603
|42.026
|1.194,56
|Yatılı Bakım Faaliyetleri
|2.400
|51.110
|1.158,98
|Binalar İle İlgili Hizmetler
|29.896
|499.024
|1.157,90
|Toptan Ticaret
|165.765
|762.598
|1.143,00
|Konaklama
|25.970
|543.297
|1.141,32
|Sinema Filmi, TV Program Yapımcılığı
|2.791
|17.586
|1.132,40
|Eğitim
|34.753
|534.859
|1.105,59
|İstihdam Faaliyetleri
|2.736
|111.040
|1.104,83
|Gıda Ürünlerinin İmalatı
|48.201
|532.339
|1.100,41
|Güvenlik Faaliyetleri
|19.736
|223.486
|1.096,46
|Tekstil Ürünlerinin İmalatı
|19.615
|397.422
|1.080,70
|Posta-Kurye Faaliyetleri
|8.914
|80.294
|1.077,99
|Seyahat Acentesi, Tur Operatörü
|11.234
|77.937
|1.066,84
|Spor, Eğlence Faaliyetleri
|11.902
|68.891
|1.054,58
|Kara Taşıtları Ticareti
|82.596
|273.216
|1.037,19
|Bitkisel Üretim ve Hayvancılık
|20.003
|133.228
|999,01
|Veterinerlik Hizmetleri
|4.368
|12.807
|996,05
|Diğer İmalatlar
|10.173
|84.560
|988,11
|Sosyal Hizmetler
|6.580
|77.469
|983,54
|Kumar-Müşterek Bahis Faaliyetleri
|2.139
|5.137
|981,04
|Ağaç Ürünleri İmatalı
|11.754
|67.597
|976,21
|Gayrimenkul Faaliyetleri
|66.723
|155.806
|956,14
|Kara ve Boru Hattı Taşımacılığı
|173.085
|598.332
|954,55
|Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Onarımı
|13.346
|51.379
|943,6
|Perakende Ticaret
|384.413
|1.560.966
|940,26
|Özel İnşaat Faaliyetleri
|64.921
|301.669
|937,82
|Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri
|56.155
|154.529
|914,1
|Mobilya İmalatı
|27.312
|177.959
|900,78
|Yiyecek-İçecek Hizmeti Faaliyetleri
|141.162
|862.012
|859,37
|Deri Ürünlerin İmalatı
|7.654
|65.734
|847,12
|İnşaat
|144.219
|1.371.046
|838,23
|Giyim Eşyalarının İmalatı
|40.418
|611.518
|807,95
|Hanehalklarının Ürettim Faaliyetleri
|141
|273
|782,6
|Diğer Hizmet Faaliyetleri
|41.143
|132.150
|779,25
|Ev İçi Çalışanlar Faaliyetleri
|27.322
|28.923
|690,58
|Ev Hizmetlerinde Çalışanlar
|26.376
|28.571
|682,54
|2.185.591
|16.790.201
*Prime esas ortalama günlük kazancı göstermektedir.