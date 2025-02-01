Ä°ÅŸte en mutlu, evde en huzursuz Ã§alÄ±ÅŸanlar hangileri

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Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesiâ€™nde 3â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±ftaydÄ±m. Siyaset Bilimi dersinde hocamÄ±z Halit KakÄ±nÃ§ â€˜Bir ekonomi gazetesinde yazÄ±lar yazÄ±yorum. Stajyere ihtiyaÃ§larÄ± varmÄ±ÅŸ. Ä°lgilenen ders bitiminde yanÄ±ma gelsinâ€™ dedi. Ä°ÅŸte â€˜o an orada bulunmamâ€™ aslÄ±nda benim ekonomi gazetecisi olmamÄ±n en Ã¶nemli sebebidir. 4. Leventâ€™teki Ä°ntermedya ÅŸirketine gitmem, Global adÄ±ndaki ekonomi gazetesinde borsa-finans servisine verilmem, Ã§eÅŸitli dergilerde gÃ¶rev almam ardÄ±ndan kariyerimin Radikal, Posta, Referans tekrar Radikal ve sonunda HÃ¼rriyetâ€™e kadar uzanmasÄ±nÄ±n temel nedeni bir tesadÃ¼ftÃ¼r. O tesadÃ¼f o gÃ¼n orada Halit KakÄ±nÃ§â€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±dÄ±r.

Hayat tesadÃ¼flerle dolu... SeÃ§tiÄŸimiz meslekler, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ yerleri bazen kÃ¼Ã§Ã¼k tesadÃ¼flerin, birilerine rast gelmenin, tavsiyenin ya referansÄ±n eseri oluveriyor. Hangi sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ne kadar kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tabii ki Ã¶nemli. ÃœstlendiÄŸimiz gÃ¶revler, bu gÃ¶revlere baÄŸlÄ± statÃ¼ler vs Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±z boyunca gÃ¼ndemimizi meÅŸgul edip duruyor. Peki ya fiziksel ve ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z?

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Ä°ÅžLERÄ°N SOSYAL HAYATA ETKÄ°SÄ°

Ä°ngiltere merkezli eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Phoenix Health & Safety tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir araÅŸtÄ±rma, farklÄ± endÃ¼strilerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n fiziksel ve ruhsal saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸlerinin sosyal yaÅŸamlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini incelendi.

SÄ±kÄ± durun... Bulgulara gÃ¶re, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n refahÄ± Ã¼zerinde en olumsuz etkiye sahip sektÃ¶rlerin â€˜sanat, eÄŸlence ve etkinlikâ€™ olduÄŸu tespit edildi.

Bu sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸan insanlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± (yÃ¼zde 56), iÅŸ nedeniyle stres ve kaygÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, yÃ¼zde 53â€™Ã¼ iÅŸlerinin sosyal veya aile yaÅŸamlarÄ±nÄ± etkilediÄŸini belirtmiÅŸ..

MeÄŸer, millet eÄŸlenirken milleti eÄŸlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÃ§i kan aÄŸlÄ±yormuÅŸ.Â

AraÅŸtÄ±rmada bu mesleklerin hemen ardÄ±ndan, â€˜konaklama ve yemek hizmetleriâ€™ sonrasÄ±nda da â€˜saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmetâ€™, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gelmiÅŸ.

Bir baÅŸka deÄŸiÅŸle misafir ya da hasta aÄŸÄ±rlayan bu sektÃ¶rlerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sosyal yaÅŸamÄ±, etkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼st sÄ±ralarda yer almÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca bu sektÃ¶rler en Ã§ok iÅŸyeri yaralanmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu endÃ¼striler olarak da dikkat Ã§ekmiÅŸ.Â

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Bu arada saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼, iÅŸ ve koÅŸullarÄ±ndan kaynaklanan saÄŸlÄ±ksÄ±zlÄ±klarÄ±n en yÃ¼ksek oranda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sektÃ¶r olarak araÅŸtÄ±rmada bir baÅŸka unvanÄ±n da sahibi olmuÅŸ. SaÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da vahim durumda. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 61â€™i iÅŸleri nedeniyle stresli veya kaygÄ±lÄ± hissettiÄŸini bildirmiÅŸ.Â

Peki en iyi durumda olan kimler? â€˜Bilim ve teknolojiâ€™ sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlar kariyerlerinden en az etkilenenler. AynÄ± zamanda sosyal veya aile hayatÄ± Ã¼zerindeki etkileri en az sektÃ¶r olarak da dikkat Ã§ekmiÅŸ.

AraÅŸtÄ±rmadan ilginÃ§ bir not daha... , â€˜Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmeâ€™ sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sadece yÃ¼zde 16â€™sÄ± kariyerlerinin ruh saÄŸlÄ±klarÄ± Ã¼zerinde etkisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ. BÃ¶ylece bu kategorideki en iyi grup olmuÅŸlar. Ancak gel gelelim aynÄ± arkadaÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 73â€™Ã¼ sosyal ve aile yaÅŸamÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ. Bu kategorinin de birincisi olmuÅŸlar. Ã–zetle bu arkadaÅŸlarÄ±n iÅŸte gayet mutlu olduÄŸunu ancak iÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda, evde Ã§ok huzursuz olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Ã‡Ä±k iÅŸin iÃ§inden Ã§Ä±kabilirsen...

Hepinize kolaylÄ±klar...

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Ã‡ALIÅžANLARIN REFAHINI EN Ã‡OK ETKÄ°LEYEN Ä°LK 10 SEKTÃ–R:

1. Sanat, dinlenme ve eÄŸlence

2. Konaklama ve yiyecek hizmetleri

3. SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet

4. Bilgi ve iletiÅŸim

5. Elektrik, gaz, buhar ve klima temini

6. YapÄ±

7. Ä°dari ve destek hizmetleri

8. EÄŸitim

9. Ãœretim

10. Finans ve sigorta