İşte en çok aranan yetenekler

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Online istihdam platformu Kariyer.net, 2024 Yetenek Raporu’yla iş dünyasında en çok aranan yeteneklere, yapay zekânın yükselen etkisine ve iş süreçlerindeki dönüşümlere ışık tuttu. Geniş kapsamlı analizlere dayanan bu rapor, 2 milyondan fazla veri noktasının incelenmesiyle hazırlandı, 2024 yılında işverenlerin çalışanlarda aradığı becerileri ortaya koydu.

2024 yılında iş ilanlarında sıklıkla yer alan yetkinlikler, modern iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına işaret ediyor. En çok aranan yetenekler arasında MS Office hâkimiyeti, ingilizce bilgisi ve analitik düşünme becerisi gibi bilinen yetenekler yer alsa da yapay zekâ ve veri bilimi gibi teknik beceriler de ön plana çıkıyor. Özellikle yapay zekâ alanında python programlama, veri işleme, doğal dil işleme (NLP) ve derin öğrenme gibi yetkinlikler işe alım uzmanlarının öncelikleri arasında yer alıyor.

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YAPAY ZEKÂ ARTIK STRATEJİK UNSUR

Yapay zekâ, iş dünyasında stratejik bir unsur olarak ön plana çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla en çok aranan yapay zekâ pozisyonları arasında yapay zekâ mühendisi, üretken yapay zekâ uzmanı ve yapay zekâ danışmanı yer alıyor. Bu pozisyonlarda talep edilen başlıca teknik beceriler ise şu şekilde:

Python programlama

Derin öğrenme kütüphaneleri (PyTorch, TensorFlow)

Doğal dil işleme (NLP)

Prompt mühendisliği ve LangChain

Bu alanlardaki yetenek açığı, geleceğin iş dünyasında bu becerilere sahip profesyonellerin daha fazla değer göreceğine işaret ediyor. Ayrıca yapay zekâ projelerinde başarının anahtarı olan işbirliği ve yenilikçi düşünce yetenekleri de kritik önem taşıyor.

ÇALIŞANLAR YAŞANAN DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA

Yapay zekâ, iş süreçlerini hem hızlandırıyor hem de dönüştürüyor. Kariyer.net’in verilerine göre, 2020-2023 yılları arasında yapay zekâ ile ilişkili pozisyonlara olan talep yüzde 81 artarken, bu pozisyonlar için aday arzı sadece yüzde 11 yükseldi. Bu fark, yapay zekâ becerilerine sahip yeteneklere olan ihtiyacın hızla arttığını gösteriyor.

Yetenekler de bu dönüşümün farkında. The Network ve Boston Consulting Group tarafından gerçekleştirilen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’ araştırmasına göre çalışanların büyük çoğunluğunu işlerinin dönüşeceğini ve yeni beceriler kazanmaları gerekeceğini ifade ediyor. Türkiye’deki yeteneklerin yüzde 47’si, globaldekilerin ise yüzde 49’u bu düşünceye katılıyor. Araştırma çalışanların yeniden beceri kazanma konusunda da oldukça istekli olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 70’i yeni beceriler edinmeye istekli olduğunu belirtirken, globalde çalışanların yüzde 57’si bu yönde bir eğilim gösteriyor.

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TEKNİK BİLGİ VE DENEYİM ÖNEMLİ

Online istihdam platformu Kariyer.net, 2024 Yetenek Raporu’yla iş dünyasında en çok aranan yeteneklere, yapay zekânın yükselen etkisine ve iş süreçlerindeki dönüşümlere ışık tuttu. Geniş kapsamlı analizlere dayanan bu rapor, 2 milyondan fazla veri noktasının incelenmesiyle hazırlandı, 2024 yılında işverenlerin çalışanlarda aradığı becerileri ortaya koydu.

2024 yılında iş ilanlarında sıklıkla yer alan yetkinlikler, modern iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına işaret ediyor. En çok aranan yetenekler arasında MS Office hâkimiyeti, ingilizce bilgisi ve analitik düşünme becerisi gibi bilinen yetenekler yer alsa da yapay zekâ ve veri bilimi gibi teknik beceriler de ön plana çıkıyor. Özellikle yapay zekâ alanında python programlama, veri işleme, doğal dil işleme (NLP) ve derin öğrenme gibi yetkinlikler işe alım uzmanlarının öncelikleri arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

YAPAY ZEKÂ ARTIK STRATEJİK UNSUR

Yapay zekâ, iş dünyasında stratejik bir unsur olarak ön plana çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla en çok aranan yapay zekâ pozisyonları arasında yapay zekâ mühendisi, üretken yapay zekâ uzmanı ve yapay zekâ danışmanı yer alıyor. Bu pozisyonlarda talep edilen başlıca teknik beceriler ise şu şekilde:

Python programlama

Derin öğrenme kütüphaneleri (PyTorch, TensorFlow)

Doğal dil işleme (NLP)

Prompt mühendisliği ve LangChain

Bu alanlardaki yetenek açığı, geleceğin iş dünyasında bu becerilere sahip profesyonellerin daha fazla değer göreceğine işaret ediyor. Ayrıca yapay zekâ projelerinde başarının anahtarı olan işbirliği ve yenilikçi düşünce yetenekleri de kritik önem taşıyor.

Haberin Devamı

ÇALIŞANLAR YAŞANAN DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA

Yapay zekâ, iş süreçlerini hem hızlandırıyor hem de dönüştürüyor. Kariyer.net’in verilerine göre, 2020-2023 yılları arasında yapay zekâ ile ilişkili pozisyonlara olan talep yüzde 81 artarken, bu pozisyonlar için aday arzı sadece yüzde 11 yükseldi. Bu fark, yapay zekâ becerilerine sahip yeteneklere olan ihtiyacın hızla arttığını gösteriyor.

Yetenekler de bu dönüşümün farkında. The Network ve Boston Consulting Group tarafından gerçekleştirilen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’ araştırmasına göre çalışanların büyük çoğunluğunu işlerinin dönüşeceğini ve yeni beceriler kazanmaları gerekeceğini ifade ediyor. Türkiye’deki yeteneklerin yüzde 47’si, globaldekilerin ise yüzde 49’u bu düşünceye katılıyor. Araştırma çalışanların yeniden beceri kazanma konusunda da oldukça istekli olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 70’i yeni beceriler edinmeye istekli olduğunu belirtirken, globalde çalışanların yüzde 57’si bu yönde bir eğilim gösteriyor.