İşsizliğe ‘meslek okulu’ çözümü

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Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) ve FutureBright Group’un hazırladığı ‘Mesleki Eğitim Algı Araştırması’, Türkiye’deki asıl problemin işsizlik değil ‘mesleksizlik’ olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, öğrenciler okudukları okullarda büyük bir oranda hayal kırıklığı yaşıyorlar. Mezunlar bir diplomanın ve de bir tek uzmanlığın asla yeterli olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyor. Meslek Edindirme Eğitimi mezunları kendilerinin daha donanımlı olduklarına inansalar bile çalışma hayatına başladıklarında işverenin kendilerinden beklentilerinin gerisinde kaldıkları gerçeği ile yüzleşiyorlar.

MODERN KÖY ESTİTÜSÜ PROJESİ

Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sitare Baras, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, mesleksizlik sorununa karşı ürettikleri projeyi anlattı. Baras, Türkiye’de üniversite mezunlarından daha çok meslek okulu mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu ve bir okul daha açacaklarını söyledi. MSA’nın modernize edilmiş haliyle köy enstitülerini hayata geçirme projeleri olduğunu belirten Baras, “Bizim yaptığımız aslında aşçılık mesleki eğitim sistemi değil sadece, bir mesleki eğitim modeli. Dünyada kanıtlanmış bir sistem. 20’inci yılımızda bu iddiamızı ve tutkumuzu ortaya koymak istedik ve bunu başka hangi mesleklerde nasıl yapabiliriz dedik. Aşçılık ve buna bağlı dallarda yakaladığımız başarıyı, ihtiyaç duyulan başka meslek gruplarına da uygulayarak, Türkiye’de bir nevi modernize edilmiş köy enstitülerini tekrar hayata geçirebiliriz. Kıyı bölgemizden birinde bebek bakımı, çocuk bakımı ve yetişkin bakımı ile ilgili bir okul kurgusu üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca İç Ege bölgesinde tarım, hayvancılık, gastronomi ve pazarlama okulu projesi üzerinde çok ciddi ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.