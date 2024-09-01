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İşgücü sorununa çözüm hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#İşgücü#Beyaz Yaka#ZÜCDER
İşgücü sorununa çözüm hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

13 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektöründe de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi mavi ve beyaz yaka çalışan problemi hızla büyüyor.

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Sektörün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), soruna çözüm bulabilmek adına ZÜCDER KARİYER projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında İBB Başakşehir Bölge İstihdam Ofisi işbirliğiyle 17 üye firma 1000’in üzerindeki adayla bir araya geldi. Press operatöründen satış temsilcisine, CNBC operatöründen kalite kontrol uzmanına kadar farklı iş kolları için başvuran kişilerin yüzde 60’ının istihdamı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Her sektörde olduğu gibi züccaciye sektöründe de istihdam problemi var. 600’ü aşkın üye firmamız hem fabrikalarında hem mağazalarında gerek beyaz yaka gerek mavi yaka çalışan bulmakta zorlanıyorlar. İstihdam problemi üretimde zorluklara neden olduğu için soruna çözüm üretmek adına ZÜCDER Kariyer projemizi hayata geçirdik. ZÜCDER olarak sektörümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri olan istihdam problemi ile ilgili çalışmalarımıza ZÜCDER Kariyer projemiz ile çözüm sağlamaya devam edeceğiz. Proje kapsamında 17 üye firmamız 1000’in üzerinde aday ile bir araya geldi ve yüzde 60 oranında işe alımlar gerçekleşti. Üye firmalarımızdan aldığımız olumlu geri dönüş sonrasında projeyi genişletmeyi, daha fazla üye firma ile adayı bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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#İşgücü#Beyaz Yaka#ZÜCDER

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