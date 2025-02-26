İşe değer katan ‘eşitlik’

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International Labour Organization (ILO) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre şirketler kapsayıcı bir iş yeri kültürüne sahip olduğunda kârlılıkta ve üretkenlikte yüzde 63 artış yaşıyor. TÜİK’in yayınladığı verilere baktığımızda ise Türkiye’nin cinsiyete dayalı eşitsizliği ortadan kaldırmak adına önemli bir gelişim alanına sahip olduğunu görüyoruz.

KAT ETMEMİZ GEREKEN YOL UZUN

Eğitim sürecini tamamlayan bireylerin oranlarına bakıldığında, kadınlar ve erkekler arasında bariz bir fark yok. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı yüzde 86 olurken erkeklerde bu oran yüzde 96. Yükseköğretim mezuniyetine bakıldığında da kadınların (%22) ve erkeklerin (%26) oranlarının birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Ancak istihdama katılımda bu yakınlık ortadan kalkıyor: TÜİK’e göre istihdam oranı kadınlarda sadece yüzde 32.4 iken erkeklerde bu oran yüzde 66.9.

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Bu veriler özellikle istihdama katılımda cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kat etmemiz gereken bir yol olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık yüzde 60’ı kadın çalışanlardan oluşan bir şirket olarak, cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının sadece sosyal sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Araştırmalar da sürdürülebilir yetenek yönetiminin kapsayıcılıktan geçtiğini gösteriyor. ILO’nun araştırmasına göre kadın-erkek çalışan dengesini sağlayan şirketlerin yetenekleri cezbetme ve elde tutma kabiliyetinde yüzde 60 iyileşme görüyor. Aynı zamanda cinsiyet dengesini gözeten şirketlerin itibarını artırma olasılığı yüzde 58 yükseliyor.

Bu tabloya baktığımızda, eşitsizliğin önlenmesi için şirketlerin kendi kurum işleyişlerini, metriklerini revize etmeleri ve kapsayıcılığı bir araç değil amaç olarak belirlemeleri şart.

UÇTAN UCA EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin İK teknolojileri platformu Kariyer.net olarak, istihdamda cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması adına üzerimize düşeni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılda ortalama 1.9 milyon kişi Kariyer.net sayesinde yeni işine kavuşuyor ve Türkiye’de işe başlayan her 3 kadından 1’i kariyerinde yeni adımını bizim aracılığımızla atıyor.

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İstihdamda cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için hayata geçirdiğimiz projeler, iş görüşmesi aşamasından çalışma sürecine kadar olan tüm kariyer adımlarını kapsıyor. İlk olarak mülakat aşamasında kadınların karşılaştığı cinsiyetçi soruların iş görüşmelerinden çıkarılması için #bitsinbusorular dedik. Bu konuda işverenlerde farkındalık oluşturmak adına iletişimlerimizi gerçekleştirdik ve binlerce işe alım uzmanına ulaştık. Diğer bir projemizde kariyerine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan, iş hayatına geri dönmek isteyen kadınların istihdama katılım sürecini desteklemek adına kariyere devam dedik. YenidenBiz Derneği ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kadınların yeniden istihdama katılması için çalıştık. İşe dönmek isteyen kadınların özgeçmişlerini uygun işverenlerle buluşturarak kadın adayların işe giriş şansını artırmayı hedefledik. Son olarak geçtiğimiz yıl 8 Mart vesilesiyle kadınların iş yaşamında karşılaştığı eşitsizlik durumlarına dikkat çekmek adına Adını Koyalım hareketini başlattık.

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FIRSATLAR YARATILMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

İş dünyasının geleceğini inşa ederken cinsiyet eşitliği yalnızca bir ideal değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri. İşverenlerin bu dönüşümde öncü rol oynaması, kadınların potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyabileceği fırsatlar yaratılması hepimizin sorumluluğunda.

Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların iş hayatında güçlü bir şekilde var olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.